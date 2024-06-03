Район Нахичевань – экскурсии в Ростове-на-Дону

Найдено 4 экскурсии в категории «Район Нахичевань» в Ростове-на-Дону, цены от 1 990 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Обзорная автобусная экскурсия по Ростову-на-Дону
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
3 часа
90 отзывов
Популярное предложение
Обзорная автобусная экскурсия: путешествие по Ростову-на-Дону
Погрузитесь в атмосферу Ростова-на-Дону, исследуя его исторические улицы и памятники на комфортабельном автобусе
Начало: На улице Московская
Завтра в 11:00
12 июня в 14:00
1 990 за человека
Ростов - город солнца и цветов
Индивидуальная
3 часа
48 отзывов
Ростов - город солнца и цветов
Посетить главные достопримечательности и услышать о местных традициях, обычаях и менталитете
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
4 670 за всё до 20 чел.
Многоликий Ростов-на-Дону
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
56 отзывов
Многоликий Ростов-на-Дону: путешествие по истории и культуре
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ростова-на-Дону, где каждый уголок рассказывает свою историю. Идеальная экскурсия для любителей истории и культуры
Начало: Возле памятника Александру Ханжонкову
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 000 за всё до 10 чел.
Ростов-папа, или Криминальное прошлое города
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
23 отзыва
Ростов-папа: Путешествие по криминальному прошлому Ростова-на-Дону
Познакомьтесь с темной стороной Ростова-на-Дону, где каждый уголок хранит свои секреты и истории о воровской жизни
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
6 750 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Р
    Роман
    3 июня 2024
    Обзорная автобусная экскурсия по Ростову-на-Дону
    Было очень познавательно и сложилась целостная картина на город и историю. Центр города был нежданно перекрыт и организаторы очень быстро придумали альтернативу маршрута чтоб всё увидеть. Было очень классно
  • А
    Алексей
    21 мая 2024
    Многоликий Ростов-на-Дону
    Добрый день. Понравилось все. интересная подача и очень хорошо знает историю, что не мало важно. Интересно подобранные исторические факты и составлен маршрут. Благодарим за экскурсию.
  • А
    Андрей
    21 мая 2024
    Ростов - город солнца и цветов
    Наш гид – Елена – в назначенный час приехала на машине за нами в гостиницу, мы загрузили наши вещи в
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    машину и после экскурсии она с водителем отвезла нас прямо к поезду. Елена, как и водитель, очень приятные и внимательные люди, которые постарались оставить в нашей памяти приятные воспоминания о Ростове. За три часа экскурсии мы не только посмотрели основные достопримечательности города, но и отведали вкусных лепёшек и пирогов (вне программы). Елена хороший профессиональный гид. Ей низкий поклон и большое спасибо! Водитель тоже был на высоте, помогая и делая всё так, чтобы нам было максимально комфортно. Общая оценка по пятибальной шкале – конечно «5».

  • Т
    Татьяна
    20 мая 2024
    Многоликий Ростов-на-Дону
    За 2 часа прогулки узнали столько фактов и интересных историй о городе, его истории, первых жителях, современности, что казалось, будто
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    знаем Ростов уже очень долго. Спасибо огромное за рассказы о Ростове времен Гражданской войны и ВОВ. Это было шокирующе, но об этом нужно говорить. Грамотно составленный маршрут, на котором успели увидеть все самое важное для первого раза. Очень рекомендуем!

  • К
    Ксения
    19 мая 2024
    Ростов-папа, или Криминальное прошлое города
    Спасибо! Окунулись в самобытность и интересные истории Ростова! Прекрасная часть нашего отдыха!
  • Ю
    Юлия
    19 мая 2024
    Обзорная автобусная экскурсия по Ростову-на-Дону
    Экскурсия прошла замечательно!
  • В
    Валерий
    13 мая 2024
    Многоликий Ростов-на-Дону
    Экскурсией довольны Узнали много новой информации о донском казачестве, истории Ростовской области, в т ч многие забытые и малоизвестные факты военных
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    лет и меценатства Наталье спасибо Порекомендовал бы сократить постоянные параллели с сегодняшним днем: умным и так все понятно, а некоторых это тянет на ненужные дебаты, которые отвлекают

  • л
    лёля
    2 мая 2024
    Ростов-папа, или Криминальное прошлое города
    Я люблю не тривиальные экскурсии с определенной тематикой, с изюминкой. Криминальный Ростов - как раз такая экскурсия. Из плюсов: -много тематических историй
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    плюс краткая общая историческая справка в тех местах, где это важно для понимания тематики экскурсии. -Провели по интересным подъездам, закоулкам, очень колоритно. Из минусов: -экскурсия длилась 1ч 45 мин вместо заявленных 2.30 (нам было достаточно, но неприятно, когда уже торопятся и экскурсанты ощущают себя в роли задерживающих, хотя вроде оплатили это время) -личное яркое мнение о политике во время экскурсии считаю неуместным В целом понравилось, твердая четверка по внутреннему моему рейтингу.

  • А
    Александр
    2 мая 2024
    Ростов - город солнца и цветов
    Экскурсовод любит свой город и это подкупает - советую супер
  • И
    Ирина
    17 апреля 2024
    Ростов-папа, или Криминальное прошлое города
    Галине огромное спасибо 😊 У нас 14 апреля был обзор по Ростову, 15апреля криминальное прошлое города,было все прекрасно и познавательно 🔥 Мы остались очень довольны,спасибо

Ответы на вопросы от путешественников по Ростову-на-Дону в категории «Район Нахичевань»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ростове-на-Дону
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Обзорная автобусная экскурсия по Ростову-на-Дону
  2. Ростов - город солнца и цветов
  3. Многоликий Ростов-на-Дону
  4. Ростов-папа, или Криминальное прошлое города
Какие места ещё посмотреть в Ростове-на-Дону
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Набережная
  2. Парамоновские Склады
  3. Набережная Ростова-на-Дону
  4. Район Нахичевань
  5. Стела «Освободителям Ростова»
  6. Тачанка-ростовчанка
  7. Собор Рождества Пресвятой Богородицы
  8. Линия «Миус-фронта»
  9. Старый город
  10. Памятник Водопроводу
Сколько стоит экскурсия по Ростову-на-Дону в июне 2024
Сейчас в Ростове-на-Дону в категории "Район Нахичевань" можно забронировать 4 экскурсии от 1 990 до 6 750. Туристы уже оставили гидам 217 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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