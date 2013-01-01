2 отзыва оставили туристы

Экскурсия начинается от памятника Князю Олегу Рязанскому, с правления которого в XIV веке началась эпоха наибольшего могущества Рязанского княжества. Далее мы познакомимся с Рязанским высшим воздушно-десантным командным училищем, площадью Маргелова и Первомайским проспектом, окажемся на площади Ленина и улице Ленина. Любима горожанами и Театральная площадь. После знакомства с ней мы увидим Николо-Ямскую церковь ⛪. Главные святыни храма сегодня — мощи блаженной Любови Рязанской и образ Николая-чудотворца.
Вас ждёт увлекательный рассказ о художественном музее и встреча с грибами с глазами, что с 2013 года служат главным украшением местного парка. В конце экскурсии 🧭 по Соборной улице, на которой сохранилось немало домов дореволюционной постройки, мы вернёмся к памятнику Олегу Рязанскому.
Что входит
Экскурсионное обслуживание
Что не входит
Аренда автомобиля (такси) оплачивается дополнительно.
Начало и место завершения
🚩 по согласованию с гидом
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.