Программа экскурсии

Мы начнем наш маршрут с улицы Свободы, которая просто изобилует городскими легендами. Проходя по ней, мы остановимся у бывшей богадельни сестер Титовых, дома известного мецената Г. Рюмина и узнаем, какие байки связаны с их именами. Затем мы задержимся у очень необычного памятника, который посвящен поговорке. Да-да, не удивляйтесь. Памятник – поговорке о грибах. Вы услышите и поговорку, и версии, откуда она возникла.

Следующая остановка – памятник первому российскому лауреату Нобелевской премии И. Павлову и известная городская байка советских времен о перипетиях этого монумента. Далее мы продолжим путешествие по улице Свободы и дойдем до дома, где проживали рязанские губернаторы, услышим истории о некоторых из них. Пройдя буквально несколько метров, мы окажемся у Мальшинской богадельни, которую в городе называют «нехорошим местом» и узнаем, почему это происходит. Далее мы проследуем по улице Маяковского к Центральному рынку, который расположен на Екатерининской горке и услышим веселые легенды об этом месте.

В завершающей части экскурсии вас ожидает путешествие по улице, где нет ни одного дома, а также знакомство с легендой о знаменитом защитнике земли рязанской и с памятником местному герою – Евпатию Коловрату. Закончим мы наше путешествие у памятника самому народному поэту С. Есенину и узнаем истории, связанные с его жизнью.