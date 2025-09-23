Мои заказы

Все эпохи Рязани на автомобиле

Вместе мы исследуем тысячелетний путь развития Рязани, увидим главные площади города, где кипит торговля и угощают деликатесами.

В уютных переулках с деревянными домиками мы прогуляемся под тенистыми липами и рассмотрим все
читать дальше

детали рязанской резьбы.

Обязательно доедем до набережной, где вы посмотрите на Кремль глазами Сергея Есенина, а ещё расскажу вам о грибах с глазами и рязанских многовековых традициях.

Проезжая по улицам города, вы увидите регулярную застройку Рязани, которая начала формироваться в Екатерининский период XVIII века, а продолжилась в XIX веке под присмотром вице-губернатора Салтыкова-Щедрина, а в XX веке — хозяйки города Надежды Чумаковой.

5
14 отзывов
Все эпохи Рязани на автомобиле
Все эпохи Рязани на автомобиле
Все эпохи Рязани на автомобиле

Описание экскурсии

Всю многогранность города вы увидите на этой экскурсии:

  • Богатая каменная застройка улицы Соборной, Астраханской, Краснорядской напомнит вам о купеческом развитии Рязани, а я расскажу о самых смекалистых купцах, которые создавали Живаго банк, делали вечную плитку и создавали водопровод с чистейшей водой.
  • В уютном саду у Дворца Гаврилы Рюмина и липовой аллее на улице Щедрина мы прогуляемся и вдохнём аромат благоустроенной Рязани, оценим красоту деревянных наличников и резьбу Летнего клуба Дворянского собрания.
  • В Нижнем саду я раскрою вам смысл присказки: «‎У нас в Рязани грибы с глазами», — именно там грибы самые большие и глазастые!
  • Широкие площади с театрами и торговыми рядами мы пересечём на автомобиле, отметив для себя талант архитекторов и иллюзионистов, например, Эмиля Кио.
  • Лыбедский бульвар с Рязанским цирком и памятником богатырю Евпатию Коловрату мы сможем хорошо рассмотреть даже вечером с помощью художественной подсветки.
Завершим экскурсию на Рязанской набережной, где у памятника Сергею Есенину я прочту его самые мелодичные стихи, посетим церковь Спаса на яру, чтобы узнать про рязанских святых. А затем полюбуемся панорамным видом на Рязанский кремль, я помогу сделать хорошие фотографии. Важная информация:.
Завершим экскурсию на Рязанской набережной, где у памятника Сергею Есенину я прочту его самые мелодичные стихи, посетим церковь Спаса на яру, чтобы узнать про рязанских святых. А затем полюбуемся панорамным видом на Рязанский кремль, я помогу сделать хорошие фотографии. Важная информация:.
Экскурсия проходит в автомобильно-пешеходном формате, стоимость транспорта не входит в стоимость экскурсии. Экскурсию можно провести на вашем транспорте или заказать аренду.

По согласованию с гидом.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Рязанская набережная
  • Улица Соборная
  • Улица Ленина
  • Улица Краснорядская
  • Летний клуб Дворянского собрания
  • Рязанский цирк
  • Дом Салтыкова-Щедрина
  • Рязанские гимназии
  • Училище ВДВ
  • Грибы с глазами
  • Памятник князю Олегу
  • Памятник Ивану Павлову
  • Памятник Евпатию Коловрату
  • Церковь Спаса на яру
  • Театр Драмы
  • Соборная площадь
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Транспортные расходы - ваш транспорт или аренда: Киа Рио на 3-4 туриста - 2000 руб., Фольксваген на 6 туристов - 4000 руб., Мерседес Спринтер на 20 туристов - 5000 руб.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Кремлевский вал, д. 5
Завершение: Улица Петрова, д. 14
Когда и сколько длится?
Когда: По согласованию с гидом.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Важная информация
  • Экскурсия проходит в автомобильно-пешеходном формате
  • Стоимость транспорта не входит в стоимость экскурсии. Экскурсию можно провести на вашем транспорте или заказать аренду
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 14 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
14
4
3
2
1
Ю
Юлия
23 сен 2025
Спасибо экскурсоводу Светлане. Очень много знает о своём городе. Рассказ построила ориентируясь на наши интересы. Отвечала на все наши вопросы. Доброжелательна. Порекомендовала, что можно ещё посетить и где поесть.
К
Константин
7 сен 2025
Очень приятный и обаятельный экскурсовод Светлана. Показала нам, например, местную ВДНХ созданную в 1950-х годах о которой мы нигде не читали и не знали о ее существовании. И вообще, экскурсия оставила самые приятные впечатления. Рекомендуем
Ю
Юлия
15 июл 2025
Спасибо большое Дмитрию за экскурсию. Время пролетело незаметно. Дмитрий знакомил нас с городом увлечённо и с душой.
О
Ольга
10 июл 2025
Экскурсию попросили провести на нашем автомобиле. Были с пожилыми родителями.
Дмитрий очень интеллигентный, начитанный, вежливый гид.
Познакомил с городом, не перегружал фактами, подстраивался под наш ритм, посоветовал много интересных мест.
Очень рекомендую!!!
Дмитрий, спасибо!
В
Владимир
8 июл 2025
Экскурсовод Светлана - влюбленный в свой город человек, постаоалась донести до экскурсантов свои теплые чувства к городу, что ей блестяще удалось. Экскурсия понравилась и содержательно, и органищационно.
И
Ирина
30 июн 2025
Е
Елена
5 мая 2025
У нас была экскурсия на автомобиле, Дмитрий отлично водит автомобиль. Экскурсия произвела положительное впечатление: нет перегруза информацией фактами, датами, цифрами, но при этом очень доступно и интересно о самом главном.
читать дальше

У Дмитрия очень большой багаж знаний в самых разных областях, который он интересно доносит до своих экскурсантов. При этом, Дмитрий как коренной житель любит свой город и рассказывает о нем с интересом и вдохновением)))

Д
Димитрова
5 мая 2025
У нас была экскурсия на автомобиле, Дмитрий отлично водит автомобиль. Экскурсия произвела положительное впечатление: нет перегруза информацией фактами, датами, цифрами, но при этом очень доступно и интересно о самом главном.
читать дальше

У Дмитрия очень большой багаж знаний в самых разных областях, который он интересно доносит до своих экскурсантов. При этом, Дмитрий как коренной житель любит свой город и рассказывает о нем с интересом и вдохновением)))

Д
Дмитрий
3 мая 2025
Спасибо большое, всё понравилось!

Познакомились с историей древнего (с 1095 г.) русского города Рязани. Экскурсия построена таким образом, что мы побывали в уголках этого города, расположенных вдали от известных туристических маршрутов,
читать дальше

что даёт более масштабную картину развития города в разные эпохи, познакомились с уникальными памятниками архитектуры.

Очень впечатлило знакомство к православными святынями Рязани и трепетное отношение местных жителей к своей культуре, истории и вере. Любушка Рязанская, Храм Входа Господня в Иерусалим…

Отдельно хочу поблагодарить Екатерину - увлеченно, живо, с большим интересом делились с нами любовью к своему родному городу.

Организация на хорошем уровне- удобный минивен, водитель знает своё дело - приятное впечатление от слаженной работы команды.

Удачи вам.

Е
Елена
2 мая 2025
А
Алена
20 апр 2025
Хочется сказать огромное спасибо Дмитрию за эту экскурсию. Все было очень интересно. Если еще приедем в Рязань, то только к Дмитрию. Интеллигентный, с чувством юмора, видно что человек влюблен в свой город, так глубоко, с такой душевностью рассказал и показал нам каждый уголок этого прекрасного города. Кто сомневается, не сомневайтесь) Алёны и Надежда)
М
Мария
30 мар 2025
Всем рекомендую экскурсию, мы получили удовольствие от работы гида Дмитрия. Образованный, интеллигентный и терпеливый. Много знает про свой край, рассказывает интересно, все организовал для нас от машины до обеда. Помогал фотографировать нас с друзьями! Мы в восторге! Хорошее соотношение цена-качество. Рекомендуем всем!
И
Ирина
17 фев 2025
Здравствуйте! Нашим гидом был интеллигентный, образованный, разносторонне развитый Дмитрий Сорокин. Он с увлечением рассказал нам об истории города, провел по значимым местам. Очень благодарны ему за интересный рассказ и приятные впечатления! Будем рекомендовать его своим друзьям.
Н
Наталья
7 фев 2025
Часто так бывает, что семьдесят процентов экскурсии составляет обаяние гида. Так и в случае с Дмитрием Сорокиным, и его рассказом о Рязани. Причем его обаяние не в том, чтобы понравиться
читать дальше

слушателям, а в том, что слушатели стараются понравиться Дмитрию. Хочется самому быть таким же сведущим, самому вовремя вспомнить нужные строки Есенина, блеснуть остротой Салтыкова – Щедрина, или сделать что-то полезное для своего города: сохранить старый наличник или спасти тротуарную тумбу от нерадивых дорожников. При этом негромко, но постоянно звучит патриотизм Дмитрия: и в его рассказе про свою бабушку, и в том, как называют себя «резанцы», и в том, как вкусны местные яства. Послевкусие от встречи с Дмитрием Сорокиным – это желание быть добрым, мягким, интеллигентным, любить наши города и соотечественников.
Благодарные преподаватели МГТУ им. Н. Э. Баумана.

Входит в следующие категории Рязани

Похожие экскурсии из Рязани

Вот это Рязань! Экскурсия для открытий
Пешая
2.5 часа
328 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Вот это Рязань! Уникальное путешествие по страницам истории
Погрузитесь в атмосферу древней Рязани, узнайте о знаменитых героях и уникальных традициях города
Начало: На площади Маргелова
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:30
5600 ₽ за всё до 10 чел.
Легенды и байки Рязани
Пешая
2.5 часа
48 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Легенды и байки Рязани: экскурсия по историческим анекдотам
Исследуйте Рязань через увлекательные истории и анекдоты, связанные с древними улицами и памятниками
Начало: На ул. Свободы
24 ноя в 09:30
25 ноя в 09:30
4700 ₽ за всё до 8 чел.
Рязань: истории и люди
Пешая
2 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Рязань: истории и люди - погружение в историческое наследие
Погрузитесь в уникальную атмосферу Рязани с экскурсией «Рязань: истории и люди». Откройте город через его исторические события и выдающихся людей
Начало: На улице Почтовая
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Рязани. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Рязани