Чудо Ростовского заповедника

Каждую весну, в середине апреля, один раз в году в заповеднике «Ростовском» (Орловский район Ростовской области) происходит маленькое чудо. Степь благоухает свежим разнотравьем, и берега соленых озер покрываются ковром из цветущих тюльпанов и ирисов. Первоцветы не похожи на крепкие садовые цветы, они нежные, небольшие и необычные, робко проглядывающие сквозь заросли травы, создают яркие полянки. Цветение степи — уникальное явление, которое длится максимум две недели в году.

Степь удивляет своей бескрайностью, наполняет душу волнующей гордостью. Она, конечно же, прекрасна в любое время года, но особенно волшебна весной.

Экотропы «Лазоревый цветок» и «Загадки Манычской долины»

Во время прогулки по тропе «Лазоревый цветок» Вы насладитесь природным разнообразием донских степей: цветущие ирисовые и тюльпановые поля. Степь расцветает, покрываясь ярко-красными тюльпанами, разноцветными касатиками и другими многочисленными видами трав. Воздух наполняется благоуханием и тонким ароматом степных цветов.

Посещение эко-тропы «Загадки Манычской долины». Передвигаясь по тропе, туристы знакомятся с флорой и фауной заповедника, имеют возможность полюбоваться степным простором со смотровой вышки, узнать историю 📖 освоения степи начиная со времён кочевых народов, сфотографироваться на память у половецкой каменной бабы, отдохнуть, подышав солёным воздухом озера Маныч-Гудило на причале. Также у Вас будет время на пикник.

Программа тура

07:00 — Отправление из Ростова. Начало экскурсии 🧭 (время в пути ~5 часов).

12:00 — Прибытие в Ростовский заповедник.

12:00-13:00 — Посещение экологической тропы «Лазоревый цветок» биосферного заповедника. (протяженность — 1 км). Познакомитесь с историей возникновения Манычской долины, особенностями ландшафтов, почв, флоры и фауны. Здесь можно полюбоваться цветущей степью, где распустились Краснокнижные виды цветов и прародители первых окультуренных растений.

13:00-13:30 — Переезд между экскурсионными маршрутами.

13:30-14:30 — Посещение экологической тропы «Загадки Манычской долины» (протяженность 2 км). Это кольцевой маршрут по берегам соленых озер. Гуляя по экотропе, Вы познакомитесь с флорой и фауной заповедника, узнаете историю освоения степи со времен кочевых народов до наших дней, сможете подышать соленым воздухом на причале озера Маныч-Гудило, осмотреть степной простор с вышки, сделать незабываемые фотографии!

14:30-15:30 — Время для пикника и созерцания.

15:30 — Отправление в Ростов (время в пути ~5 часов).

20:30 — Прибытие в Ростов.

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