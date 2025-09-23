Всю многогранность города вы увидите на этой экскурсии:

Богатая каменная застройка улицы Соборной, Астраханской, Краснорядской напомнит вам о купеческом развитии Рязани, а я расскажу о самых смекалистых купцах, которые создавали Живаго банк, делали вечную плитку и создавали водопровод с чистейшей водой.

В уютном саду у Дворца Гаврилы Рюмина и липовой аллее на улице Щедрина мы прогуляемся и вдохнём аромат благоустроенной Рязани, оценим красоту деревянных наличников и резьбу Летнего клуба Дворянского собрания.

В Нижнем саду я раскрою вам смысл присказки: «‎У нас в Рязани грибы с глазами», — именно там грибы самые большие и глазастые!

Широкие площади с театрами и торговыми рядами мы пересечём на автомобиле, отметив для себя талант архитекторов и иллюзионистов, например, Эмиля Кио.

Лыбедский бульвар с Рязанским цирком и памятником богатырю Евпатию Коловрату мы сможем хорошо рассмотреть даже вечером с помощью художественной подсветки.

Завершим экскурсию на Рязанской набережной, где у памятника Сергею Есенину я прочту его самые мелодичные стихи, посетим церковь Спаса на яру, чтобы узнать про рязанских святых. А затем полюбуемся панорамным видом на Рязанский кремль, я помогу сделать хорошие фотографии. Важная информация:.

Экскурсия проходит в автомобильно-пешеходном формате, стоимость транспорта не входит в стоимость экскурсии. Экскурсию можно провести на вашем транспорте или заказать аренду.