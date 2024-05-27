Экскурсии по паркам и усадьбам Рязани

Найдено 3 экскурсии в категории «Парки и усадьбы» в Рязани, цены от 3 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
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В Константиново - на родину поэта С.А. Есенина
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
61 отзыв
Экскурсия в Константиново - на родину поэта С.А. Есенина
Погрузитесь в атмосферу есенинских мест. Узнайте больше о жизни и творчестве великого поэта, посетив его родное село Константиново
Начало: Ж/д вокзалы - в субботу. Отели - в воскресенье
Расписание: 3, 7 января
15 июня в 10:30
30 июня в 09:30
4 750 за человека
Легенды и истории сквозь века
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Легенды и истории сквозь века
Начало: Ул. Почтовая, д. 49
18 июня в 09:00
19 июня в 09:00
3 500 за всё до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Рязани с посещением Музея Павлова
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
6 отзывов
Обзорная экскурсия по Рязани с посещением Музея Павлова
Начало: Ж/д вокзалы - в субботу. Отели - в воскресенье
Расписание: Согласно расписанию в календаре
16 июня в 09:30
14 июля в 09:30
3 650 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юрий
    27 мая 2024
    В Константиново - на родину поэта С.А. Есенина
    Увидели дом Есенина, храм где его крестили, школу куда он ходил. Окунулись в историю. Во время экскурсии в музее, рядом
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    стояла другая группа и ее экскурсовод громко говорил отвлекать внимание. Жто было некомфортно. Считаю что экскурсионные группы надо разводить по времени и местам.

  • С
    Светлана
    26 мая 2024
    Легенды и истории сквозь века
    Экскурсию по Рязани проводила чудесная гид Светлана. Она показала такие удивительные места этого города, что захотелось вернуться ещё раз. Красивейшая деревянная и каменная архитектура. А сколько знаменитых людей связано с Рязанью. Прекрасный город, профессиональный гид Светлана.
  • А
    Андрей
    13 мая 2024
    В Константиново - на родину поэта С.А. Есенина
    Все великолепно!
  • Л
    Лыжина
    13 мая 2024
    Легенды и истории сквозь века
    Очень содержательно и интересно!!! Ольга, большое спасибо!!!
  • S
    Sedin_an
    3 декабря 2023
    «Потерянная Россия»: усадьбы Рязани
    Андрей показал волшебные места, там были лошади и замки. Всю дорогу рассказывал интересные рассказы об истории Рязани. Очень рекомендуем Андрея! Антон и Галя
  • К
    Ксения
    17 сентября 2023
    «Потерянная Россия»: усадьбы Рязани
    Очень интересная и насыщенная экскурсия. Сожаление вызывает только, что такие необычные усадьбы и храмы не восстанавливаются и не становятся местами
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    притяжения туристов. Андрей - опытный и знающий экскурсовод, всем было интересно, в том числе и детям. Рекомендую Андрея, т. к. помимо экскурсионной программы, дополнительно помог с организацией микроавтобуса, а также все четко по таймингу.

Ответы на вопросы от путешественников по Рязани в категории «Парки и усадьбы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Рязани
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. В Константиново - на родину поэта С.А. Есенина
  2. Легенды и истории сквозь века
  3. Обзорная экскурсия по Рязани с посещением Музея Павлова
Какие места ещё посмотреть в Рязани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Рязанский Кремль
  2. Самое главное
  3. Успенский Собор
  4. Памятник Есенину
  5. Кремль
  6. Церковь Спаса-на-Яру
  7. Соборная площадь
  8. Дворец князя Олега
  9. Спасо-Преображенский монастырь
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Рязани в июне 2024
Сейчас в Рязани в категории "Парки и усадьбы" можно забронировать 3 экскурсии от 3 500 до 4 750. Туристы уже оставили гидам 69 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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