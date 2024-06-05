1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Путешествие в историю Ростова Великий: от кремля до озера Неро
Погрузитесь в атмосферу древнего Ростова Великий, где каждый камень хранит свою историю. Откройте для себя уникальные достопримечательности
Начало: У Ростовского кремля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 610₽ за всё до 10 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
Популярное предложение
Ростов Великий: путешествие по духовной столице России
Погрузитесь в атмосферу старинного Ростова Великого, где каждый камень дышит историей. Вас ждет увлекательное путешествие по живописным уголкам города
Начало: На Соборной площади
15 июня в 09:30
18 июня в 09:00
40003 600₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Путешествие в золотой век Ростова Великого: История купечества и культуры
Загляните в сердце Ростова Великого, где вас ждет увлекательное путешествие по купеческим улицам и историческим местам
Завтра в 16:00
12 июня в 09:00
4 850₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Путешествие по святым местам Ростова Великого: духовное наследие
Погрузитесь в атмосферу древнего Ростова, посетив его знаменитые монастыри и узнав их уникальные истории
Завтра в 15:00
10 июня в 09:00
11 200₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Путешествие по святыням Ростова Великого: от древности до наших дней
Познайте духовное наследие Ростова Великого, посетив его знаменитые святыни и монастыри, и узнайте удивительные истории святых этих мест
Начало: На Соборной площади
23 июня в 14:30
21 июля в 11:30
6 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Старинный Ростов Великий: история и секреты города
Погрузитесь в историю Ростова Великого, узнайте о подвигах его жителей и посетите знаковые места. Увлекательная экскурсия по древнему городу
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
4 800₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна5 июня 2024Было интересно, хоть и жарко. Музыкальную скамейку около гимназии обходите подальше 😂 Станислав все и без неё расскажет 🤗
- ССветлана4 июня 2024Здравствуйте! Ездили в составе 3 человек (2взрослых и 1 ребёнок 12 лет). Нам всем троим очень понравилось. Экскурсовод рассказывал очень интересно и смог даже ребёнка заинтересовать. Спасибо огромное. Друзьям обязательно посоветую и людям, которые будут читать отзыв.
- ААлександр3 июня 2024В нашей небольшой группе было 4 человека - двое взрослых и двое детей (10 и 13 лет). Проводил экскурсию Максим.
- ГГалина2 июня 2024Мы остались очень довольны Экскурсией! Ксения была внимательна к нам, интересно рассказывала историю Ростова! Рекомендую 🙂
- ААлексей31 мая 2024Живой и интересный рассказ об истории и современной жизни Ростова. Спасибо Станиславу. Рекомендую.
- ББорис22 мая 2024Очень позитивный, знающий и неравнодушный к своему городу специалист. Было интересно и познавательно. Время пролетело незаметно. Спасибо, Станислав.
- ААлександр13 мая 2024Дмитрий большой профессионал и отличный рассказчик. Особенно рекомендую тем, кто интересуется историей, а не историческими агекдотами. Большое спасибо!
- ААлександр13 мая 2024Экскурсия состоит из двух блоков, Музей купечестваа (Дмитрий) и пешеходная по городу. (Николай Николаевич) всей семье очень понравились. Оба профессионалы, которые любят свое дело, заинтересованы в общении, открыты для вопросов. Спасибо!
- ООльга13 мая 2024Огромное спасибо за прекрасно организованную экскурсию. 4 часа прошли незаметно. Николай Николаевич - замечательный рассказчик и знаток края. Спасибо также водителю Нинель за комфортную поездку
- ННаталья9 мая 2024Экскурсия очень интересная. Дмитрий профессионал. Узнали много интересного о истории Ростова
Ответы на вопросы от путешественников по Ростову в категории «Спасо-Яковлевский монастырь»
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