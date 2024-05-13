Вы познакомитесь с архитектурными объектами и достопримечательностями исторической части Рязани. Мы узнаем, где находится памятник рязанскому богатырю, и сделаем фотографии на фоне символов города.
Вместе со мной вы прогуляетесь по парковой зоне, а после мы насладимся кухней края из рязанских продуктов.
Вместе со мной вы прогуляетесь по парковой зоне, а после мы насладимся кухней края из рязанских продуктов.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00
Что вас ожидает:
- Бывшая Ильинская площадь
- Лыбедский бульвар
- Памятник рязанскому богатырю
- Объекты на ул. Ленина и Почтовая, пл. Ленина
- Символы города
Описание экскурсии
На моей экскурсии по Рязани вы:
- Узнаете, как менялся город благодаря Екатерине II и какие изменения произошли после разработки регулярного плана застройки Рязани в тот давний XVIII век. Как именитые люди города создали архитектурную моду.
- Узнаете историю реки, которая дала название двум улицам и бульвару города, и пройдетесь по бывшему руслу реки Лыбедь.
- Побываете в нескольких веках, узнаете про историю моста.
- Увидите памятник рязанскому богатырю, а потом познакомимся с архитектурой 19-20 веков.
- Увидим символы города, на фоне которых вы сможете запечатлеть себя на фотографии.
- Услышите историю главной площади города. И завершим мы нашу прогулку в одном из ресторанов города, где вы можете себе заказать рязанские блюда и блюда из рязанских продуктов. И про некоторые из них я вам расскажу в ресторане. Организационные детали По желанию вы можете побывать без посещения ресторана. Об этом напишите при бронировании. В ресторане можно заказать сет кухни Рязанского края, который посвящен поэту Сергею Есенину. Заказ минимум за сутки.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Бывшая Ильинская площадь
- Лыбедский бульвар
- Памятник рязанскому богатырю
- Объекты на ул. Ленина и Почтовая, пл. Ленина
- Символы города
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Обед в ресторане
Где начинаем и завершаем?
Начало: Соборная пл. триумфальная арка при входе в парк
Завершение: Ул. Почтовая, д. 62
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
- Вы можете поучаствовать в экскурсии с посещением ресторана. продолжительность - 2,5 часа. Без посещения ресторана - 2 часа без изменения стоимости
- Пожалуйста, при бронировании экскурсии сразу сообщите: нужно ли бронировать столик в ресторане или вы посетите только пешеходную часть. Бронирование столика осуществляется при внесении аванса за экскурсию
- На выходные и праздники столики в ресторанах столики быстро разбираются. Если вы вносите предоплату с задержкой, столик может быть уже недоступен. В этом случае мы проведём только пешеходную часть экскурсии
- Обед оплачивается дополнительно согласно меню ресторана
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Валерий
13 мая 2024
Замечательная Экскурсия с замечательным гидом Еленой, прекрасно адаптированная к интересам нашего возраста. За те два часа, проведенных с Еленой, мы получили море новых впечатлений и знаний. Спасибо.
Е
Екатерина
2 мая 2024
Были 29.04.2024
Спасибо большое эрудированному экскурсоводу Елене за прекрасный рассказ о г. Рязани и конечно же за ответ "Почему грибы с глазами?"
Маршрут понравился, много интересной информации.
Благодаря Вам получили огромнейшее количество информации,
Спасибо большое эрудированному экскурсоводу Елене за прекрасный рассказ о г. Рязани и конечно же за ответ "Почему грибы с глазами?"
Маршрут понравился, много интересной информации.
Благодаря Вам получили огромнейшее количество информации,
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