2.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия: Отдых в Старом Ростове - история и традиции
Погрузитесь в атмосферу Старого Ростова, где каждый уголок хранит истории о жизни и отдыхе местных жителей прошлых веков
Начало: Покровский сквер
«Полный легенд Ростов невероятно красив вечером и ночью, когда здания выглядят величественнее, а истории звучат таинственнее»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6 500₽ за всё до 3 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
«Ростов мистический»: индивидуальная экскурсия на автомобиле
Начало: Любое удобное вам место в пределах города Ростова
Расписание: Любой день по согласованию
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 9 390₽ за всё до 10 чел.
1 час
Водная прогулка
Часовая прогулка по Дону на теплоходе
Начало: Ростов-на-Дону, ул. Береговая, 14 (причал: № 23)
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 800₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- РРоман3 мая 2024Великолепная экскурсия!!!! Очень познавательная!!!! Советую всем!!!
- ММаксим3 апреля 2024Безумно интересная, наполненная деталями и фактами прогулка в компании светлого и влюбленного в свой город экскурсовода! Ярко и незабываемо!
- ННаталья7 января 2024Отличная экскурсия! Лучшие рекомендации гиду Марии!
- ИИрина9 ноября 2023Мария - экскурсовод от Бога. Влюбила меня в Ростов современный и Ростов XIX столетия. Захотелось сесть в машину времени и
- ТТатьяна31 октября 2020Сегодня с мужем посетили волшебную и необыкновенную экскурсию,, Ростов мистический,,Спасибо огромное экскурсоводу Юрию Николаевичу. Это необыкновенный человек с невероятными познаниями!!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Ростову-на-Дону в категории «Вечерние»
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