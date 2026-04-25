Приглашаем вас стать участником уникальной интерактивной экскурсии по знаменитым Торговым рядам Рязани.
Это не просто прогулка, а настоящее путешествие в прошлое, где каждый шаг раскрывает новые страницы истории.
Вы узнаете, как Хлебная
Это не просто прогулка, а настоящее путешествие в прошлое, где каждый шаг раскрывает новые страницы истории.
Вы узнаете, как Хлебная
5 причин купить эту экскурсию
- 🧩 Увлекательный формат квиза
- 🎁 Памятные призы для участников
- 🏛 Исторические факты и легенды
- 🕵️♂️ Разгадка городских тайн
- 🚶♂️ Пешеходная экскурсия без дополнительных расходов
Что можно увидеть
- Хлебная площадь
- Торговые ряды
- Местная брусчатка
- Важная улица
Описание экскурсии
В нескучном интерактивном формате вы раскроете:
- Как появилась Хлебная площадь и что раньше находилось в самом её центре
- Как картина неизвестного художника указала историкам на смену её названия
- Как выглядела местная брусчатка 200 лет назад
- Какая важная улица не была переименована в советское время
- Кто такой «рязанский коробейник»
- Как архитектор Торговых рядов стал самым известным «конспирологом» города
И другие интересные факты!
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Краснорядская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анатолий — ваша команда гидов в Рязани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 1 час 20 минут
Провели экскурсии для 3312 туристов
Приветствую! Меня зовут Анатолий, я коренной рязанец и преподаватель по профессии. Как в учительской деятельности, так и в проведении экскурсий объединяю обучение с развлечением. Что может быть лучше времени, проведённого
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Рассказали и показали всё максимально интересно и, что было для меня важно, вбыстро и ёмко!
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Спасибо большое за рассказ о торговых рядах, за интересные вопросы, за приятные награды.
Экскурсия короткая, но содержательная.
Желаем, чтобы она была наполнена еще информацией про купцов Рязани.
Экскурсия короткая, но содержательная.
Желаем, чтобы она была наполнена еще информацией про купцов Рязани.
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Благодарю за интересную и очень душевную экскурсию.
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Ю
Интересные факты и фотографии помогают увидеть центр города, каким он был в XIX в. Теперь, глядя на привычные улицы и площадь, представляешь, как ходили по ним коробейники и Есенин) Спасибо экскурсоводу Анатолию за интересный рассказ.
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Спасибо Анатолию за прекрасную экскурсию по торговым рядам! В Рязани не в первый раз. Узнали много интересного про исторический центр города! Было интересно не только взрослым, но и детям)
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А
Экскурсия увлекательная, дочь радовалась призам! Но надо доработать подачу, чтобы рассказывать на ходу - иначе холодно.
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