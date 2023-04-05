Готовы ли вы погрузиться в богатую историю и культуру Старочеркасска во время нашей пешеходной экскурсии? Этот город полон удивительных достопримечательностей, и наша экскурсия по Старочеркасску проведет вас по лучшим из них.

Во-первых, это Воскресенский Войсковой собор, красивая каменная церковь, построенная в начале 1700-х годов при содействии Петра I. Девятиглавый храм окружен двухъярусной галереей, а его интерьер украшает уникальный пятиярусный резной золоченый иконостас, содержащий 149 икон середины XVIII века. Вы также сможете увидеть массивные кандалы и цепи, в которые предположительно был закован Степан Разин перед отправкой на казнь, а также прах атамана Кирилла Яковлева, который выдал своего крестника Степана царскому правительству. Это поистине уникальный и незабываемый опыт, который вы не найдете больше нигде.

Во вторых мы посетим Атаманское подворье, где находится Старочеркасский музей. Этот музей расположен в единственной сохранившейся дворянской усадьбе на всем юге России, и он может предложить очень многое. Усадьба атаманов Ефремовых – это потрясающий архитектурный комплекс, в котором находится Донская домовая церковь и дворец атамана с 21 комнатой площадью более 1000 м². Ефремовы были одной из самых известных и богатых казачьих семей, владевших лавками, трактирами, мельницами, табунами и огромными угодьями. Это ваш шанс перенестись в прошлое и узнать, какой была жизнь богатых и влиятельных казаков того времени.

Мы также увидим Преображенскую церковь, которая находилась рядом со старинным кладбищем, где похоронены самые известные люди города. И не забудем также посмотреть на церковь Петра и Павла, где был крещен самый известный казачий атаман.

Присоединяйтесь к нам в этом увлекательном и познавательном туре и почувствуйте настоящий неповторимый колорит Старочеркасска. С нашим опытным и знающим гидом вы узнаете все о прошлом и настоящем станицы и увидите самые красивые и интересные достопримечательности города. Не упустите эту уникальную возможность познакомиться с одним из самых интересных и увлекательных мест в Ростовской области. Запишитесь на нашу пешеходную экскурсию по Старочеркасску уже сегодня!