Родные-Просторы – Гид из Ростова-на-Дону

Групповая автобусная экскурсия ⛳ по таинственным местам Ростова-на-Дону.



Вы побываете на мистическом Зелёном острове 🏝️, окутанном легендами о порталах в иной мир и привидениях.



Вы узнаете о секретных катакомбах и местах высадке НЛО, прогуливаясь по аллеям Первомайского парка и набережной реки Дон.



Три часа по вечернему Ростову.