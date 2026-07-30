Еще несколько необычных экскурсий в Ростове-на-Дону

Приглашаем на легкую и дружескую прогулку по одной из старейших улиц Ростова-на-Дону, где каждый уголок наполнен историей и красотой.Вас ждет уникальная возможность увидеть школу, где учился великий русский писатель Александр

Солженицын, и место, где Михаил Булгаков проиграл золотой браслет своей жены. Мы погрузимся в атмосферу купеческого города, где каждый фасад рассказывает свою историю. Подготовка к Чемпионату мира по футболу в 2018 году преобразила Соборный, сделав его пешеходным и придав ему вид аккуратного западного городка. Вы будете очарованы историческими рассказами, вдохновлены красотой отреставрированных домов и впечатлены возможностью сделать уникальные фотографии. Эта прогулка подарит вам не только новые знания, но и влюбит в Ростов, заставив захотеть вернуться снова

Описание экскурсии

История Соборного — в нескучных деталях

Я расскажу об одной из первых улиц, обозначенной на плане города в начале 19 века и ведущей к нашей главной реке — легендарному полноводному Дону. Вы узнаете обо всех именах переулка, включая нынешнее, которому Соборный обязан Кафедральному собору Рождества Пресвятой Богородицы. Я покажу школу, где учился Александр Солженицын, заведение, где Булгаков проиграл золотой браслет своей жены, и место, где парковался самолёт во время ВОВ. А также поделюсь другими городскими легендами и секретами.

Ростовский Бродвей

При подготовке к Чемпионату мира по футболу в 2018 году почти все дома отреставрировали или оштукатурили. Так Соборный стал пешеходным и выглядит как аккуратный западный городок. Вы будете очарованы, вдохновлены, впечатлены историей и своими фото. Обязательно влюбитесь в Ростов и захотите вернуться снова!