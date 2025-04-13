Криминальные истории Ростова

Погрузитесь в атмосферу прошлого Ростова-на-Дону, узнав о его криминальных тайнах и знаменитых преступниках. Откройте для себя историю города
Ростов-на-Дону известен как город с богатой криминальной историей.

На этой экскурсии вы узнаете, как и почему Ростов стал известен как «папа», как бандиты делили районы в 19 веке, и какие хитроумные
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планы они разрабатывали для ограбления купцов и банков.

Также вас ждут истории о загадочных вентерюшниках и банде фантомасов, а также о первых полицейских и тайных агентах. Экскурсия включает посещение памятника Дмитрию Ростовскому, Старого базара и других знаковых мест

5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🔍 Узнать тайны Ростова-папы
  • 📜 Погрузиться в историю города
  • 👮‍♂️ Послушать о первых полицейских
  • 🏛️ Посетить знаковые места
  • 🤫 Открыть секреты бандитов
Криминальные истории Ростова
Криминальные истории Ростова
Криминальные истории Ростова
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Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00

Что можно увидеть

  • Памятник Дмитрию Ростовскому
  • Старый базар
  • Первый полицейский участок
  • Набережная Дона
  • Площадь Советов
  • Памятник первоконникам

Описание экскурсии

Вы узнаете:

  • как и почему Ростов стал папой
  • каким образом между бандитами делились районы города в 19 веке
  • с какими затеями грабили купцов в 19 веке и ростовские банки — в 20-м
  • кем были загадочные вентерюшники
  • а кем — члены банды фантомасов, 5 лет наводившие страх на город
  • когда в Ростове появилась первая полиция и как она была устроена
  • чем славилась донская милиция
  • почему средняя продолжительность карьеры тайного агента — пара месяцев
  • какие знаменитые криминальные гастролёры посещали город

и многое другое!

Вы увидите:

  • памятник Дмитрию Ростовскому на Соборной площади
  • Старый базар
  • первый полицейский участок
  • набережную Дона
  • необычный ростовский двор
  • площадь Советов и памятник первоконникам

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2000 ₽
Дети до 16 лет1300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Соборной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Ирина
13 апр 2025
Огромное спасибо Михаилу за экскурсию, которая запомнится нам навсегда — даже дождь не смог помешать погружению в атмосферу ростовского подполья! Несмотря на моросящий дождь, мы были так увлечены историями, что
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почти не заметили непогоды. Михаил, как настоящий маг атмосферы, превратил серые улицы в декорации для криминальных драм прошлого!

Михаил покорил нас не только эрудицией, но и талантом рассказчика. Мы бродили по закоулкам, где когда-то вершились судьбы целых банд, слушали о дерзких налётах, подпольных схемах и фигурах, чьи имена стали легендами. Особенно впечатлила история про Ваньку Медика. Михаил оживил эту историю так, будто сам присутствовал при тех событиях: мы почти видели, как Ванька скрывается в переулках, слышали звон монет из его тайников и чувствовали напряжение погонь!

Отдельный восторг — профессионализм Михаила. Он идеально выстроил маршрут, чередуя уличные локации с уютными остановками под навесами (спасибо за горячий чай в нужный момент!). А его фирменный юмор и вовлечённость в диалог с группой превратили прогулку в дружескую беседу у костра, где каждый хотел задать вопрос.

Это не просто экскурсия — это путешествие во времени, где Ростов предстаёт городом контрастов: блеск купеческих особняков и тени воровских малин, звон церковных колоколов и шепот криминальных сделок. Михаил, вы — гений атмосферы и деталей! Спасибо за то, что даже дождь стал частью этой истории, а не помехой.

Огромное спасибо Михаилу за экскурсию, которая запомнится нам навсегда — даже дождь не смог помешать погружению

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