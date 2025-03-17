Донская государственная публичная библиотека – экскурсии в Ростове-на-Дону

Найдено 3 экскурсии в категории «Донская государственная публичная библиотека» в Ростове-на-Дону, цены от 2653 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
«Все многообразие Ростова-на-Дону»: групповая обзорная экскурсия
На автобусе
На микроавтобусе
3 часа
179 отзывов
Мини-группа
до 1 чел.
Все многообразие Ростова-на-Дону: групповая обзорная экскурсия
Захватывающее путешествие по Ростову-на-Дону ждет вас! Откройте для себя историю и красоту южного города в компании опытного гида
Начало: Ул. Московская, 53
Расписание: См. календарь
19 апр в 11:00
20 апр в 11:00
2653 ₽ за человека
Уникальный город Азов
На машине
На автобусе
5 часов
Индивидуальная
до 1 чел.
Уникальный город Азов
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
21 апр в 16:00
6000 ₽ за экскурсию
Старочеркасская старина
На машине
На автобусе
5 часов
Индивидуальная
до 1 чел.
Старочеркасская старина
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
21 апр в 16:00
6000 ₽ за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Ростову-на-Дону в категории «Донская государственная публичная библиотека»

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В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. «Все многообразие Ростова-на-Дону»: групповая обзорная экскурсия
  2. Уникальный город Азов
  3. Старочеркасская старина
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Набережная
  2. Парамоновские Склады
  3. Набережная Ростова-на-Дону
  4. Самое главное
  5. Район Нахичевань
  6. Покровский храм
  7. Стела «Освободителям Ростова»
  8. Собор Рождества Пресвятой Богородицы
  9. Покровский сквер
  10. Тачанка-ростовчанка
Сколько стоит экскурсия по Ростову-на-Дону в апреле 2025
Сейчас в Ростове-на-Дону в категории "Донская государственная публичная библиотека" можно забронировать 3 экскурсии от 2653 до 6000. Туристы уже оставили гидам 179 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Забронируйте экскурсию в Ростове-на-Дону на 2025 год по теме «Донская государственная публичная библиотека», 179 ⭐ отзывов, цены от 2653₽. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь