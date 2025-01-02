Индивидуальная
до 1 чел.
Экскурсия по Рязани на транспорте
Узнайте о Рязани больше, посетив ключевые достопримечательности города на комфортабельном транспорте. Погрузитесь в атмосферу древнего княжества
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 09:00
19 апр в 09:00
5000 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Старожилово: Интерактивная экскурсия по усадьбе фон Дервиза
Начало: Старожилово, Улица Советская, 16а
Расписание: с пн по вс, начало с 09:30 до 17:00
Сегодня в 12:30
Завтра в 09:30
6000 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Все эпохи Рязани на автомобиле
Начало: Ул. Кремлевский вал, д. 5
Расписание: По согласованию с гидом.
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
5000 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана2 января 2025Экскурсия прекрасная. Маргарита рассказывает в очень приятной манере, информативно и интересно. Все супер. Спасибо за отлично проведенное время.
Ответы на вопросы от путешественников по Рязани в категории «Рязанский театр драмы»
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