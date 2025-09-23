Вместе мы исследуем тысячелетний путь развития Рязани, увидим главные площади города, где кипит торговля и угощают деликатесами.
В уютных переулках с деревянными домиками мы прогуляемся под тенистыми липами и рассмотрим все
Описание экскурсии
Всю многогранность города вы увидите на этой экскурсии:
- Богатая каменная застройка улицы Соборной, Астраханской, Краснорядской напомнит вам о купеческом развитии Рязани, а я расскажу о самых смекалистых купцах, которые создавали Живаго банк, делали вечную плитку и создавали водопровод с чистейшей водой.
- В уютном саду у Дворца Гаврилы Рюмина и липовой аллее на улице Щедрина мы прогуляемся и вдохнём аромат благоустроенной Рязани, оценим красоту деревянных наличников и резьбу Летнего клуба Дворянского собрания.
- В Нижнем саду я раскрою вам смысл присказки: «У нас в Рязани грибы с глазами», — именно там грибы самые большие и глазастые!
- Широкие площади с театрами и торговыми рядами мы пересечём на автомобиле, отметив для себя талант архитекторов и иллюзионистов, например, Эмиля Кио.
- Лыбедский бульвар с Рязанским цирком и памятником богатырю Евпатию Коловрату мы сможем хорошо рассмотреть даже вечером с помощью художественной подсветки.
Завершим экскурсию на Рязанской набережной, где у памятника Сергею Есенину я прочту его самые мелодичные стихи, посетим церковь Спаса на яру, чтобы узнать про рязанских святых. А затем полюбуемся панорамным видом на Рязанский кремль, я помогу сделать хорошие фотографии. Важная информация:.
Экскурсия проходит в автомобильно-пешеходном формате, стоимость транспорта не входит в стоимость экскурсии. Экскурсию можно провести на вашем транспорте или заказать аренду.
По согласованию с гидом.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Рязанская набережная
- Улица Соборная
- Улица Ленина
- Улица Краснорядская
- Летний клуб Дворянского собрания
- Рязанский цирк
- Дом Салтыкова-Щедрина
- Рязанские гимназии
- Училище ВДВ
- Грибы с глазами
- Памятник князю Олегу
- Памятник Ивану Павлову
- Памятник Евпатию Коловрату
- Церковь Спаса на яру
- Театр Драмы
- Соборная площадь
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Транспортные расходы - ваш транспорт или аренда: Киа Рио на 3-4 туриста - 2000 руб., Фольксваген на 6 туристов - 4000 руб., Мерседес Спринтер на 20 туристов - 5000 руб.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Кремлевский вал, д. 5
Завершение: Улица Петрова, д. 14
Когда и сколько длится?
Когда: По согласованию с гидом.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Важная информация
- Экскурсия проходит в автомобильно-пешеходном формате
- Стоимость транспорта не входит в стоимость экскурсии. Экскурсию можно провести на вашем транспорте или заказать аренду
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 14 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юлия
23 сен 2025
Спасибо экскурсоводу Светлане. Очень много знает о своём городе. Рассказ построила ориентируясь на наши интересы. Отвечала на все наши вопросы. Доброжелательна. Порекомендовала, что можно ещё посетить и где поесть.
К
Константин
7 сен 2025
Очень приятный и обаятельный экскурсовод Светлана. Показала нам, например, местную ВДНХ созданную в 1950-х годах о которой мы нигде не читали и не знали о ее существовании. И вообще, экскурсия оставила самые приятные впечатления. Рекомендуем
Ю
Юлия
15 июл 2025
Спасибо большое Дмитрию за экскурсию. Время пролетело незаметно. Дмитрий знакомил нас с городом увлечённо и с душой.
О
Ольга
10 июл 2025
Экскурсию попросили провести на нашем автомобиле. Были с пожилыми родителями.
Дмитрий очень интеллигентный, начитанный, вежливый гид.
Познакомил с городом, не перегружал фактами, подстраивался под наш ритм, посоветовал много интересных мест.
Очень рекомендую!!!
Дмитрий, спасибо!
В
Владимир
8 июл 2025
Экскурсовод Светлана - влюбленный в свой город человек, постаоалась донести до экскурсантов свои теплые чувства к городу, что ей блестяще удалось. Экскурсия понравилась и содержательно, и органищационно.
И
Ирина
30 июн 2025
Е
Елена
5 мая 2025
У нас была экскурсия на автомобиле, Дмитрий отлично водит автомобиль. Экскурсия произвела положительное впечатление: нет перегруза информацией фактами, датами, цифрами, но при этом очень доступно и интересно о самом главном.
Д
Димитрова
5 мая 2025
У нас была экскурсия на автомобиле, Дмитрий отлично водит автомобиль. Экскурсия произвела положительное впечатление: нет перегруза информацией фактами, датами, цифрами, но при этом очень доступно и интересно о самом главном.
Д
Дмитрий
3 мая 2025
Спасибо большое, всё понравилось!
Познакомились с историей древнего (с 1095 г.) русского города Рязани. Экскурсия построена таким образом, что мы побывали в уголках этого города, расположенных вдали от известных туристических маршрутов,
Е
Елена
2 мая 2025
А
Алена
20 апр 2025
Хочется сказать огромное спасибо Дмитрию за эту экскурсию. Все было очень интересно. Если еще приедем в Рязань, то только к Дмитрию. Интеллигентный, с чувством юмора, видно что человек влюблен в свой город, так глубоко, с такой душевностью рассказал и показал нам каждый уголок этого прекрасного города. Кто сомневается, не сомневайтесь) Алёны и Надежда)
М
Мария
30 мар 2025
Всем рекомендую экскурсию, мы получили удовольствие от работы гида Дмитрия. Образованный, интеллигентный и терпеливый. Много знает про свой край, рассказывает интересно, все организовал для нас от машины до обеда. Помогал фотографировать нас с друзьями! Мы в восторге! Хорошее соотношение цена-качество. Рекомендуем всем!
И
Ирина
17 фев 2025
Здравствуйте! Нашим гидом был интеллигентный, образованный, разносторонне развитый Дмитрий Сорокин. Он с увлечением рассказал нам об истории города, провел по значимым местам. Очень благодарны ему за интересный рассказ и приятные впечатления! Будем рекомендовать его своим друзьям.
Н
Наталья
7 фев 2025
Часто так бывает, что семьдесят процентов экскурсии составляет обаяние гида. Так и в случае с Дмитрием Сорокиным, и его рассказом о Рязани. Причем его обаяние не в том, чтобы понравиться
