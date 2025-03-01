«Пряники ешь, да семью потешь»: дворянские забавы и лакомства в Старожилово

Погрузитесь в мир дворянских забав и лакомств в Старожилово. Узнайте о пряничных традициях, создайте свой шедевр и насладитесь чаепитием из самовара
Всего в часе езды от Рязани вас ждёт уникальный мастер-класс в Старожилово. Погрузитесь в атмосферу 19 века, узнав о культурной значимости пряников в России.

Создайте собственный пряничный ларец, используя авторскую смесь
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специй, и насладитесь чаепитием из самовара с травяным чаем и тыквенным вареньем.

В программе также старинные дворянские игры и интерактивная экскурсия по усадьбе с знакомством с русской верховой породой лошадей. Подходит для всех возрастов, с возможностью организации дополнительных мероприятий

5
2 отзыва

5 причин купить этот мастер-класс

  • 🎨 Создание пряничного ларца
  • 🍵 Традиционное чаепитие
  • 🏰 Атмосфера 19 века
  • 🎲 Дворянские игры
  • 🐴 Знакомство с лошадьми
«Пряники ешь, да семью потешь»: дворянские забавы и лакомства в Старожилово
«Пряники ешь, да семью потешь»: дворянские забавы и лакомства в Старожилово
«Пряники ешь, да семью потешь»: дворянские забавы и лакомства в Старожилово
Ближайшие даты:
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Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30

Что можно увидеть

  • Усадебный комплекс
  • Русская верховая порода лошадей

Описание мастер-класса

Истории со смыслом — и со вкусом

Для начала поговорим о культурной значимости пряников в России, их роли как подарков и украшений на праздниках 19 века. Вы откроете для себя тайны русской усадебной кухни и значение специй в кондитерском искусстве.

Кулинарные духи

Далее вам предстоит создать авторскую смесь специй — «кулинарные духи», которыми пропитывали традиционные дворянские лакомства. Для этого вы научитесь использовать весы и мельницу для специй, как это делали настоящие мастера.

Пряничный ларец

Пора за дело! Вы украсите ларец из пряников узорами в стиле 19 века, спрячете внутри первую открытку для коллекции ваших впечатлений и заберёте его с собой.

Дворянские игры

На протяжении всей программы вы будете разгадывать загадки хозяйки усадьбы и кондитеров — и раскроете тайны идеального рецепта. А ещё сыграете в старинное домино, чтобы ещё сильнее ощутить дух эпохи.

Чаепитие

В финале мастер-класса — традиционное русское чаепитие из настоящего самовара с травяным чаем, тыквенным вареньем по старинному рецепту и дегустация авторских пряников в шоколадной глазури.

Обзорная экскурсия

Завершится программа интерактивной экскурсией по усадебному комплексу и знакомством с русской верховой породой лошадей.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
  • Из Рязани до посёлка Старожилово и обратно вам нужно добраться самостоятельно. Расстояние — 50 км. Можно доехать на личном авто, автобусе или электричке
  • Программа подойдёт участникам всех возрастов
  • Большая часть программы проходит в помещении, в интерьерах усадьбы
  • По желанию возможна организация обеда «Кухня русских дворян», визита на конюшню с кормлением лошадей и трансфера из Рязани. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость мастер-класса

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2950 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В посёлке Старожилово
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
Дарья
1 мар 2025
Для тех, кто ценит радушие и гостеприимство! Девушки - настоящие подвижники. Антураж - 10 из 10! Понравилось всей семье, включая 18-летнего сына. Если была бы возможность, приехала бы в Старожилово летом на фестиваль.
Для тех, кто ценит радушие и гостеприимство! Девушки - настоящие подвижники. Антураж - 10 из 10!Для тех, кто ценит радушие и гостеприимство! Девушки - настоящие подвижники. Антураж - 10 из 10!Для тех, кто ценит радушие и гостеприимство! Девушки - настоящие подвижники. Антураж - 10 из 10!Для тех, кто ценит радушие и гостеприимство! Девушки - настоящие подвижники. Антураж - 10 из 10!Для тех, кто ценит радушие и гостеприимство! Девушки - настоящие подвижники. Антураж - 10 из 10!Для тех, кто ценит радушие и гостеприимство! Девушки - настоящие подвижники. Антураж - 10 из 10!
Ю
4 янв 2025
Интересная и познавательная экскурсия по усадьбе фон Дервиза: экскурсоводы щедро делятся своими обширными знаниями о семье, о комплексе зданий конезавода. Время экскурсии пролетело незаметно.
Маргарита и Ирина не только замечательные профессионалы, но и люди, которые всей душой болеют за будущее этого уникального памятника истории. Они являются организаторами ежегодного фестиваля «Скорость», который проводится с целью привлечения внимания к судьбе усадьбы фон Дервиза.

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