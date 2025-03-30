Показать всёРязанский государственный областной художественный музей им. ПожалостинаНа автобусеОбзорныеКонстантиново
Индивидуальная
до 1 чел.
Индивидуальная экскурсия по Рязани
Вас ждет увлекательное путешествие по местам, связанным с жизнью великого поэта и древней русской историей
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 09:00
19 апр в 09:00
7900 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Экскурсия по Рязани на транспорте
Узнайте о Рязани больше, посетив ключевые достопримечательности города на комфортабельном транспорте. Погрузитесь в атмосферу древнего княжества
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 09:00
19 апр в 09:00
5000 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Все эпохи Рязани на автомобиле
Начало: Ул. Кремлевский вал, д. 5
Расписание: По согласованию с гидом.
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
5000 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ММария30 марта 2025Всем рекомендую экскурсию, мы получили удовольствие от работы гида Дмитрия. Образованный, интеллигентный и терпеливый. Много знает про свой край, рассказывает
- ИИрина17 февраля 2025Здравствуйте! Нашим гидом был интеллигентный, образованный, разносторонне развитый Дмитрий Сорокин. Он с увлечением рассказал нам об истории города, провел по значимым местам. Очень благодарны ему за интересный рассказ и приятные впечатления! Будем рекомендовать его своим друзьям.
- ННаталья7 февраля 2025Часто так бывает, что семьдесят процентов экскурсии составляет обаяние гида. Так и в случае с Дмитрием Сорокиным, и его рассказом
Ответы на вопросы от путешественников по Рязани в категории «Рязанский государственный областной художественный музей им. Пожалостина»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Рязани
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Рязани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
Сколько стоит экскурсия по Рязани в апреле 2025
Сейчас в Рязани в категории "Рязанский государственный областной художественный музей им. Пожалостина" можно забронировать 3 экскурсии от 5000 до 7900. Туристы уже оставили гидам 27 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Забронируйте экскурсию в Рязани на 2025 год по теме «Рязанский государственный областной художественный музей им. Пожалостина», 27 ⭐ отзывов, цены от 5000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь