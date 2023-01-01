Масленица в Старочеркасске. Поездка из Ростова-на-Дону

Поездка 2 в 1 - посетите казачью станицу и отпразднуйте масленицу

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Поездка 2 в 1 — посетите казачью станицу и отпразднуйте масленицу с размахом. Забудьте о городской суете и погрузитесь в атмосферу праздника. Вы прогуляетесь по казачье станице, полюбуетесь Воскресенским собором и узнаете все о жизни казаков.

А затем вас ждет праздничная программа — травяной чай с блинами, масленичные конкурсы, фольклорные коллективы и театрализованное представление.
Масленица в Старочеркасске. Поездка из Ростова-на-Дону
Масленица в Старочеркасске. Поездка из Ростова-на-Дону
Масленица в Старочеркасске. Поездка из Ростова-на-Дону
Масленица в Старочеркасске. Поездка из Ростова-на-Дону

Что вас ожидает 🤩

  • Казачья станица Страочеркасская
  • Воскресенский Войсковой собор
  • Кухня Атамана Ефремова
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Присоединяйтесь к нам для незабываемого празднования Масленицы в Старочеркасске. Мы начнем с пешеходной экскурсии, которая проведет вас по самым красивым достопримечательностям станицы, начиная с исторического Воскресенского Войскового собора. Вы сможете полюбоваться уникальным пятиярусным резным золоченым иконостасом и узнать об интересной истории, связанной с кандалами в которые был закован известный герой самого крупного народного восстания Степан Разин.
Далее мы посетим атаманское подворье, где находится Старочеркасский музей. Этот музей предлагает заглянуть в жизнь знаменитых и богатых казаков прошлого и располагается в прекрасно сохранившейся дворянской усадьбе. У вас будет возможность увидеть дворец атамана, Донскую домовую церковь и узнать о богатстве семьи Ефремовых.
Но настоящей изюминкой тура станут масленичные гуляния. Приготовьтесь погрузиться в традиции и веселье столь любимого всеми праздника. Вас ждет костюмированное представление, с ряжеными и скоморохами, играми и конкурсами, песнями и хороводами. Это поистине уникальный и незабываемый опыт, который позволит вам перенестись в то время.
Вы не только станете свидетелями празднования, но и сможете принять участие в мастер-классе по изготовлению традиционного оберега "кукла Масленица". Это отличный способ забрать частичку праздника с собой домой и запомнить впечатления на долгие годы.
После гуляний вас ждет традиционный чай с блинами, сметаной и вареньем. Это идеальный способ завершить поистине особенный и незабываемый день.
Перед отъездом в Ростов у вас будет свободное время, чтобы погулять, сфотографироваться и посетить сувенирный магазин.
Не упустите эту уникальную возможность испытать радость и отпраздновать Масленицу в Старочеркасске. Закажите тур сегодня и окунитесь в богатую историю, культуру и традиции этого особенного праздника.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание по маршруту экскурсии Ростов-на-Дону - станица Старочеркасская - Ростов-на-Дону
  • Рассказ об истории и традициях празднования масленицы (по пути в Старочеркасск)
  • Обзорная пешеходная экскурсия по Старочеркасску
  • Участие в праздничной программе.
  • Мастер класс по изготовлению оберега.
  • Интерактивная лекция с чаепитием (чай + 2 блинчика с сметаной и джемом).
  • Транспортная страховка (автобус, микроавтобус)
  • Хорошее настроение
Что не входит
  • Дополнительно оплачивается (по желанию):
  • Сувениры
  • Блины и прочие угощения
Место начала и завершения?
улица Московская 53
Когда и сколько длится?
Когда: В календаре
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Важная информация
  • Часть программы проходит на свежем воздухе, просим Вас обуться и одеться как на долгую прогулку, удобно и тепло.
  • Женщинам для посещения собора необходимо взять с собой платки или другие головные уборы

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