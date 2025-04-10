Музей-заповедник С. А. Есенина – экскурсии в Рязани

Найдено 3 экскурсии в категории «Музей-заповедник С. А. Есенина» в Рязани, цены от 5000 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Индивидуальная пешеходная экскурсия по Рязани
Пешая
2 часа
73 отзыва
Индивидуальная
до 1 чел.
Эксклюзивная пешеходная экскурсия по историческому центру Рязани
Откройте для себя уникальный мир Рязанского кремля и древних храмов в компании опытного гида
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 09:00
19 апр в 09:00
5000 ₽ за экскурсию
Древняя, но юная Рязань
Пешая
2.5 часа
60 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Пешеходная экскурсия по Рязани
Погрузитесь в историю Рязани с экскурсией «Древняя, но юная Рязань» и откройте её сокровенные уголки
Начало: Улица Семинарская, 20, Рязань
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
6000 ₽ за экскурсию
Экскурсия в Константиново и Пощупово на транспорте туристов
На машине
5 часов
16 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Индивидуальная экскурсия по Рязани
Вас ждет увлекательное путешествие по местам, связанным с жизнью великого поэта и древней русской историей
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 09:00
19 апр в 09:00
7900 ₽ за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    10 апреля 2025
    Индивидуальная пешеходная экскурсия по Рязани
    Огромное спасибо Галине Вячеславовне за прекрасную экскурсию. Узнали много всего нового и интересного. Два часа пролетели совершенно незаметно, потому что по городу
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    мы путешествовали с настоящим эрудитом и профессионалом, влюблённым в свой край и город и рассказывающим обо всём воодушевленно, живо и увлекательно.

  • И
    Ирина
    14 марта 2025
    Древняя, но юная Рязань
    Огромная благодарность Дмитрию за шикарную экскурсию!!! Интересно, живо, очень познавательно.
  • В
    Василий
    11 марта 2025
    Индивидуальная пешеходная экскурсия по Рязани
    Благодарность Ольге за шикарную экскурсию по Рязани! Рекомендую!
  • И
    Ирина
    26 февраля 2025
    Индивидуальная пешеходная экскурсия по Рязани
    Хорошая пешеходная экскурсия. Оптимальная продолжительность. Интересный материал. Пунктуальность при встрече. Учитываются пожелания туристов. Спасибо! Рекомендую
  • Ю
    Юлия
    23 января 2025
    Древняя, но юная Рязань
    21 января 2025 г. были на экскурсии "Древняя, но юная Рязань" с Дмитрием. Дмитрий - очень интересный человек, увлечен своим
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    делом, глубоко погружен в историю своего города. 3 часа пролетели даже не заметили - интересная подача материала, много своих фишечек от гида, с юмором и без заученных и занудных фактов. Настолько впечатлились Дмитрием и его энергией, что готовы ещё раз вернуться в Рязань и если будем брать экскурсию, то опять только с Дмитрием! Поверьте, мы много путешествуем и часто общаемся с гидами - Дмитрий хоть и молодой но очень классный! Очень рекомендуем! Наша компания 6 человек - 4 взрослых и 2ое молодёжь 19 и 20 лет - все были в восторге от гида и от самой экскурсии!

  • А
    Алла
    18 ноября 2024
    Древняя, но юная Рязань
    Мы очень рады, что не ошиблись в своем выборе и побывали на экскурсии "Древняя, но юная Рязань" с прекрасным экскурсоводом
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    Дмитрием. Всегда очень радует, когда экскурсовод глубоко погружен в тему. Какие бы мы ему вопросы не задавали, мы всегда получали обстоятельный ответ. Видно, что Дмитрий очень любит свой город, сам много делает для его развития и процветания. Мы сами невольно прониклись теплыми чувствами к этому милому городу. Экскурсия прошла абсолютно нескучно, Дмитрий подстраивался под наш темп, давал время на осмотр, если это было необходимо. А в конце еще и подарки нам подарил. Было очень приятно. Вся наша компания осталась довольна экскурсией. От души рекомендую!

  • О
    Ольга
    7 марта 2024
    Экскурсия в Константиново и Пощупово на транспорте туристов
    Самый лучший Гид Рязани-Людмила Сергеевна! Рекомендую с уверенностью! 25 февраля 2024 года, находясь в санатории "Старица", мне были организованы две
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    экскурсии, а моим экскурсоводом была удивительный, замечательный, добрый, внимательный Гид - Людмила Сергеевна. Её профессионализм достоин уважения без всяких сомнений! В доступной увлекательной форме экскурсовод удерживала моё внимание на протяжении всего времени. Плотность и объем информации, радушие и улыбка, заставляли ловить каждое слово, затаив дыхание. Людмила Сергеевна встретила меня, как родного человека. И начала удивлять! Радушие и улыбка Людмилы остается в моей памяти навсегда. Я была поражена столь глубокими знаниями, активностью и позитивом, исходящих от сердца. И она не только светила своими знаниями, но и зарядила атмосферой добра, радостью в глазах, а так же правильным образом жизни. Материала было столько, что ещё долго буду переваривать. Искренне благодарна ей за внимание, понимание, за неизгладимое впечатление! Ко мне подстроились случайные слушатели, потому как их тоже увлекло. История, даты, имена и цитаты сыпались на нас," как из рога изобилия". Для себя вынесла столько интересного об этом прекрасном городе Рязань и его окрестностях. Познакомилась с удивительной историей рязанского края. Узнала о самых интересных страницах его прошлой и нынешней жизни. С Людмилой Сергеевной посчастливилось побывать и насладиться чудесными местами. Это незабываемо! Благодать! Сердечно благодарю Людмилу

  • L
    Liliumwhite13
    13 июня 2023
    Экскурсия в Константиново и Пощупово на транспорте туристов
    Отличный экскурсовод Сергей! Не заметили вообще, как прошло время. Брали экскурсию на машине гида, все комфортно. Гид отвечал на все вопросы, был очень вежливым и дружелюбным! Однозначно рекомендую и приедем ещё!)

Ответы на вопросы от путешественников по Рязани в категории «Музей-заповедник С. А. Есенина»

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В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. Экскурсия в Константиново и Пощупово на транспорте туристов
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  2. Самое главное
  3. Успенский Собор
  4. Памятник Есенину
  5. Кремль
  6. Церковь Спаса-на-Яру
  7. Соборная площадь
  8. Спасо-Преображенский монастырь
  9. Солотча
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Рязани в апреле 2025
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