В любом населенном пункте есть свои городские легенды и истории, которые предаются из поколения в поколение. Рязань — не исключение. Матушка Рязань хранит много легенд и баек, с которыми вы
Описание экскурсии
Программа экскурсииМы начнем наш маршрут с улицы Свободы, которая просто изобилует городскими легендами. Проходя по ней, мы остановимся у дома известного мецената Г. Рюмина, у дома, где в советское время проживали руководителb Рязанской и узнаем, какие байки связаны с их именами. Затем мы задержимся у очень необычного памятника, который посвящен поговорке. Да-да, не удивляйтесь. Памятник — поговорке о грибах. Вы услышите и поговорку, и версии, откуда она возникла. Следующая остановка — памятник первому российскому лауреату Нобелевской премии И. Павлову и известная городская байка советских времен о перипетиях этого монумента. Мы посетим городской сквер и узнаем историю — фальсификацию о первом рязанском воздухоплавателе Е. Крякутном. Пройдем по Аллее рязанских путешественников и познакомимся с тем из них, из-за которого чуть не разразился международный конфликт с Японией в нач. 19 в. В завершающей части экскурсии вас ожидает путешествие по улице, где нет ни одного дома, а также знакомство с легендой о знаменитом защитнике земли рязанской Евпатием Коловратом. Закончим мы путешествие у памятника Олегу Рязанскому - самого известного нашего князя.
В любой день, в любое время
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Памятник рязанскому грибу
- Арт-объект Воздушный шар
- Особняк самого богатого рязанского купца Н. Рюмина
- Памятник герою рязанской земли Евпатию Коловрату
- Улица, где нет ни одного дома
- Памятник Нобелевскому лауреату И. Павлову
- Памятник князю Олегу рязанскому
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Еда и напитки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Свободы,46, Рязань
Завершение: У памятника Олегу Рязанском, Соборная площадь
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день, в любое время
Экскурсия длится около 2 часов 18 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 30 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Мы живём в Рязани, были на экскурсии всей семьёй. С погодой повезло, был солнечный, достаточно тёплый апрельский день. Встретились с Инной в сквере РГУ. Узнали много легенд (о Белой даме,
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Н
Это было чудесно! Инна очень интересно рассказывает. И ребенок, и муж довольны. Много интересных фактов, много информации на поразмышлять. Спасибо
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М
Как ведет экскурсии Анастасия: ярко, динамично, с любовью к родному краю. Рекомендую.
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Н
Заказала экскурсию для мамы и её подруги. Всё хорошо, остались довольны. Инна, благодарю.
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Г
Очень интересная, необычная экскурсия.
Большое спасибо экскурсоводу Инне.
Были 30 января, очень холодно. Ни минуты не жалели, что пошли на эту экскурсии. С одной стороны просто любопытная информация, с другой много незнакомых фактов из истории города. Пр маршруту заходили греться тоже в интересные места. Большое спасибо.
Большое спасибо экскурсоводу Инне.
Были 30 января, очень холодно. Ни минуты не жалели, что пошли на эту экскурсии. С одной стороны просто любопытная информация, с другой много незнакомых фактов из истории города. Пр маршруту заходили греться тоже в интересные места. Большое спасибо.
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Н
30.12.25 были на экскурсии "Легенды байки Рязани". Наш экскурсовод Инна провела нас по тем улицам, куда не водят другие, а закончилась экскурсия в центре города. Инна-профессионал своего дела. Узнали историю рязанского края, о жизни знаменитых Рязанцев, почему грибы с глазами, увидели самый большой памятник главному грибу, Олегу Рязанскому,. Спасибо за интересную и познавательную экскурсию.
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