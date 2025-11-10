Об экскурсии Станица Старочеркасская — бывший главный город донских казаков Черкасск — сохранила свою самобытность. Пройдя по старинным улочкам, вы увидите казачьи курени, первый православный каменный храм на Дону, майдан, атаманское подворье и в нынешней размеренной сельской жизни ощутите дух давно ушедших времён и событий. Важная информация:

Экскурсия проводится на вашем транспорте.