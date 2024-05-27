1 чел.
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Групповая
6 часов
Экскурсия в Константиново - на родину поэта С.А. Есенина
Погрузитесь в атмосферу есенинских мест. Узнайте больше о жизни и творчестве великого поэта, посетив его родное село Константиново
Начало: Ж/д вокзалы - в субботу. Отели - в воскресенье
Расписание: 3, 7 января
15 июня в 10:30
30 июня в 09:30
4 750₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Легенды и истории сквозь века
Начало: Ул. Почтовая, д. 49
18 июня в 09:00
19 июня в 09:00
3 500₽ за всё до 10 чел.
Групповая
7 часов
Обзорная экскурсия по Рязани с посещением Музея Павлова
Начало: Ж/д вокзалы - в субботу. Отели - в воскресенье
Расписание: Согласно расписанию в календаре
16 июня в 09:30
14 июля в 09:30
3 650₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮрий27 мая 2024Увидели дом Есенина, храм где его крестили, школу куда он ходил. Окунулись в историю. Во время экскурсии в музее, рядом
- ССветлана26 мая 2024Экскурсию по Рязани проводила чудесная гид Светлана. Она показала такие удивительные места этого города, что захотелось вернуться ещё раз. Красивейшая деревянная и каменная архитектура. А сколько знаменитых людей связано с Рязанью. Прекрасный город, профессиональный гид Светлана.
- ААндрей13 мая 2024Все великолепно!
- ЛЛыжина13 мая 2024Очень содержательно и интересно!!! Ольга, большое спасибо!!!
- SSedin_an3 декабря 2023«Потерянная Россия»: усадьбы РязаниАндрей показал волшебные места, там были лошади и замки. Всю дорогу рассказывал интересные рассказы об истории Рязани. Очень рекомендуем Андрея! Антон и Галя
- ККсения17 сентября 2023«Потерянная Россия»: усадьбы РязаниОчень интересная и насыщенная экскурсия. Сожаление вызывает только, что такие необычные усадьбы и храмы не восстанавливаются и не становятся местами
Ответы на вопросы от путешественников по Рязани в категории «Парки и усадьбы»
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