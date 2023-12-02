Интерактивная экскурсия по Торговым рядам в Рязани

Индивидуальная экскурсия в Рязани

Раскрыть историю древнего торгового комплекса в увлекательном формате

Торговые ряды — один из символов Старой Рязани.

Приглашаю познакомиться с ним в формате квиза, сочетающего элементы интеллектуальной викторины и экскурсии.

Будьте готовы не просто слушать, а вовлекаться и разгадывать загадки! В конце я подарю всем участникам приятные памятные призы.
Интерактивная экскурсия по Торговым рядам в Рязани
Интерактивная экскурсия по Торговым рядам в Рязани
Интерактивная экскурсия по Торговым рядам в Рязани
Интерактивная экскурсия по Торговым рядам в Рязани
Интерактивная экскурсия по Торговым рядам в Рязани
Интерактивная экскурсия по Торговым рядам в Рязани
Интерактивная экскурсия по Торговым рядам в Рязани
Интерактивная экскурсия по Торговым рядам в Рязани
Интерактивная экскурсия по Торговым рядам в Рязани

Описание

Что вас ожидает

В нескучном интерактивном формате вы раскроете:

  • Как появилась Хлебная площадь и что раньше находилось в самом её центре
  • Как картина неизвестного художника указала историкам на смену её названия
  • Как выглядела местная брусчатка 200 лет назад
  • Какая важная улица не была переименована в советское время
  • Кто такой «рязанский коробейник»
  • Как архитектор Торговых рядов стал самым известным «конспирологом» города

И другие интересные факты!

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на ул. Краснорядская
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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