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Советуем данную Экскурсию, Экскурсовода и попробовать Калинник! -это огонь!

Были 29.04.2024Спасибо большое эрудированному экскурсоводу Елене за прекрасный рассказ о г. Рязани и конечно же за ответ "Почему грибы с глазами?"Маршрут понравился, много интересной информации.Благодаря Вам получили огромнейшее количество информации,