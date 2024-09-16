Индивидуальная экскурсия по центру Ростова-на-Дону на автомобиле позволит увидеть главные достопримечательности города.



От Соборной площади до площади Трех Вокзалов, вы посетите исторические и культурные места, такие как Большая Садовая улица, набережная реки Дон и Покровский сквер. Экскурсовод расскажет интересные факты и истории, которые даже местные жители могут не знать. Это уникальная возможность узнать город с новой стороны и насладиться его атмосферой

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для экскурсии - с мая по сентябрь, когда погода теплая и комфортная для прогулок. В это время можно насладиться видами на реку и исторические здания. В апреле и октябре также приятно, но возможны дожди. Зимой экскурсия тоже доступна, но стоит учитывать холод и снег, которые могут ограничить обзор.

Сейчас август — это идеальное время.