Что вы увидите
- Набережная
- Первомайский парк
- Площадь Свободы
- Зеленый остров
«Ростов мистический» - это 3-х часовая автобусная экскурсия ⛳ по оккультным местам нашего города, связанных с необъяснимыми событиями и потусторонней активностью.
Вы узнаете:
- о таинственных подземных катакомбах
- о масонских знаках
- о призраках, НЛО
- о прочих паранормальных явлениях, когда-либо зафиксированных на территории Ростова-на-Дону
- о городских легендах, вымыслах и их научных подтверждениях
- Чтобы почувствовать все детали, экскурсия проводится вечером с наступлением темноты...
Что входит
- Транспортное обслуживание по маршруту (автобус, микроавтобус)
- Услуги гида экскурсовода
- Транспортная страховка
Начало и место завершения
🚩 Ул. Большая Садовая, 4
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- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 20 человек.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Родные-Просторы
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