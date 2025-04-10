Индивидуальная
до 1 чел.
Эксклюзивная пешеходная экскурсия по историческому центру Рязани
Откройте для себя уникальный мир Рязанского кремля и древних храмов в компании опытного гида
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 09:00
19 апр в 09:00
5000 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Пешеходная экскурсия по Рязани
Погрузитесь в историю Рязани с экскурсией «Древняя, но юная Рязань» и откройте её сокровенные уголки
Начало: Улица Семинарская, 20, Рязань
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
6000 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Индивидуальная экскурсия по Рязани
Вас ждет увлекательное путешествие по местам, связанным с жизнью великого поэта и древней русской историей
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 09:00
19 апр в 09:00
7900 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена10 апреля 2025Огромное спасибо Галине Вячеславовне за прекрасную экскурсию. Узнали много всего нового и интересного. Два часа пролетели совершенно незаметно, потому что по городу
- ИИрина14 марта 2025Огромная благодарность Дмитрию за шикарную экскурсию!!! Интересно, живо, очень познавательно.
- ВВасилий11 марта 2025Благодарность Ольге за шикарную экскурсию по Рязани! Рекомендую!
- ИИрина26 февраля 2025Хорошая пешеходная экскурсия. Оптимальная продолжительность. Интересный материал. Пунктуальность при встрече. Учитываются пожелания туристов. Спасибо! Рекомендую
- ЮЮлия23 января 202521 января 2025 г. были на экскурсии "Древняя, но юная Рязань" с Дмитрием. Дмитрий - очень интересный человек, увлечен своим
- ААлла18 ноября 2024Мы очень рады, что не ошиблись в своем выборе и побывали на экскурсии "Древняя, но юная Рязань" с прекрасным экскурсоводом
- ООльга7 марта 2024Самый лучший Гид Рязани-Людмила Сергеевна! Рекомендую с уверенностью! 25 февраля 2024 года, находясь в санатории "Старица", мне были организованы две
- LLiliumwhite1313 июня 2023Отличный экскурсовод Сергей! Не заметили вообще, как прошло время. Брали экскурсию на машине гида, все комфортно. Гид отвечал на все вопросы, был очень вежливым и дружелюбным! Однозначно рекомендую и приедем ещё!)
Ответы на вопросы от путешественников по Рязани в категории «Музей-заповедник С. А. Есенина»
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