Присоединяйтесь к нам для незабываемого празднования Масленицы в Старочеркасске. Мы начнем с пешеходной экскурсии, которая проведет вас по самым красивым достопримечательностям станицы, начиная с исторического Воскресенского Войскового собора. Вы сможете полюбоваться уникальным пятиярусным резным золоченым иконостасом и узнать об интересной истории, связанной с кандалами в которые был закован известный герой самого крупного народного восстания Степан Разин.

Далее мы посетим атаманское подворье, где находится Старочеркасский музей. Этот музей предлагает заглянуть в жизнь знаменитых и богатых казаков прошлого и располагается в прекрасно сохранившейся дворянской усадьбе. У вас будет возможность увидеть дворец атамана, Донскую домовую церковь и узнать о богатстве семьи Ефремовых.

Но настоящей изюминкой тура станут масленичные гуляния. Приготовьтесь погрузиться в традиции и веселье столь любимого всеми праздника. Вас ждет костюмированное представление, с ряжеными и скоморохами, играми и конкурсами, песнями и хороводами. Это поистине уникальный и незабываемый опыт, который позволит вам перенестись в то время.

Вы не только станете свидетелями празднования, но и сможете принять участие в мастер-классе по изготовлению традиционного оберега "кукла Масленица". Это отличный способ забрать частичку праздника с собой домой и запомнить впечатления на долгие годы.

После гуляний вас ждет традиционный чай с блинами, сметаной и вареньем. Это идеальный способ завершить поистине особенный и незабываемый день.

Перед отъездом в Ростов у вас будет свободное время, чтобы погулять, сфотографироваться и посетить сувенирный магазин.

Не упустите эту уникальную возможность испытать радость и отпраздновать Масленицу в Старочеркасске. Закажите тур сегодня и окунитесь в богатую историю, культуру и традиции этого особенного праздника.