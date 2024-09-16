Индивидуальная экскурсия по центру Ростова-на-Дону на автомобиле позволит увидеть главные достопримечательности города.
От Соборной площади до площади Трех Вокзалов, вы посетите исторические и культурные места, такие как Большая Садовая улица, набережная реки Дон и Покровский сквер. Экскурсовод расскажет интересные факты и истории, которые даже местные жители могут не знать. Это уникальная возможность узнать город с новой стороны и насладиться его атмосферой
От Соборной площади до площади Трех Вокзалов, вы посетите исторические и культурные места, такие как Большая Садовая улица, набережная реки Дон и Покровский сквер. Экскурсовод расскажет интересные факты и истории, которые даже местные жители могут не знать. Это уникальная возможность узнать город с новой стороны и насладиться его атмосферой
5 причин купить эту экскурсию
- 🚗 Комфортная поездка на автомобиле
- 🏛️ Посещение исторических мест
- 🌉 Прекрасные виды на реку Дон
- 🎭 Узнаете тайны города
- 🏙️ Откроете новые уголки Ростова
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для экскурсии - с мая по сентябрь, когда погода теплая и комфортная для прогулок. В это время можно насладиться видами на реку и исторические здания. В апреле и октябре также приятно, но возможны дожди. Зимой экскурсия тоже доступна, но стоит учитывать холод и снег, которые могут ограничить обзор.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Соборная площадь
- Большая Садовая улица
- Набережная реки Дон
- Покровский сквер
- Театральная площадь
Описание экскурсии
Что вас ожидает:
- Мы начинаем с Соборной площади. Вы увидите главный собор города и его 75-метровую колокольню, торговые ряды Центрального рынка появившиеся в 1893 году, памятник Димитрию Ростовскому и купеческие особняки улицы Московской.
- Проедем по главной улице — Большой Садовой, где находится самое красивое здание города — Городская Дума, главный парк, доходные дома и гостиницы 19 века.
- Прогуляемся по набережной реки Дон, увидим остатки уникальных Парамоновских складов, охлаждавшихся родниковой водой, полюбуемся панорамой левого берега Дона и стадионом Ростов-Арена.
- Дальше нас ждет Покровский сквер, в котором расположился Покровский храм, а напротив здание Музыкального театра в виде рояля. Не пропустим и бывший криминальный район Богатяновка, а также узнаем почему город часто называют Ростов-папа.
- На Театральной площади увидим 72-метровую стелу, увенчанную скульптурой богини победы Ники, необычное здание драматического театра и уникальный фонтан начала прошлого века.
- Проедем по улицам Нахичевани, города основанного армянами, переселенными из Крыма в 18 веке. Увидим улицы-линии, великолепное здание молодежного театра и мемориал «Павшим воинам» с вечным огнем.
- В конце отправимся на площадь Трех Вокзалов и к реке Темерник. Месту, где была основана Темерницкая таможня, давшая начало городу Ростову-на-Дону.
Любой день, любое удобное время.
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Соборная площадь
- Улица Большая Садовая
- Набережная реки Дон
- Покровский сквер
- Театральная площадь
- Район Нахичевань
- Площадь трех вокзалов
Что включено
- Услуги гида-экскурсовода
- Хорошее настроение
Что не входит в цену
- Транспорт
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Любое удобное вам место в пределах города Ростова
Когда и сколько длится?
Когда: Любой день, любое удобное время.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 70 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Экскурсия на 5 с плюсом! Как учитель истории, я ценю, когда гид способен глубоко и структурировано рассказать о городе. И я была поражена, как наш гид погрузила меня в исторические
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Д
Впервые в Ростове-на-Дону. Очень понравился город. Экскурсовод Галина Евгеньевна рассказывала об истории города очень интересно, эмоционально, доходчиво, душевно. Мы узнали историю Ростова, донского казачества, насладились архитектурой города. Впечатления-незабываемы! Экскурсовод вежливая, внимательная, прекрасно знает свой город! Нам не хватило двух дней! Обязательно посетим этот замечательный город еще раз!
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И
Очень понравилась экскурсия! Гид настолько увлеченно рассказывала о городе, что мы с головой погрузились в его историю. Маршрут продуман до мелочей, и даже те места, мимо которых мы проезжали, оживали благодаря её рассказам. Было приятно, познавательно и интересно. Огромное спасибо за такие яркие впечатления!
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