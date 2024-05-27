«Потерянная Россия»: усадьбы Рязани

читать дальше притяжения туристов. Андрей - опытный и знающий экскурсовод, всем было интересно, в том числе и детям. Рекомендую Андрея, т. к. помимо экскурсионной программы, дополнительно помог с организацией микроавтобуса, а также все четко по таймингу.

Очень интересная и насыщенная экскурсия. Сожаление вызывает только, что такие необычные усадьбы и храмы не восстанавливаются и не становятся местами