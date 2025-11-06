читать дальше

часа в дороге пролетают незаметно. И, хоть она не является штатным сотрудником заповедника, все время говорит о нем "мы","у нас" - настолько близко знакома она с его обитателями.

Программа интереснейшая: сначала прогулялись по окрестностям и залезли в полуразрушенный стекольный завод позапрошлого века, где до сих пор находят изумрудные куски запеченого стекла. Потом посетили музей дикой природы: никогда не думала, что чучела животных произведут на меня столь сильное впечатление - настолько умело и профессионально они сделаны. Далее съездили к зубрам и журавлям. Птицы просто потрясли: настольно они разумные и красивые. Анна знает про их частную жизнь множество историй, достойных лечь в основу литературного произведения. Вишенка на торте - посещение частного музея деревенского быта с чрезвычайно обаятельным владельцем, который собирает экспонаты по местным старинным избам. Все в доступе, до всего можно дотронуться, прикоснуться к истории. Путешествие заняло 8 часов, но пролетело легко и оставило ярчайшие воспоминания. Очень рекомендую для полного погружения к атмосферу рязанской земли!