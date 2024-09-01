Храм Сурб Хач – экскурсии в Ростове-на-Дону

Найдено 3 экскурсии в категории «Храм Сурб Хач» в Ростове-на-Дону, цены от 6000 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Ростов сквозь века - обзорная прогулка по городу
Пешая
2.5 часа
25 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Индивидуальная экскурсия Ростов сквозь века: историческое путешествие
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ростова-на-Дону, узнайте его историю и культуру во время захватывающей прогулки
Начало: Ул. Большая Садовая, 113Б
Расписание: Любой день, в любое удобное время.
Завтра в 08:00
19 апр в 08:00
8653 ₽ за экскурсию
Город на берегу моря - индивидуальная автоэкскурсия в Таганрог
На машине
7 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 1 чел.
Город на берегу моря - индивидуальная автоэкскурсия в Таганрог
Начало: Любое удобное вам место в пределах города Ростова
Расписание: Любой день, любое удобное время.
Завтра в 13:00
19 апр в 11:00
10 650 ₽ за экскурсию
Старочеркасская старина
На машине
На автобусе
5 часов
Индивидуальная
до 1 чел.
Старочеркасская старина
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
21 апр в 16:00
6000 ₽ за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Ростову-на-Дону в категории «Храм Сурб Хач»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ростове-на-Дону
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Ростов сквозь века - обзорная прогулка по городу
  2. Город на берегу моря - индивидуальная автоэкскурсия в Таганрог
  3. Старочеркасская старина
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Набережная
  2. Парамоновские Склады
  3. Набережная Ростова-на-Дону
  4. Самое главное
  5. Район Нахичевань
  6. Покровский храм
  7. Стела «Освободителям Ростова»
  8. Собор Рождества Пресвятой Богородицы
  9. Покровский сквер
  10. Тачанка-ростовчанка
Сколько стоит экскурсия по Ростову-на-Дону в апреле 2025
Сейчас в Ростове-на-Дону в категории "Храм Сурб Хач" можно забронировать 3 экскурсии от 6000 до 10 650. Туристы уже оставили гидам 27 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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