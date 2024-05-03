читать дальше

отправиться в тот город-американец, где вчерашний крестьянин мог стать купцом, где дамам зимой дарили бутоньерки из ландышей и фиалок, где на одной улице мирно жили французы, немцы, евреи и армяне. Если буду в Ростове ещё раз, обязательно постараюсь попасть на экскурсию к Марии.