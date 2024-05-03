Вечерние экскурсии Ростова-на-Дону

Найдено 3 экскурсии в категории «Вечерние» в Ростове-на-Дону, цены от 800 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Как отдыхали в Старом Ростове
Пешая
22 отзыва
2.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия: Отдых в Старом Ростове - история и традиции
Погрузитесь в атмосферу Старого Ростова, где каждый уголок хранит истории о жизни и отдыхе местных жителей прошлых веков
Начало: Покровский сквер
«Полный легенд Ростов невероятно красив вечером и ночью, когда здания выглядят величественнее, а истории звучат таинственнее»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6 500 за всё до 3 чел.
«Ростов мистический»: индивидуальная экскурсия на автомобиле
На машине
На автобусе
4 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
«Ростов мистический»: индивидуальная экскурсия на автомобиле
Начало: Любое удобное вам место в пределах города Ростова
Расписание: Любой день по согласованию
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 9 390 за всё до 10 чел.
Часовая прогулка по Дону на теплоходе
На теплоходе
Музыкальные теплоходы
47 отзывов
1 час
Водная прогулка
Часовая прогулка по Дону на теплоходе
Начало: Ростов-на-Дону, ул. Береговая, 14 (причал: № 23)
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 800 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Р
    Роман
    3 мая 2024
    «Ростов мистический»: индивидуальная экскурсия на автомобиле
    Великолепная экскурсия!!!! Очень познавательная!!!! Советую всем!!!
  • М
    Максим
    3 апреля 2024
    Как отдыхали в Старом Ростове
    Безумно интересная, наполненная деталями и фактами прогулка в компании светлого и влюбленного в свой город экскурсовода! Ярко и незабываемо!
  • Н
    Наталья
    7 января 2024
    Как отдыхали в Старом Ростове
    Отличная экскурсия! Лучшие рекомендации гиду Марии!
  • И
    Ирина
    9 ноября 2023
    Как отдыхали в Старом Ростове
    Мария - экскурсовод от Бога. Влюбила меня в Ростов современный и Ростов XIX столетия. Захотелось сесть в машину времени и
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    отправиться в тот город-американец, где вчерашний крестьянин мог стать купцом, где дамам зимой дарили бутоньерки из ландышей и фиалок, где на одной улице мирно жили французы, немцы, евреи и армяне. Если буду в Ростове ещё раз, обязательно постараюсь попасть на экскурсию к Марии.

  • Т
    Татьяна
    31 октября 2020
    «Ростов мистический»: индивидуальная экскурсия на автомобиле
    Сегодня с мужем посетили волшебную и необыкновенную экскурсию,, Ростов мистический,,Спасибо огромное экскурсоводу Юрию Николаевичу. Это необыкновенный человек с невероятными познаниями!!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Ростову-на-Дону в категории «Вечерние»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. Часовая прогулка по Дону на теплоходе
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
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  2. Парамоновские Склады
  3. Набережная Ростова-на-Дону
  4. Район Нахичевань
  5. Стела «Освободителям Ростова»
  6. Тачанка-ростовчанка
  7. Собор Рождества Пресвятой Богородицы
  8. Покровский храм
  9. Фонтан Атланты
  10. Покровский сквер
Сколько стоит экскурсия по Ростову-на-Дону в июле 2024
Сейчас в Ростове-на-Дону в категории "Вечерние" можно забронировать 3 экскурсии от 800 до 9 390. Туристы уже оставили гидам 73 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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