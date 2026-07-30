Еще несколько необычных экскурсий в Ростове-на-Дону

📸 Уникальные фотографии на фоне исторических фасадов
📚 Интересные факты о жизни Солженицына и Булгакова
🏛 Погружение в атмосферу купеческого города
🚶♂️ Прогулка по одной из старейших улиц Ростова-на-Дону
🎨 Вдохновение от реставрированных зданий
Что можно увидеть
Школа, где учился Солженицын
Заведение, где Булгаков проиграл золотой браслет
Кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы
Описание экскурсии
История Соборного — в нескучных деталях
Я расскажу об одной из первых улиц, обозначенной на плане города в начале 19 века и ведущей к нашей главной реке — легендарному полноводному Дону. Вы узнаете обо всех именах переулка, включая нынешнее, которому Соборный обязан Кафедральному собору Рождества Пресвятой Богородицы. Я покажу школу, где учился Александр Солженицын, заведение, где Булгаков проиграл золотой браслет своей жены, и место, где парковался самолёт во время ВОВ. А также поделюсь другими городскими легендами и секретами.
Ростовский Бродвей
При подготовке к Чемпионату мира по футболу в 2018 году почти все дома отреставрировали или оштукатурили. Так Соборный стал пешеходным и выглядит как аккуратный западный городок. Вы будете очарованы, вдохновлены, впечатлены историей и своими фото. Обязательно влюбитесь в Ростов и захотите вернуться снова!
Выберите удобную дату из расписания
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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От Соборной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Ростове-на-Дону
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 792 туристов
Здравствуйте! Я Елена Лысенко. Ростовчанка, специалист в сфере гостеприимства и туризма, аттестованный гид-экскурсовод в Ростове-на-Дону. Участник проектов: «Ростов Исторический» на канале Первый Ростовский, «Московское долголетие», «Открой Ростов», «Голос города», программы читать дальшеуменьшить
«Маршрут построен: Ростов-на-Дону» на канале ТВЦ, Амбассадор Аviasales «Короче». Влюблена в свой город и с упоением готова рассказывать о его легендах и историях. Проведу вас по лучшим местам и кварталам, сфотографирую и вдохновлю на будущие визиты! С любовью из Ростова-на-Дону ❤️
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 19 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Наталья
Атмосферная экскурсия,увидели Ростов по новому,было интересно смотреть и слушать! Очень советую, мы в восторге!
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Елена
Спасибо большое Елене. Мы были проездом в Ростове и решились на экскурсию. Нам очень понравилось, как Елена рассказывает. Она смогла заинтересовать игрой моих детей и они с удовольствием искали котиков читать дальшеуменьшить
и предметы, которые она им загадывала. Прогулка была вечером, но мы смогли оценить всю красоту города и увидеть много интересных мест. Рассказ был подробный и мы забирались в подъезды и дворы, куда просто так не попасть. Спасибо большое за экскурсию!!
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Алевтина
Замечательная была экскурсия, атмосферная, хоть и под дождем))) Елена чудесная девушка и прекрасный собеседник! Информация подана легко, мне было интересно) маршрут комфортный. Особенно понравилось, что Елена могла поговорить и на читать дальшеуменьшить
другие темы, а так же что никуда не торопилась, и когда мы случайно попали на открытие выставки художников, она спокойно со мной провела еще дополнительное время))) а так же посоветовала куда еще можно сходить 😁 Ростов теперь в моем сердечке, в том числе благодаря Елене❤️
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Офелия
После экскурсии по новому начала смотреть на Ростов. Город с огромной историей, интересными фактами и прекрасными достопримечательностями. Спасибо Елене, что показала город под другим углом. В какой-то момент было ощущение, что я в Питере. Рекомендую!
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Ю
Юлиана
Это была замечательная вечерняя прогулка по душевному Ростова-на-Дону. Елена - превосходный гид, отличный рассказчик, видно, что любит свой город всем сердцем. Два часа дружеской, правда-правда, прогулки прошли на едином дыхании. читать дальшеуменьшить
Столько всего интересного, разного узнали, побывали в аутентичных закоулках и на главных улицах. Кроме, непосредственно увлекательного рассказа, наш гид подсказала, где можно купить подарки местного производства, куда сходить поужинать, полакомиться десертами, попить кофе. Огромное спасибо! Такие энтузиасты, как Елена, учат любить и открывать необычное прямо под носом. Крепкого здоровья Вам, Елена, и побольше благодарных экскурсантов.
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А
Агата
Сегодня с друзьями были на экскурсии. Это был не стандартный формат, а фото-экскурсия. Все прошло просто отлично, живо, ярко и интересно! Елена рассказала множество интересных фактов, мы прониклись духом купеческого читать дальшеуменьшить
города и атмосферой авантюрных приключений. Я вот не знала,что у Соборного 3 имени, а живу в Ростове с рождения. А моим друзьям из Нальчика понравилось байки о Ростове, с удовольствием слушали историю о том как Ростов стал Папой. Мы сделали много красивых фоток и купили сувениры. Ждём новых экскурсии от Елены.
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