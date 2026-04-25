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площадь стала центром городской жизни, как изменения в искусстве помогли историкам отследить смену названий улиц, и какие тайны хранит старинная брусчатка.



Мы расскажем о том, какие улицы сохранили свои названия даже в советские времена, кто такие «рязанские коробейники», и как архитектор Торговых рядов стал известен своими конспирологическими теориями.



Все это будет представлено в формате квиза, где каждый участник сможет почувствовать себя исследователем и познавателем. Экскурсия пешеходная, без дополнительных расходов.



В конце вас ждут приятные памятные призы, которые станут отличным напоминанием о проведенном времени в Рязани