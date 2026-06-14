Мы пройдём по пятам громких для Рязани и даже для России событий.
Заговоры, покушения, борьба с преступностью — всё переплетётся в единый сюжет, где главный герой — именно вы.
Вас ждут история покушения на полицмейстера, которая всколыхнула весь город, рассказ о самой дерзкой революционерке, знакомство с рязанским Шерлоком, криминальные схемы и многое другое!
Заговоры, покушения, борьба с преступностью — всё переплетётся в единый сюжет, где главный герой — именно вы.
Вас ждут история покушения на полицмейстера, которая всколыхнула весь город, рассказ о самой дерзкой революционерке, знакомство с рязанским Шерлоком, криминальные схемы и многое другое!
Описание квеста
Маршрут квеста разбит на 7 глав.
- Глава 1. Покушение на полицмейстера. Окажемся на месте реального преступления.
- Глава 2. Жертвы любви. Пройдёмся по улице, на которой обирали до нитки и опаивали до чёртиков.
- Глава 3. Сатира и борьба за справедливость. Выясним, за что величайшего старика России XIX века отстранили от службы.
- …
А что было дальше — узнаете во время аудиоспектакля-променада!
Ах да…
И конечно же, вам самим предстоит собирать информацию для газеты «Губернский вестник», искать улики и подмечать детали.
Организационные детали
- Материал рассчитан на аудиторию старше 18 лет
- С вами будет гид из нашей команды
в пятницу и субботу в 19:30
Стоимость квеста
|Тип билета
|Стоимость
|Базовый билет
|1200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На пересечении ул. Соборной и Петрова
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу и субботу в 19:30
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая квест-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артём — ваша команда гидов в Рязани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 122 туристов
Добрый день, меня зовут Артём, я актёр театра и кино по профессии, закончил театральную академию в Санкт-Петербурге и сейчас я являюсь режиссёром спектакля-экскурсии «Проспект впечатлений» в Рязани. «При чём тут
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
отличный формат экскурсий!
даже и не думали, что так можно подавать материал. были на многих экскурсиях, такое видели впервые 🤩 рекомендуем всем! ребятам успеха, вы лучшие! эмоции будем хранить надолго)
даже и не думали, что так можно подавать материал. были на многих экскурсиях, такое видели впервые 🤩 рекомендуем всем! ребятам успеха, вы лучшие! эмоции будем хранить надолго)
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