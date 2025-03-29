М Марина

Прекрасная экскурсия! Все самое интересное и важное о городе и немного с юмором. Одна из самых выгодных индивидуальных пешеходных экскурсий по Рязани. Завершается в уютном и вкусном заведении с местной кухней. Огромное спасибо!