Раскрыть историю древнего торгового комплекса в увлекательном формате
Торговые ряды — один из символов Старой Рязани.
Приглашаю познакомиться с ним в формате квиза, сочетающего элементы интеллектуальной викторины и экскурсии.
Будьте готовы не просто слушать, а вовлекаться и разгадывать загадки! В конце я подарю всем участникам приятные памятные призы.
Приглашаю познакомиться с ним в формате квиза, сочетающего элементы интеллектуальной викторины и экскурсии.
Будьте готовы не просто слушать, а вовлекаться и разгадывать загадки! В конце я подарю всем участникам приятные памятные призы.
Описание
Что вас ожидает
В нескучном интерактивном формате вы раскроете:
- Как появилась Хлебная площадь и что раньше находилось в самом её центре
- Как картина неизвестного художника указала историкам на смену её названия
- Как выглядела местная брусчатка 200 лет назад
- Какая важная улица не была переименована в советское время
- Кто такой «рязанский коробейник»
- Как архитектор Торговых рядов стал самым известным «конспирологом» города
И другие интересные факты!
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на ул. Краснорядская
- Когда и сколько длится?
- Когда: По выбранному вами времениЭкскурсия длится около 1 часа
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анатолий — ваша команда гидов в Рязани
Провели экскурсии для 903 туристов
Приветствую! Меня зовут Анатолий, я коренной рязанец и преподаватель по профессии. Как в учительской деятельности, так и в проведении экскурсий объединяю обучение с развлечением. Что может быть лучше времени, проведенного одновременно с удовольствием и пользой! С радостью познакомлюсь с вами и проведу экскурсию в формате квеста или квиза. А также поделюсь местными «лайфхаками»: где вкусно поесть, красиво сфотографироваться и какие еще места в городе стоит посетить. До встречи!
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