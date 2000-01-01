Еще несколько необычных экскурсий в Ростове-на-Дону

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Фотопрогулка по ростовскому Бродвею

Открыть самое колоритное и калорийное, популярное и атмосферное место города — Соборный переулок

Елена
Елена – Гид из Ростова-на-Дону
Приглашаю на легкую и дружескую прогулку 👣 по одной из старейших улиц Ростова-на-Дону.

Вы увидите школу, где учился Солженицын, и место, где Булгаков проиграл золотой браслет.

Погрузитесь в атмосферу купеческого города и сделаете фотографии 📸 на фоне красивых 🤩 отреставрированных фасадов.

Наряжайтесь — и приходите на свидание с очаровательным Соборным!
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 2 000 ₽ за экскурсию

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Фотопрогулка по ростовскому Бродвею
Фотопрогулка по ростовскому Бродвею

Что вас ожидает

История Соборного — в нескучных деталях
Я расскажу об одной из первых улиц, обозначенной на плане города в начале 19 века и ведущей к нашей главной реке — легендарному полноводному Дону. Вы узнаете обо всех именах переулка, включая нынешнее, которому Соборный обязан Кафедральному собору Рождества Пресвятой Богородицы. Я покажу школу, где учился Александр Солженицын, заведение, где Булгаков проиграл золотой браслет своей жены, и место, где парковался самолёт ✈️ во время ВОВ. А также поделюсь другими городскими легендами и секретами.

Ростовский Бродвей
При подготовке к Чемпионату мира по футболу в 2018 году почти все дома отреставрировали или оштукатурили. Так Соборный стал пешеходным и выглядит как аккуратный западный городок. Вы будете очарованы, вдохновлены, впечатлены историей 📖 и своими фото. Обязательно влюбитесь ❤️ в Ростов и захотите вернуться снова!

Начало и место завершения
🚩 на ул. Большая Садовая
Фотопрогулка по ростовскому Бродвею
Фотопрогулка по ростовскому Бродвею

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Елена
Елена
Здравствуйте! Я работаю в сфере туризма и являюсь гидом-экскурсоводом. Влюблена в свой город и с упоением готова рассказывать о его легендах и историях. Проведу вас по лучшим местам и кварталам, сфотографирую и вдохновлю на будущие визиты! С любовью из Ростова-на-Дону ❤️
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