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Мини-группа
до 1 чел.
Все многообразие Ростова-на-Дону: групповая обзорная экскурсия
Захватывающее путешествие по Ростову-на-Дону ждет вас! Откройте для себя историю и красоту южного города в компании опытного гида
Начало: Ул. Московская, 53
Расписание: См. календарь
19 апр в 11:00
20 апр в 11:00
2653 ₽ за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Уникальный город Азов
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
21 апр в 16:00
6000 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Старочеркасская старина
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
21 апр в 16:00
6000 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ССедов17 марта 2025Отличный гид-экскурсовод, интересно и понятно рассказывает
Ответы на вопросы от путешественников по Ростову-на-Дону в категории «Донская государственная публичная библиотека»
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Сколько стоит экскурсия по Ростову-на-Дону в апреле 2025
Сейчас в Ростове-на-Дону в категории "Донская государственная публичная библиотека" можно забронировать 3 экскурсии от 2653 до 6000. Туристы уже оставили гидам 179 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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