Индивидуальная
до 1 чел.
Индивидуальная экскурсия Ростов сквозь века: историческое путешествие
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ростова-на-Дону, узнайте его историю и культуру во время захватывающей прогулки
Начало: Ул. Большая Садовая, 113Б
Расписание: Любой день, в любое удобное время.
Завтра в 08:00
19 апр в 08:00
8653 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Город на берегу моря - индивидуальная автоэкскурсия в Таганрог
Начало: Любое удобное вам место в пределах города Ростова
Расписание: Любой день, любое удобное время.
Завтра в 13:00
19 апр в 11:00
10 650 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Старочеркасская старина
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
21 апр в 16:00
6000 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна1 сентября 2024Благодарим Римму Борисовну за интересную, всеобъемлющую, запоминающуюся экскурсию по Ростову на Дону! Опытный, профессиональный, заботливый гид. Время экскурсии пролетело не заметно!
- EElena20 сентября 2021Содержательно, интересно, очень полезная и новая информация, много неизвестных фактов
Ответы на вопросы от путешественников по Ростову-на-Дону в категории «Храм Сурб Хач»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ростове-на-Дону
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Ростове-на-Дону
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
Сколько стоит экскурсия по Ростову-на-Дону в апреле 2025
Сейчас в Ростове-на-Дону в категории "Храм Сурб Хач" можно забронировать 3 экскурсии от 6000 до 10 650. Туристы уже оставили гидам 27 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Забронируйте экскурсию в Ростове-на-Дону на 2025 год по теме «Храм Сурб Хач», 27 ⭐ отзывов, цены от 6000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь