Индивидуальная пешеходная экскурсия по Старочеркасску из Ростова-на-Дону
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Описание
Готовы ли вы погрузиться в богатую историю и культуру Старочеркасска во время нашей пешеходной экскурсии? Этот город полон удивительных достопримечательностей, и наша экскурсия по Старочеркасску проведет вас по лучшим из них.
Во-первых, это Воскресенский Войсковой собор, красивая каменная церковь, построенная в начале 1700-х годов при содействии Петра I. Девятиглавый храм окружен двухъярусной галереей, а его интерьер украшает уникальный пятиярусный резной золоченый иконостас, содержащий 149 икон середины XVIII века. Вы также сможете увидеть массивные кандалы и цепи, в которые предположительно был закован Степан Разин перед отправкой на казнь, а также прах атамана Кирилла Яковлева, который выдал своего крестника Степана царскому правительству. Это поистине уникальный и незабываемый опыт, который вы не найдете больше нигде.
Во вторых мы посетим Атаманское подворье, где находится Старочеркасский музей. Этот музей расположен в единственной сохранившейся дворянской усадьбе на всем юге России, и он может предложить очень многое. Усадьба атаманов Ефремовых – это потрясающий архитектурный комплекс, в котором находится Донская домовая церковь и дворец атамана с 21 комнатой площадью более 1000 м². Ефремовы были одной из самых известных и богатых казачьих семей, владевших лавками, трактирами, мельницами, табунами и огромными угодьями. Это ваш шанс перенестись в прошлое и узнать, какой была жизнь богатых и влиятельных казаков того времени.
Мы также увидим Преображенскую церковь, которая находилась рядом со старинным кладбищем, где похоронены самые известные люди города. И не забудем также посмотреть на церковь Петра и Павла, где был крещен самый известный казачий атаман.
Присоединяйтесь к нам в этом увлекательном и познавательном туре и почувствуйте настоящий неповторимый колорит Старочеркасска. С нашим опытным и знающим гидом вы узнаете все о прошлом и настоящем станицы и увидите самые красивые и интересные достопримечательности города. Не упустите эту уникальную возможность познакомиться с одним из самых интересных и увлекательных мест в Ростовской области. Запишитесь на нашу пешеходную экскурсию по Старочеркасску уже сегодня!
ежедневно в 10:00 и 14:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида экскурсовода
- Хорошее настроение
- Место начала и завершения?
- ст. Старочеркасская, улица Советская 24
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 10:00 и 14:00Экскурсия длится около 1 часа
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
- Важная информация
- Мы встречаемся в станице Старочеркасской
- Если вам необходим трансфер из Ростова-на-Дону или другого города пожалуйста напишите нам об этом. Трансфер из Ростова-на-Дону (легковой автомобиль) для 1 – 2 человек будет стоить 4490 руб
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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