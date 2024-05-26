1 чел.
По популярности
Групповая
7 часов
Путешествие по Рязани и Солотче: кремль, Арбат и монастырь
Присоединяйтесь к экскурсии по Рязани и Солотче! Узнайте историю города, посетите знаменитые места и насладитесь уникальной атмосферой
Начало: Ж/д вокзалы - суббота, лобби отелей - воскресенье
Расписание: Согласно расписанию в календаре
29 июня в 10:30
27 июля в 10:30
3 450₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
«Коллекция красоты» Рязани
Начало: Почтовая 64
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
4 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1 час
Кремль со стихами Есенина
Начало: Ул. Соборная, 16, коллонада
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
3 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Смарт-экскурсия «Рязанский кремль - жемчужина России»
Начало: Ул. Соборная, д. 16
Расписание: С понедельника по воскресенье с 10:00 до 19:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
4 300₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Легенды и истории сквозь века
Начало: Ул. Почтовая, д. 49
18 июня в 09:00
19 июня в 09:00
3 500₽ за всё до 10 чел.
Групповая
3 часа
Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Рязани
Начало: Ж/д вокзалы - суббота. Отели (по прог-ме) воскрес
16 июня в 09:30
29 июня в 10:30
1 500₽ за человека
Индивидуальная
11 часов
Усадьба С.Н. Худекова в Рязани: история, парк и мастер-класс гончара
Погрузитесь в историю усадьбы С.Н. Худекова, насладитесь красотой парка и станьте участником мастер-класса гончара
Начало: Ул. Гагарина 106, город Липецк
Расписание: Среда и четверг с 08:00
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
15 600₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана26 мая 2024Экскурсию по Рязани проводила чудесная гид Светлана. Она показала такие удивительные места этого города, что захотелось вернуться ещё раз. Красивейшая деревянная и каменная архитектура. А сколько знаменитых людей связано с Рязанью. Прекрасный город, профессиональный гид Светлана.
- ЛЛыжина13 мая 2024Очень содержательно и интересно!!! Ольга, большое спасибо!!!
- ТТатьяна13 мая 2024Отличный гид, есть что плсмотреть.
- ККонушева4 мая 2024Замечательная экскурсия. Доброжелательный, очень внимательный экскурсовод Богдан. Интересно, познавательно!!! Спасибо.
- ЕЕлена3 мая 2024Спасибо большое за хороший день! В целом от экскурсии впечатление приятное. Очень хорошая и милая гид-сопровождающий. Места красивые. Думали будет
- ЮЮлия3 мая 2024Замена экскурсовода. Считаю это неправильным
- ООксана2 мая 2024Гид Александр отлично провел экскурсию по городу. Прекрасно знает историю и не только Рязани. Потрясающе читает стихи С. А. Есенина и свои!
- ААнна2 мая 2024Добрый день! Экскурсия нам понравилась) приятно было посмотреть на город с исторической точки зрения! Кто приезжает в город без автомобиля, очень удобный формат. Много времени провели у Рязанского Кремля, но там есть о чем поговорить и рассказать
- ДДенис30 апреля 2024Понравилась экскурсия по центру Рязани с Богданом. Сама экскурсия хорошо спланирована, интересно рассказана, а экскурсовод ответит на любые вопросы про город. Также посоветует что еще посмотреть в городе, где поесть, где погулять. Советую экскурсии с Богданом.
- ККовалева2 апреля 2024На экскурсии с Александром за 2 часа мы посмотрели культовые памятники и здания Рязани, послушали историю города с 1095 года. И узнали, почему здесь грибы с глазами. Хотите тоже узнать? Запишитесь на экскурсию!!!
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