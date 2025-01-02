Рязанский театр драмы – экскурсии в Рязани

Найдено 3 экскурсии в категории «Рязанский театр драмы» в Рязани, цены от 5000 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Обзорная экскурсия по Рязани на транспорте туристов
2 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Экскурсия по Рязани на транспорте
Узнайте о Рязани больше, посетив ключевые достопримечательности города на комфортабельном транспорте. Погрузитесь в атмосферу древнего княжества
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 09:00
19 апр в 09:00
5000 ₽ за экскурсию
Старожилово: Интерактивная экскурсия по усадьбе фон Дервиза
Пешая
На машине
2 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 1 чел.
Старожилово: Интерактивная экскурсия по усадьбе фон Дервиза
Начало: Старожилово, Улица Советская, 16а
Расписание: с пн по вс, начало с 09:30 до 17:00
Сегодня в 12:30
Завтра в 09:30
6000 ₽ за экскурсию
Все эпохи Рязани на автомобиле
На машине
2 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 1 чел.
Все эпохи Рязани на автомобиле
Начало: Ул. Кремлевский вал, д. 5
Расписание: По согласованию с гидом.
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
5000 ₽ за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Рязани в категории «Рязанский театр драмы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Рязани
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Обзорная экскурсия по Рязани на транспорте туристов
  2. Старожилово: Интерактивная экскурсия по усадьбе фон Дервиза
  3. Все эпохи Рязани на автомобиле
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Рязанский Кремль
  2. Самое главное
  3. Успенский Собор
  4. Памятник Есенину
  5. Кремль
  6. Церковь Спаса-на-Яру
  7. Соборная площадь
  8. Спасо-Преображенский монастырь
  9. Солотча
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Рязани в апреле 2025
Сейчас в Рязани в категории "Рязанский театр драмы" можно забронировать 3 экскурсии от 5000 до 6000. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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