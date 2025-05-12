Наша экскурсия пройдёт в окрестностях тех мест, где когда-то пролегал Рязанский торговый тракт. Вы узнаете его историю и значение для всего города. Полюбуетесь парками, памятниками, каменным и деревянным зодчеством. По пути будем играть в несложный квест: вы разгадаете ключевое слово, которое напрямую связано с Рязанью, и выясните почему.

за 1–5 человек или 900 ₽ за человека, если вас больше

Описание квеста

Начнём прогулку с лесопарка — поговорим об энтузиастах советской эпохи, благодаря которым был создан этот зелёный уголок

Посетим выставку, построенную за 2 месяца и названную ВДНХ

Познакомимся с историей нескольких улиц, которые поменяли свои названия, и с домами, которые их украшают

Прогуляемся по Нижнему парку и потрём шляпку рязанского гриба

Полюбуемся каменным и деревянным зодчеством на старинных улочках

Проедем по бывшим Владимирской, Дворянской, Никольской улицам

При желании завершим прогулку в ресторане, где обсудим русскую кухню и сможем тут же её оценить

Поговорим:

Об истории Торгового тракта и его влиянии на облик города

Образе жизни разных рязанских сословий

«Рязанском чуде» и грибах с глазами

И многом другом!

Сыграем в квест

По пути будем искать ответы на вопросы, связанные с изучаемыми местами. Отгадки станут ключом к составлению итогового слова, которое имеет несколько значений, но рязанцам и гостям города обычно известно только в одном. Самые активные участники будут награждены призами.

Если захотите, мы устроим небольшую фотосессию, а после экскурсии я смонтирую для вас короткий видеоролик.

Организационные детали