Анатолий — ваша команда гидов в Рязани

Провели экскурсии для 903 туристов

Приветствую! Меня зовут Анатолий, я коренной рязанец и преподаватель по профессии. Как в учительской деятельности, так и в проведении экскурсий объединяю обучение с развлечением. Что может быть лучше времени, проведенного одновременно с удовольствием и пользой! С радостью познакомлюсь с вами и проведу экскурсию в формате квеста или квиза. А также поделюсь местными «лайфхаками»: где вкусно поесть, красиво сфотографироваться и какие еще места в городе стоит посетить. До встречи!

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