Станица Старочеркасская — бывший главный город донских казаков Черкасск — сохранил свою самобытность.
Пройдя по старинным улочкам, вы увидите казачьи курени, первый православный каменный храм на Дону, майдан, атаманское подворье и в нынешней размеренной сельской жизни ощутите дух давно ушедших времён и событий.
Пройдя по старинным улочкам, вы увидите казачьи курени, первый православный каменный храм на Дону, майдан, атаманское подворье и в нынешней размеренной сельской жизни ощутите дух давно ушедших времён и событий.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00
Описание экскурсии
Об экскурсии Станица Старочеркасская — бывший главный город донских казаков Черкасск — сохранила свою самобытность. Пройдя по старинным улочкам, вы увидите казачьи курени, первый православный каменный храм на Дону, майдан, атаманское подворье и в нынешней размеренной сельской жизни ощутите дух давно ушедших времён и событий. Важная информация:
Экскурсия проводится на вашем транспорте.
Вы сами выбираете дату и время
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Транспорт
- Музеи
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Важная информация
- Экскурсия проводится на вашем транспорте
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Ростова-на-Дону
Похожие экскурсии из Ростова-на-Дону
Индивидуальная
до 4 чел.
Через Древнюю Грецию - в Таганрог
Погрузитесь в историю Ростова и Таганрога: от древнего Танаиса до военных мемориалов. Уникальная возможность увидеть прошлое и настоящее
Начало: На Привокзальной площади
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
20 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 20 чел.
Вся станица Старочеркасская за час
Из Ростова-на-Дону - в одну из старейших донских казачьих станиц
Начало: В ст. Старочеркасской
Завтра в 10:00
11 ноя в 10:00
от 2980 ₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
В Старочеркасскую - на родину донских бунтарей
Путешествие в сердце казачьей истории: Черкасск, Разин, Булавин. Узнайте о прошлом, насладитесь природой и атмосферой древней столицы
Завтра в 10:00
11 ноя в 10:00
6900 ₽ за всё до 5 чел.