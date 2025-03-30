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о Рязани. Причем его обаяние не в том, чтобы понравиться слушателям, а в том, что слушатели стараются понравиться Дмитрию. Хочется самому быть таким же сведущим, самому вовремя вспомнить нужные строки Есенина, блеснуть остротой Салтыкова – Щедрина, или сделать что-то полезное для своего города: сохранить старый наличник или спасти тротуарную тумбу от нерадивых дорожников. При этом негромко, но постоянно звучит патриотизм Дмитрия: и в его рассказе про свою бабушку, и в том, как называют себя «резанцы», и в том, как вкусны местные яства. Послевкусие от встречи с Дмитрием Сорокиным – это желание быть добрым, мягким, интеллигентным, любить наши города и соотечественников. Благодарные преподаватели МГТУ им. Н. Э. Баумана.