Квест-экскурсия «Торговый тракт и его окрестности»

Отправиться в интерактивное путешествие по истории Рязани
Наша экскурсия пройдёт в окрестностях тех мест, где когда-то пролегал Рязанский торговый тракт. Вы узнаете его историю и значение для всего города. Полюбуетесь парками, памятниками, каменным и деревянным зодчеством.

По пути будем играть в несложный квест: вы разгадаете ключевое слово, которое напрямую связано с Рязанью, и выясните почему.
5
5 отзывов
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00

Описание квеста

  • Начнём прогулку с лесопарка — поговорим об энтузиастах советской эпохи, благодаря которым был создан этот зелёный уголок
  • Посетим выставку, построенную за 2 месяца и названную ВДНХ
  • Познакомимся с историей нескольких улиц, которые поменяли свои названия, и с домами, которые их украшают
  • Прогуляемся по Нижнему парку и потрём шляпку рязанского гриба
  • Полюбуемся каменным и деревянным зодчеством на старинных улочках
  • Проедем по бывшим Владимирской, Дворянской, Никольской улицам
  • При желании завершим прогулку в ресторане, где обсудим русскую кухню и сможем тут же её оценить

Поговорим:

  • Об истории Торгового тракта и его влиянии на облик города
  • Образе жизни разных рязанских сословий
  • «Рязанском чуде» и грибах с глазами

И многом другом!

Сыграем в квест

По пути будем искать ответы на вопросы, связанные с изучаемыми местами. Отгадки станут ключом к составлению итогового слова, которое имеет несколько значений, но рязанцам и гостям города обычно известно только в одном. Самые активные участники будут награждены призами.

Если захотите, мы устроим небольшую фотосессию, а после экскурсии я смонтирую для вас короткий видеоролик.

Организационные детали

  • Протяжённость маршрута — около 4 км
  • О желании посетить ресторан сообщайте при бронировании экскурсии. Обед — по меню, оплачивается вами самостоятельно
  • Для тех, кто не идёт в ресторан, продолжительность экскурсии составит 2 часа, цена та же
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Елена
Елена — ваша команда гидов в Рязани
Провели экскурсии для 440 туристов
Привет, мы команда историков, писателей и режиссёров! В наших авторских экскурсиях мы собрали для вас интересную и важную информацию, разработали маршруты, полные сюрпризов и нешаблонных мест. Приглашаем вас в исследовательское путешествие, где вы будете и участниками, и зрителями. Мы вместе будем углубляться, наслаждаться, размышлять о связи времён, разгадывать коды, заряжаться энергией, впитывать новые картинки, краски, запахи и звуки. До встречи:)
Ирина
Ирина
12 мая 2025
Выбрали данную экскурсию за нестандартный маршрут и остались очень довольны. Узнали историю создания лесопарка и строительства рязанского ВДНХ, прошли по пути торгового тракта, по дороге увидели много любопытных зданий, в
том числе в стиле модерн, узнали истории людей, участвующих в создании и украшении города. По дороге отгадывали загадки))) По завершении экскурсии пообедали в трактире с очень уютным аутентичным интерьером и невероятно вкусной кухней. Экскурсию рекомендуем!

Е
Евгений
2 мая 2025
Спасибо за а интересную экскурсию
Александра
Александра
2 мая 2025
Замечательная экскурсия с квестом! Елена отличный гид! Было интересно и весело не только взрослым,но и детям! Рекомендую!!!! Спасибо большое!
С
Светлана
2 мая 2025
Все было отлично. Экскурсия интересная, понравился элемент квеста! Узнали много нового.
А
Александра
18 апр 2025
Все очень понравилось, познавательная экскурсия. Спасибо экскурсоводу Елене!

