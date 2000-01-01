Еще несколько необычных экскурсий в Ростове-на-Дону

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История Соборного — в нескучных деталях

Я расскажу об одной из первых улиц, обозначенной на плане города в начале 19 века и ведущей к нашей главной реке — легендарному полноводному Дону. Вы узнаете обо всех именах переулка, включая нынешнее, которому Соборный обязан Кафедральному собору Рождества Пресвятой Богородицы. Я покажу школу, где учился Александр Солженицын, заведение, где Булгаков проиграл золотой браслет своей жены, и место, где парковался самолёт ✈️ во время ВОВ. А также поделюсь другими городскими легендами и секретами.

Ростовский Бродвей

При подготовке к Чемпионату мира по футболу в 2018 году почти все дома отреставрировали или оштукатурили. Так Соборный стал пешеходным и выглядит как аккуратный западный городок. Вы будете очарованы, вдохновлены, впечатлены историей 📖 и своими фото. Обязательно влюбитесь ❤️ в Ростов и захотите вернуться снова!