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Тематическая экскурсия «Ростов мистический»

5
2 отзыва
Родные-Просторы
Родные-Просторы – Гид из Ростова-на-Дону
Групповая автобусная экскурсия ⛳ по таинственным местам Ростова-на-Дону.

Вы побываете на мистическом Зелёном острове 🏝️, окутанном легендами о порталах в иной мир и привидениях.

Вы узнаете о секретных катакомбах и местах высадке НЛО, прогуливаясь по аллеям Первомайского парка и набережной реки Дон.

Три часа по вечернему Ростову.
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  • 👥Групповая
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 899 ₽ за человека

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Тематическая экскурсия «Ростов мистический»
Тематическая экскурсия «Ростов мистический»

Что вы увидите

  • Набережная
  • Первомайский парк
  • Площадь Свободы
  • Зеленый остров
«Ростов мистический» - это 3-х часовая автобусная экскурсия ⛳ по оккультным местам нашего города, связанных с необъяснимыми событиями и потусторонней активностью.

Вы узнаете:

  • о таинственных подземных катакомбах
  • о масонских знаках
  • о призраках, НЛО
  • о прочих паранормальных явлениях, когда-либо зафиксированных на территории Ростова-на-Дону
  • о городских легендах, вымыслах и их научных подтверждениях
  • Чтобы почувствовать все детали, экскурсия проводится вечером с наступлением темноты...
Что входит
  • Транспортное обслуживание по маршруту (автобус, микроавтобус)
  • Услуги гида экскурсовода
  • Транспортная страховка
Что не входит
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Ул. Большая Садовая, 4
Тематическая экскурсия «Ростов мистический»
Тематическая экскурсия «Ростов мистический»
Тематическая экскурсия «Ростов мистический»
Тематическая экскурсия «Ростов мистический»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Родные-Просторы
Родные-Просторы
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2 отзыва оставили туристы

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