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Тур на цветение тюльпанов в степи в Ростовский заповедник

Родные-Просторы
Родные-Просторы – Гид из Ростова-на-Дону
Мы приглашаем Вас в заповедник «Ростовский» насладиться весной, чистым воздухом, цветами и необъятным степным простором.

Передвигаясь по эко-тропам, Вы познакомитесь с флорой и фауной заповедника, узнаете историю 📖 освоения степи и насладитесь тонким ароматом степных цветов.

Также у вас будет возможность устроить пикник.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 14 часов
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 1 980 ₽ за человека

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Тур на цветение тюльпанов в степи в Ростовский заповедник
Тур на цветение тюльпанов в степи в Ростовский заповедник

Что вы увидите

  • Ростовский заповедник
  • Эко-тропа «Лазоревый цветок»
  • Эко-тропа «Загадки Манычской долины»
Чудо Ростовского заповедника
Каждую весну, в середине апреля, один раз в году в заповеднике «Ростовском» (Орловский район Ростовской области) происходит маленькое чудо. Степь благоухает свежим разнотравьем, и берега соленых озер покрываются ковром из цветущих тюльпанов и ирисов. Первоцветы не похожи на крепкие садовые цветы, они нежные, небольшие и необычные, робко проглядывающие сквозь заросли травы, создают яркие полянки. Цветение степи — уникальное явление, которое длится максимум две недели в году.
Степь удивляет своей бескрайностью, наполняет душу волнующей гордостью. Она, конечно же, прекрасна в любое время года, но особенно волшебна весной.
Экотропы «Лазоревый цветок» и «Загадки Манычской долины»
Во время прогулки по тропе «Лазоревый цветок» Вы насладитесь природным разнообразием донских степей: цветущие ирисовые и тюльпановые поля. Степь расцветает, покрываясь ярко-красными тюльпанами, разноцветными касатиками и другими многочисленными видами трав. Воздух наполняется благоуханием и тонким ароматом степных цветов.
Посещение эко-тропы «Загадки Манычской долины». Передвигаясь по тропе, туристы знакомятся с флорой и фауной заповедника, имеют возможность полюбоваться степным простором со смотровой вышки, узнать историю 📖 освоения степи начиная со времён кочевых народов, сфотографироваться на память у половецкой каменной бабы, отдохнуть, подышав солёным воздухом озера Маныч-Гудило на причале. Также у Вас будет время на пикник.
Программа тура
07:00 — Отправление из Ростова. Начало экскурсии 🧭 (время в пути ~5 часов).
12:00 — Прибытие в Ростовский заповедник.
12:00-13:00 — Посещение экологической тропы «Лазоревый цветок» биосферного заповедника. (протяженность — 1 км). Познакомитесь с историей возникновения Манычской долины, особенностями ландшафтов, почв, флоры и фауны. Здесь можно полюбоваться цветущей степью, где распустились Краснокнижные виды цветов и прародители первых окультуренных растений.
13:00-13:30 — Переезд между экскурсионными маршрутами.
13:30-14:30 — Посещение экологической тропы «Загадки Манычской долины» (протяженность 2 км). Это кольцевой маршрут по берегам соленых озер. Гуляя по экотропе, Вы познакомитесь с флорой и фауной заповедника, узнаете историю освоения степи со времен кочевых народов до наших дней, сможете подышать соленым воздухом на причале озера Маныч-Гудило, осмотреть степной простор с вышки, сделать незабываемые фотографии!
14:30-15:30 — Время для пикника и созерцания.
15:30 — Отправление в Ростов (время в пути ~5 часов).
20:30 — Прибытие в Ростов.
Важная информация
  • Форма одежды: мы едем в степь, где нет асфальта, все мероприятия проходят под открытым небом, поэтому одевайтесь максимально тепло по погоде как на долгую прогулку 👣, желательно иметь непромокаемые куртки или дождевики, резиновые сапоги (если будет дождливо) или непромокаемую удобную обувь, которую не страшно испачкать, во избежание царапин от степных растений и укусов насекомых — вся одежда максимально закрытая.
  • Что брать с собой: еду, воду, подстилки, зонтики, фотокамеры.
  • Питание: по пути будут санитарные остановки, где можно будет купить что-то перекусить (кофе, шоколадки, снеки), но основное питание на день необходимо взять с собой.
  • Документы в дорогу: паспорт (для детей — свидетельство о рождении), полис ОМС.
Что входит
  • Транспортное обслуживание по маршруту экскурсии
  • Транспортная страховка (автобус, микроавтобус)
  • Услуги гида экскурсовода
Что не входит
  • Входные билеты на экотропы:
  • взрослый — 650 руб.
  • дети до 14 лет — 350 руб.
  • дети до 7 лет — бесплатно
Начало и место завершения
🚩 Ул. Большая Садовая, 4
Тур на цветение тюльпанов в степи в Ростовский заповедник
Тур на цветение тюльпанов в степи в Ростовский заповедник
Тур на цветение тюльпанов в степи в Ростовский заповедник
Тур на цветение тюльпанов в степи в Ростовский заповедник

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Родные-Просторы
Родные-Просторы
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