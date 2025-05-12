Наша экскурсия пройдёт в окрестностях тех мест, где когда-то пролегал Рязанский торговый тракт. Вы узнаете его историю и значение для всего города. Полюбуетесь парками, памятниками, каменным и деревянным зодчеством.
По пути будем играть в несложный квест: вы разгадаете ключевое слово, которое напрямую связано с Рязанью, и выясните почему.
Описание квеста
- Начнём прогулку с лесопарка — поговорим об энтузиастах советской эпохи, благодаря которым был создан этот зелёный уголок
- Посетим выставку, построенную за 2 месяца и названную ВДНХ
- Познакомимся с историей нескольких улиц, которые поменяли свои названия, и с домами, которые их украшают
- Прогуляемся по Нижнему парку и потрём шляпку рязанского гриба
- Полюбуемся каменным и деревянным зодчеством на старинных улочках
- Проедем по бывшим Владимирской, Дворянской, Никольской улицам
- При желании завершим прогулку в ресторане, где обсудим русскую кухню и сможем тут же её оценить
Поговорим:
- Об истории Торгового тракта и его влиянии на облик города
- Образе жизни разных рязанских сословий
- «Рязанском чуде» и грибах с глазами
И многом другом!
Сыграем в квест
По пути будем искать ответы на вопросы, связанные с изучаемыми местами. Отгадки станут ключом к составлению итогового слова, которое имеет несколько значений, но рязанцам и гостям города обычно известно только в одном. Самые активные участники будут награждены призами.
Если захотите, мы устроим небольшую фотосессию, а после экскурсии я смонтирую для вас короткий видеоролик.
Организационные детали
- Протяжённость маршрута — около 4 км
- О желании посетить ресторан сообщайте при бронировании экскурсии. Обед — по меню, оплачивается вами самостоятельно
- Для тех, кто не идёт в ресторан, продолжительность экскурсии составит 2 часа, цена та же
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У лесопарка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 32% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Рязани
Провели экскурсии для 440 туристов
Привет, мы команда историков, писателей и режиссёров! В наших авторских экскурсиях мы собрали для вас интересную и важную информацию, разработали маршруты, полные сюрпризов и нешаблонных мест. Приглашаем вас в исследовательское путешествие, где вы будете и участниками, и зрителями. Мы вместе будем углубляться, наслаждаться, размышлять о связи времён, разгадывать коды, заряжаться энергией, впитывать новые картинки, краски, запахи и звуки. До встречи:)Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ирина
12 мая 2025
Выбрали данную экскурсию за нестандартный маршрут и остались очень довольны. Узнали историю создания лесопарка и строительства рязанского ВДНХ, прошли по пути торгового тракта, по дороге увидели много любопытных зданий, в
Е
Евгений
2 мая 2025
Спасибо за а интересную экскурсию
Александра
2 мая 2025
Замечательная экскурсия с квестом! Елена отличный гид! Было интересно и весело не только взрослым,но и детям! Рекомендую!!!! Спасибо большое!
С
Светлана
2 мая 2025
Все было отлично. Экскурсия интересная, понравился элемент квеста! Узнали много нового.
А
Александра
18 апр 2025
Все очень понравилось, познавательная экскурсия. Спасибо экскурсоводу Елене!
