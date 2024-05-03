2.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия: Отдых в Старом Ростове - история и традиции
Погрузитесь в атмосферу Старого Ростова, где каждый уголок хранит истории о жизни и отдыхе местных жителей прошлых веков
Начало: Покровский сквер
Завтра в 08:00
12 авг в 08:00
6 500₽ за всё до 3 чел.
2 часа
Фотопрогулка
до 6 чел.
Фотопрогулка по историческому Соборному в Ростове-на-Дону
Приглашаем на незабываемую прогулку по Соборному, где каждый камень хранит истории великих людей и событий
Начало: От Соборной площади
13 авг в 08:00
14 авг в 08:00
5 200₽ за всё до 6 чел.
2 часа
Групповая
до 20 чел.
Экскурсия в мастерскую художественного стекла в Ростове-на-Дону
Познакомиться с традициями стеклодувного мастерства (в группе)
Начало: На ул. Волоколамская
Расписание: в четверг в 10:00, в субботу в 13:00
Сегодня в 13:00
15 авг в 10:00
1 350₽ за человека
5 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Муралы Ростова-на-Дону: новая философия стрит-арта
Увидеть донскую столицу через призму современного уличного искусства
Начало: На Привокзальной пл
Завтра в 09:00
12 авг в 09:00
12 000₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена3 мая 2024Огромное спасибо. Очень понравилась экскурсия. Надеюсь ещё встретимся
- ООфелия21 апреля 2024После экскурсии по новому начала смотреть на Ростов. Город с огромной историей, интересными фактами и прекрасными достопримечательностями. Спасибо Елене, что показала город под другим углом. В какой-то момент было ощущение, что я в Питере. Рекомендую!
- ААлевтина3 ноября 2023Замечательная была экскурсия, атмосферная, хоть и под дождем))) Елена чудесная девушка и прекрасный собеседник! Информация подана легко, мне было интересно)
Ответы на вопросы от путешественников по Ростову-на-Дону в категории «Нескучные экскурсии»
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