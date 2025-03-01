Всего в часе езды от Рязани вас ждёт уникальный мастер-класс в Старожилово. Погрузитесь в атмосферу 19 века, узнав о культурной значимости пряников в России.Создайте собственный пряничный ларец, используя авторскую смесь

специй, и насладитесь чаепитием из самовара с травяным чаем и тыквенным вареньем. В программе также старинные дворянские игры и интерактивная экскурсия по усадьбе с знакомством с русской верховой породой лошадей. Подходит для всех возрастов, с возможностью организации дополнительных мероприятий

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

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Описание мастер-класса

Истории со смыслом — и со вкусом

Для начала поговорим о культурной значимости пряников в России, их роли как подарков и украшений на праздниках 19 века. Вы откроете для себя тайны русской усадебной кухни и значение специй в кондитерском искусстве.

Кулинарные духи

Далее вам предстоит создать авторскую смесь специй — «кулинарные духи», которыми пропитывали традиционные дворянские лакомства. Для этого вы научитесь использовать весы и мельницу для специй, как это делали настоящие мастера.

Пряничный ларец

Пора за дело! Вы украсите ларец из пряников узорами в стиле 19 века, спрячете внутри первую открытку для коллекции ваших впечатлений и заберёте его с собой.

Дворянские игры

На протяжении всей программы вы будете разгадывать загадки хозяйки усадьбы и кондитеров — и раскроете тайны идеального рецепта. А ещё сыграете в старинное домино, чтобы ещё сильнее ощутить дух эпохи.

Чаепитие

В финале мастер-класса — традиционное русское чаепитие из настоящего самовара с травяным чаем, тыквенным вареньем по старинному рецепту и дегустация авторских пряников в шоколадной глазури.

Обзорная экскурсия

Завершится программа интерактивной экскурсией по усадебному комплексу и знакомством с русской верховой породой лошадей.

Организационные детали