Создайте собственный пряничный ларец, используя авторскую смесь
5 причин купить этот мастер-класс
- 🎨 Создание пряничного ларца
- 🍵 Традиционное чаепитие
- 🏰 Атмосфера 19 века
- 🎲 Дворянские игры
- 🐴 Знакомство с лошадьми
Что можно увидеть
- Усадебный комплекс
- Русская верховая порода лошадей
Описание мастер-класса
Истории со смыслом — и со вкусом
Для начала поговорим о культурной значимости пряников в России, их роли как подарков и украшений на праздниках 19 века. Вы откроете для себя тайны русской усадебной кухни и значение специй в кондитерском искусстве.
Кулинарные духи
Далее вам предстоит создать авторскую смесь специй — «кулинарные духи», которыми пропитывали традиционные дворянские лакомства. Для этого вы научитесь использовать весы и мельницу для специй, как это делали настоящие мастера.
Пряничный ларец
Пора за дело! Вы украсите ларец из пряников узорами в стиле 19 века, спрячете внутри первую открытку для коллекции ваших впечатлений и заберёте его с собой.
Дворянские игры
На протяжении всей программы вы будете разгадывать загадки хозяйки усадьбы и кондитеров — и раскроете тайны идеального рецепта. А ещё сыграете в старинное домино, чтобы ещё сильнее ощутить дух эпохи.
Чаепитие
В финале мастер-класса — традиционное русское чаепитие из настоящего самовара с травяным чаем, тыквенным вареньем по старинному рецепту и дегустация авторских пряников в шоколадной глазури.
Обзорная экскурсия
Завершится программа интерактивной экскурсией по усадебному комплексу и знакомством с русской верховой породой лошадей.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
- Из Рязани до посёлка Старожилово и обратно вам нужно добраться самостоятельно. Расстояние — 50 км. Можно доехать на личном авто, автобусе или электричке
- Программа подойдёт участникам всех возрастов
- Большая часть программы проходит в помещении, в интерьерах усадьбы
- По желанию возможна организация обеда «Кухня русских дворян», визита на конюшню с кормлением лошадей и трансфера из Рязани. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2950 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Маргарита и Ирина не только замечательные профессионалы, но и люди, которые всей душой болеют за будущее этого уникального памятника истории. Они являются организаторами ежегодного фестиваля «Скорость», который проводится с целью привлечения внимания к судьбе усадьбы фон Дервиза.