Спасо-Яковлевский монастырь – экскурсии в Ростове

Найдено 6 экскурсий в категории «Спасо-Яковлевский монастырь» в Ростове, цены от 3 600 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Добро пожаловать в Ростов Великий
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
172 отзыва
Путешествие в историю Ростова Великий: от кремля до озера Неро
Погрузитесь в атмосферу древнего Ростова Великий, где каждый камень хранит свою историю. Откройте для себя уникальные достопримечательности
Начало: У Ростовского кремля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 610 за всё до 10 чел.
Ростов Великий - духовная столица России
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
72 отзыва
Популярное предложение
Ростов Великий: путешествие по духовной столице России
Погрузитесь в атмосферу старинного Ростова Великого, где каждый камень дышит историей. Вас ждет увлекательное путешествие по живописным уголкам города
Начало: На Соборной площади
15 июня в 09:30
18 июня в 09:00
40003 600 за всё до 10 чел.
Купеческий Ростов
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
12 отзывов
Путешествие в золотой век Ростова Великого: История купечества и культуры
Загляните в сердце Ростова Великого, где вас ждет увлекательное путешествие по купеческим улицам и историческим местам
Завтра в 16:00
12 июня в 09:00
4 850 за всё до 10 чел.
По святым местам Ростова Великого
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
23 отзыва
Путешествие по святым местам Ростова Великого: духовное наследие
Погрузитесь в атмосферу древнего Ростова, посетив его знаменитые монастыри и узнав их уникальные истории
Завтра в 15:00
10 июня в 09:00
11 200 за всё до 3 чел.
Святыни древнего Ростова
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
30 отзывов
Путешествие по святыням Ростова Великого: от древности до наших дней
Познайте духовное наследие Ростова Великого, посетив его знаменитые святыни и монастыри, и узнайте удивительные истории святых этих мест
Начало: На Соборной площади
23 июня в 14:30
21 июля в 11:30
6 000 за всё до 10 чел.
Старинный Ростов Великий
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
21 отзыв
Старинный Ростов Великий: история и секреты города
Погрузитесь в историю Ростова Великого, узнайте о подвигах его жителей и посетите знаковые места. Увлекательная экскурсия по древнему городу
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
4 800 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    5 июня 2024
    Ростов Великий - духовная столица России
    Было интересно, хоть и жарко. Музыкальную скамейку около гимназии обходите подальше 😂 Станислав все и без неё расскажет 🤗
  • С
    Светлана
    4 июня 2024
    Добро пожаловать в Ростов Великий
    Здравствуйте! Ездили в составе 3 человек (2взрослых и 1 ребёнок 12 лет). Нам всем троим очень понравилось. Экскурсовод рассказывал очень интересно и смог даже ребёнка заинтересовать. Спасибо огромное. Друзьям обязательно посоветую и людям, которые будут читать отзыв.
  • А
    Александр
    3 июня 2024
    Добро пожаловать в Ростов Великий
    В нашей небольшой группе было 4 человека - двое взрослых и двое детей (10 и 13 лет). Проводил экскурсию Максим.
    читать дальше

    Сразу стыло понятно что это большой профессионал своего дела, который к тому же очень любит свой город и его историю. 2 с небольшим часа пролетели почти незаметно. Даже младшая дочка, которая не очень любит экскурсии, увлеклась рассказом. Максим проводит экскурсию очень живо, активное контактирует с участниками, задает вопросы на эрудицию или на смекалку. На встречные вопросы отвечал охотно и весьма подробно. С собой у Максима была небольшая папка с иллюстрациями, копиями старинных фотографий и картами. Поскольку экскурсия проводилась только для нашей семьи - всегда была возможность остановиться, сделать паузу, купить воды. Для первого знакомства с городом - очень рекомендуем. После экскурсии начинаешь лучше понимать город, проникаешься его древней историей и начинаешь внимательнее смотреть по сторонам в поисках его тайн и загадок.

    В нашей небольшой группе было 4 человека - двое взрослых и двое детей (10 и 13В нашей небольшой группе было 4 человека - двое взрослых и двое детей (10 и 13В нашей небольшой группе было 4 человека - двое взрослых и двое детей (10 и 13В нашей небольшой группе было 4 человека - двое взрослых и двое детей (10 и 13
  • Г
    Галина
    2 июня 2024
    Добро пожаловать в Ростов Великий
    Мы остались очень довольны Экскурсией! Ксения была внимательна к нам, интересно рассказывала историю Ростова! Рекомендую 🙂
  • А
    Алексей
    31 мая 2024
    Ростов Великий - духовная столица России
    Живой и интересный рассказ об истории и современной жизни Ростова. Спасибо Станиславу. Рекомендую.
  • Б
    Борис
    22 мая 2024
    Ростов Великий - духовная столица России
    Очень позитивный, знающий и неравнодушный к своему городу специалист. Было интересно и познавательно. Время пролетело незаметно. Спасибо, Станислав.
    Очень позитивный, знающий и неравнодушный к своему городу специалист. Было интересно и познавательно. Время пролетело незаметно. Спасибо, Станислав
  • А
    Александр
    13 мая 2024
    Святыни древнего Ростова
    Дмитрий большой профессионал и отличный рассказчик. Особенно рекомендую тем, кто интересуется историей, а не историческими агекдотами. Большое спасибо!
  • А
    Александр
    13 мая 2024
    Купеческий Ростов
    Экскурсия состоит из двух блоков, Музей купечестваа (Дмитрий) и пешеходная по городу. (Николай Николаевич) всей семье очень понравились. Оба профессионалы, которые любят свое дело, заинтересованы в общении, открыты для вопросов. Спасибо!
  • О
    Ольга
    13 мая 2024
    По святым местам Ростова Великого
    Огромное спасибо за прекрасно организованную экскурсию. 4 часа прошли незаметно. Николай Николаевич - замечательный рассказчик и знаток края. Спасибо также водителю Нинель за комфортную поездку
  • Н
    Наталья
    9 мая 2024
    Святыни древнего Ростова
    Экскурсия очень интересная. Дмитрий профессионал. Узнали много интересного о истории Ростова

Ответы на вопросы от путешественников по Ростову в категории «Спасо-Яковлевский монастырь»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ростове
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Добро пожаловать в Ростов Великий
  2. Ростов Великий - духовная столица России
  3. Купеческий Ростов
  4. По святым местам Ростова Великого
  5. Святыни древнего Ростова
Какие места ещё посмотреть в Ростове
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. озеро Неро
  2. Успенский Собор
  3. Ростовский кремль
  4. Самое главное
  5. Успенский собор в Ростове
  6. Соборная площадь
  7. Троице-Сергиев Варницкий монастырь
  8. Набережная
  9. Борисоглебский монастырь
  10. Кремль
Сколько стоит экскурсия по Ростову в июне 2024
Сейчас в Ростове в категории "Спасо-Яковлевский монастырь" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 3 600 до 11 200 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 330 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Купите самую интересную из 6 экскурсий в Ростове на 2024 год по теме «Спасо-Яковлевский монастырь», 330 ⭐ отзывов, цены от 3600₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам