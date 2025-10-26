Трансфер из Рязани в музей Есенина, село Пощупово и Иоанно-Богословский монастырь
По следам знаменитого поэта и дорогам к древним святыням Рязанской земли
Этот день подарит встречу с природной тишиной, поэзией и историей. Сначала мы отправимся из Рязани в село Константиново — на родину Сергея Есенина. Следующая остановка — село Пощупово и Свято-Иоанно-Богословский монастырь.
После такого путешествия Рязанская земля навсегда останется в памяти — как тёплая, поэтичная и настоящая.
Описание трансфер
9:30 — путь в село Константиново
Я заберу вас из удобного места в Рязани на легковом автомобиле. Дорога до села Константиново пройдёт быстро и приятно — по пути будет включён аудиогид с рассказами о ярких местах и событиях Рязанского края.
10:20–13:00 — музей-заповедник С. А. Есенина
В Константинове вы посетите основные локации музея-заповедника: • центральную площадь села • дом родителей Сергея Есенина • земскую школу, где он учился • дом священника Смирнова • церковь Казанской иконы Божией Матери • усадьбу Лидии Ивановны Кашиной • летнюю эстраду • экологическую тропу «Константиновское подгорье» • чайную (дом Минковых и Дорожкиных) • литературный музей
Экскурсию проводят сотрудники музея-заповедника. Можно выбрать формат с гидом (бронируется заранее) или самостоятельное посещение с аудиогидом. Во время поездки я помогу со всеми организационными вопросами — чтобы вы могли просто наслаждаться путешествием.
13:00–14:00 — прогулка и обед
После экскурсии — свободное время для прогулки по Константинову, покупки сувениров и обед в одном из местных кафе или ресторанов (за отдельную плату).
14:00–16:30 — село Пощупово
Далее мы отправимся в старинное место с богатой духовной историей. И осмотрим Свято-Иоанно-Богословский монастырь — один из древнейших в Рязанском крае. Вы:
узнаете историю монастыря
увидите уникальный фаянсовый иконостас в Успенском соборе
при желании сможете совершить омовение в святом источнике
17:20 — возвращение в Рязань
Организационные детали
Поездка проходит на автомобиле Hyundai Solaris. Пожалуйста, заранее предупредите, если нужно детское кресло
Экскурсию в селе Константиново проведут работники музея-заповедника (если вы выберете билет с экскурсией)
Дополнительные расходы
Входные билеты в музей-заповедник (без гида): взрослые или иностранные граждане — 600 ₽, школьники и пенсионеры — 300 ₽
Экскурсионное обслуживание: от 400 ₽ (в зависимости от количества объектов осмотра)
Аудиогид: 500 ₽
Обед: от 700 ₽ с чел.
Сергей — ваш гид в Рязани
Я персональный водитель, гид. Буду рад проехать вместе с вами по достопримечательностям Рязанского края. Сделаю поездку комфортной и порекомендую интересные места.
Екатерина
26 окт 2025
Очень комфортно спланирован маршрут, аудиогид в поездке помогал подготовиться к просмотру достопримечательностей, погрузиться в историю. Сергей очень пунктуальность и внимательный человек. Мы отлично провели время! Могу смело рекомендовать.