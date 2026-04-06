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Вам предлагается «изюминка» всех экскурсионных программ в городе — прогулка по местам, связанным с той или иной рязанской байкой. Мы пройдем по центру города и узнаем легенды, связанные с именами И. Павлова, С. Есенина, Н. Рюмина, В. Головнина. В любом населенном пункте есть свои городские легенды и истории, которые предаются из поколения в поколение. Рязань — не исключение. Матушка Рязань хранит много легенд и баек, с которыми вы 5 30 отзывов

Инна Ваш гид в Рязани Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 5500 ₽ за экскурсию Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 30 отзывов 2 часа 18 минут 1-8 человек Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Программа экскурсии Мы начнем наш маршрут с улицы Свободы, которая просто изобилует городскими легендами. Проходя по ней, мы остановимся у дома известного мецената Г. Рюмина, у дома, где в советское время проживали руководителb Рязанской и узнаем, какие байки связаны с их именами. Затем мы задержимся у очень необычного памятника, который посвящен поговорке. Да-да, не удивляйтесь. Памятник — поговорке о грибах. Вы услышите и поговорку, и версии, откуда она возникла. Следующая остановка — памятник первому российскому лауреату Нобелевской премии И. Павлову и известная городская байка советских времен о перипетиях этого монумента. Мы посетим городской сквер и узнаем историю — фальсификацию о первом рязанском воздухоплавателе Е. Крякутном. Пройдем по Аллее рязанских путешественников и познакомимся с тем из них, из-за которого чуть не разразился международный конфликт с Японией в нач. 19 в. В завершающей части экскурсии вас ожидает путешествие по улице, где нет ни одного дома, а также знакомство с легендой о знаменитом защитнике земли рязанской Евпатием Коловратом. Закончим мы путешествие у памятника Олегу Рязанскому - самого известного нашего князя.

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Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Памятник рязанскому грибу

Арт-объект Воздушный шар

Особняк самого богатого рязанского купца Н. Рюмина

Памятник герою рязанской земли Евпатию Коловрату

Улица, где нет ни одного дома

Памятник Нобелевскому лауреату И. Павлову

Памятник князю Олегу рязанскому Что включено Экскурсионное обслуживание Что не входит в цену Еда и напитки Где начинаем и завершаем? Начало: Улица Свободы,46, Рязань Завершение: У памятника Олегу Рязанском, Соборная площадь Когда и сколько длится? Когда: В любой день, в любое время Экскурсия длится около 2 часов 18 минут Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.