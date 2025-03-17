Мини-группа
до 1 чел.
Все многообразие Ростова-на-Дону: групповая обзорная экскурсия
Захватывающее путешествие по Ростову-на-Дону ждет вас! Откройте для себя историю и красоту южного города в компании опытного гида
Начало: Ул. Московская, 53
Расписание: См. календарь
19 апр в 11:00
20 апр в 11:00
2653 ₽ за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Индивидуальная экскурсия в Старочеркасск - древнюю Cтолицу Казачества
Начало: Любое удобное вам место в пределах города Ростова
Расписание: Любой день, в любое удобное время.
Завтра в 14:00
19 апр в 08:00
8550 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Старочеркасская старина
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
21 апр в 16:00
6000 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ССедов17 марта 2025Отличный гид-экскурсовод, интересно и понятно рассказывает
Ответы на вопросы от путешественников по Ростову-на-Дону в категории «Аксайские казачьи курени»
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