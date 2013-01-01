2 отзыва оставили туристы

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Обзорная экскурсия по Рязани на транспорте

5
2 отзыва
Гиды В.
Гиды В. – Гид из Рязани
Обзорная экскурсия по Рязани на транспорте
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 4 000 ₽ за экскурсию

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Обзорная экскурсия по Рязани на транспорте
Обзорная экскурсия по Рязани на транспорте
Экскурсия начинается от памятника Князю Олегу Рязанскому, с правления которого в XIV веке началась эпоха наибольшего могущества Рязанского княжества. Далее мы познакомимся с Рязанским высшим воздушно-десантным командным училищем, площадью Маргелова и Первомайским проспектом, окажемся на площади Ленина и улице Ленина. Любима горожанами и Театральная площадь. После знакомства с ней мы увидим Николо-Ямскую церковь ⛪. Главные святыни храма сегодня — мощи блаженной Любови Рязанской и образ Николая-чудотворца.
Вас ждёт увлекательный рассказ о художественном музее и встреча с грибами с глазами, что с 2013 года служат главным украшением местного парка. В конце экскурсии 🧭 по Соборной улице, на которой сохранилось немало домов дореволюционной постройки, мы вернёмся к памятнику Олегу Рязанскому.
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Аренда автомобиля (такси) оплачивается дополнительно.
Начало и место завершения
🚩 по согласованию с гидом
Обзорная экскурсия по Рязани на транспорте
Обзорная экскурсия по Рязани на транспорте
Обзорная экскурсия по Рязани на транспорте

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гиды В.
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2 отзыва оставили туристы

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