Мы пройдём по пятам громких для Рязани и даже для России событий. Заговоры, покушения, борьба с преступностью — всё переплетётся в единый сюжет, где главный герой — именно вы. Вас ждут история покушения на полицмейстера, которая всколыхнула весь город, рассказ о самой дерзкой революционерке, знакомство с рязанским Шерлоком, криминальные схемы и многое другое!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание квеста

Маршрут квеста разбит на 7 глав.

Глава 1. Покушение на полицмейстера . Окажемся на месте реального преступления.

. Окажемся на месте реального преступления. Глава 2. Жертвы любви. Пройдёмся по улице, на которой обирали до нитки и опаивали до чёртиков.

Пройдёмся по улице, на которой обирали до нитки и опаивали до чёртиков. Глава 3. Сатира и борьба за справедливость. Выясним, за что величайшего старика России XIX века отстранили от службы.

Выясним, за что величайшего старика России XIX века отстранили от службы. …

А что было дальше — узнаете во время аудиоспектакля-променада!

Ах да…

И конечно же, вам самим предстоит собирать информацию для газеты «Губернский вестник», искать улики и подмечать детали.

Организационные детали