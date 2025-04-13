Ростов-на-Дону известен как город с богатой криминальной историей.
На этой экскурсии вы узнаете, как и почему Ростов стал известен как «папа», как бандиты делили районы в 19 веке, и какие хитроумные
На этой экскурсии вы узнаете, как и почему Ростов стал известен как «папа», как бандиты делили районы в 19 веке, и какие хитроумные
5 причин купить эту экскурсию
- 🔍 Узнать тайны Ростова-папы
- 📜 Погрузиться в историю города
- 👮♂️ Послушать о первых полицейских
- 🏛️ Посетить знаковые места
- 🤫 Открыть секреты бандитов
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00
Что можно увидеть
- Памятник Дмитрию Ростовскому
- Старый базар
- Первый полицейский участок
- Набережная Дона
- Площадь Советов
- Памятник первоконникам
Описание экскурсии
Вы узнаете:
- как и почему Ростов стал папой
- каким образом между бандитами делились районы города в 19 веке
- с какими затеями грабили купцов в 19 веке и ростовские банки — в 20-м
- кем были загадочные вентерюшники
- а кем — члены банды фантомасов, 5 лет наводившие страх на город
- когда в Ростове появилась первая полиция и как она была устроена
- чем славилась донская милиция
- почему средняя продолжительность карьеры тайного агента — пара месяцев
- какие знаменитые криминальные гастролёры посещали город
и многое другое!
Вы увидите:
- памятник Дмитрию Ростовскому на Соборной площади
- Старый базар
- первый полицейский участок
- набережную Дона
- необычный ростовский двор
- площадь Советов и памятник первоконникам
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2000 ₽
|Дети до 16 лет
|1300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Соборной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваш гид в Ростове-на-Дону
Привет! Меня зовут Михаил, и со мной интересно! Я — краевед, телеведущий и профессиональный журналист, более 20 лет пишу об истории Дона. Узнал так много, что в 2017 году началЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ирина
13 апр 2025
Огромное спасибо Михаилу за экскурсию, которая запомнится нам навсегда — даже дождь не смог помешать погружению в атмосферу ростовского подполья! Несмотря на моросящий дождь, мы были так увлечены историями, что
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