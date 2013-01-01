2 отзыва оставили туристы

Экскурсия начинается от памятника Князю Олегу Рязанскому, с правления которого в XIV веке началась эпоха наибольшего могущества Рязанского княжества. Далее мы познакомимся с Рязанским высшим воздушно-десантным командным училищем, площадью Маргелова и Первомайским проспектом, окажемся на площади Ленина и улице Ленина. Любима горожанами и Театральная площадь. После знакомства с ней мы увидим Николо-Ямскую церковь ⛪. Главные святыни храма сегодня — мощи блаженной Любови Рязанской и образ Николая-чудотворца.

Вас ждёт увлекательный рассказ о художественном музее и встреча с грибами с глазами, что с 2013 года служат главным украшением местного парка. В конце экскурсии 🧭 по Соборной улице, на которой сохранилось немало домов дореволюционной постройки, мы вернёмся к памятнику Олегу Рязанскому.