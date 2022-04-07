Мы начнем наш маршрут с улицы Свободы, которая просто изобилует городскими легендами. Проходя по ней, мы остановимся у бывшей богадельни сестер Титовых, дома известного мецената Г. Рюмина и узнаем, какие байки связаны с их именами. Затем мы задержимся у очень необычного памятника, который посвящен поговорке. Да-да, не удивляйтесь. Памятник – поговорке о грибах. Вы услышите и поговорку, и версии, откуда она возникла.
Следующая остановка – памятник первому российскому лауреату Нобелевской премии И. Павлову и известная городская байка советских времен о перипетиях этого монумента. Далее мы продолжим путешествие по улице Свободы и дойдем до дома, где проживали рязанские губернаторы, услышим истории о некоторых из них. Пройдя буквально несколько метров, мы окажемся у Мальшинской богадельни, которую в городе называют «нехорошим местом» и узнаем, почему это происходит. Далее мы проследуем по улице Маяковского к Центральному рынку, который расположен на Екатерининской горке и услышим веселые легенды об этом месте.
В завершающей части экскурсии вас ожидает путешествие по улице, где нет ни одного дома, а также знакомство с легендой о знаменитом защитнике земли рязанской и с памятником местному герою – Евпатию Коловрату. Закончим мы наше путешествие у памятника самому народному поэту С. Есенину и узнаем истории, связанные с его жизнью.
Ответы на вопросы
Что входит
Экскурсионное обслуживание
Что не входит
Еда и напитки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Свободы, 32, Рязань
Завершение: У памятника С. Есенину, на набережной
Когда и сколько длится
Когда: С пятницы по воскресенье в 12:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.