Шедевры глубинки: затерянные сокровища Рязанской области
Погрузитесь в мир архитектурных и исторических сокровищ Рязанской области. Откройте для себя неизведанные уголки и легенды
«Из Рязани — к лошадям в Старожилово»
Старожилово: экскурсия в усадьбу фон Дервиза
Увлекательное путешествие в прошлое: исследуйте усадьбу фон Дервиза в Старожилово и откройте для себя секреты 19 века. Необычные истории ждут вас
«И конечно, восхититься самыми красивыми лошадьми в мире русской верховой породы»
Пряники ешь, да семью потешь
Погрузитесь в мир дворянских забав и лакомств в Старожилово. Узнайте о пряничных традициях, создайте свой шедевр и насладитесь чаепитием из самовара
«Завершится программа интерактивной экскурсией по усадебному комплексу и знакомством с русской верховой породой лошадей»
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина6 ноября 2025В гости к природе: из Рязани - в Окский заповедникДата посещения: 6 ноября 2025Всё понравилось
- ВВера3 июня 2025В гости к природе: из Рязани - в Окский заповедникДата посещения: 1 июня 2025Очень информативная и просто душевная экскурсия! Однозначно рекомендую для любого возраста - отдохнете и насладитесь тишиной и красотой. Спасибо еще раз, Анна!
- ТТатьяна10 ноября 2025В гости к природе: из Рязани - в Окский заповедникЗамечательная экскурсия, Анна рассказала очень много интересного, под запрос завезла в музей Циолковского, рекомендую.
- ООльга3 ноября 2025В гости к природе: из Рязани - в Окский заповедникВсё, что было обещано организатором экскурсии - сбылось) Уникальные заповедные места, напоённые ароматами хвои, свежего чистейшего воздуха и потрясающая тишина)
- ТТатьяна26 августа 2025В гости к природе: из Рязани - в Окский заповедникОчень приятная, познавательная,"отдыхательная" экскурсия. Позитивная Анна, которая со всей любовью относится к природе и к заповеднику в частности, не забывая
- ААлександр4 августа 2025В гости к природе: из Рязани - в Окский заповедникНам очень понравилось, хорошая экскурсия получилась. Расслабленно, на одной волне, в уютной дружеской атмосфере провели время и посмотрели на красоты.
- ИИрина8 июля 2025В гости к природе: из Рязани - в Окский заповедникЭто не просто экскурсия - это замечательный и незабываемый опыт. Анна - прекрасный рассказчик, комфортный спутник и интересный собеседник. Полтора
- ААндрей3 июля 2025В гости к природе: из Рязани - в Окский заповедникПрекрасно организованная экскурсия: Анна очень доброжелательная в общении, учитывает все пожелания и просьбы. На каждой из локаций достаточно времени. Анна
- ИИрина13 июня 2025В гости к природе: из Рязани - в Окский заповедникОгромная благодарность Анне за великолепный день и отличное настроение! Дети были в восторге от всех локаций, а в Анну вообще влюблены. 🥰 Анна человек с большой душой и полным знанием истории заповедника. Было интересно всем!
- ССветлана11 мая 2025В гости к природе: из Рязани - в Окский заповедникБлагодарим Анну за прекрасную поездку в Окский Заповедник. Все было четко организовано. Анна забрала нас из отеля, время поездки до
- ЕЕвгения5 марта 2025В гости к природе: из Рязани - в Окский заповедникПоездка с Анной очень понравилась. Она учитывала любые пожелания, отвечала на все вопросы. Рассказ про заповедник, зубров и журавлей оказался
- ООльга4 марта 2025В гости к природе: из Рязани - в Окский заповедникАнна готова подстроить маршрут под пожелания, знает много мест, до которых автобусные экскурсии не доезжают. Однозначно готовы порекомендовать ее как гида и эту экскурсию к посещению
- ГГригорий23 февраля 2025В гости к природе: из Рязани - в Окский заповедникОгромное спасибо Анне! Хорошие впечатления начались еще накануне поездки, когда она подстроилась под мой график и выстроила оптимальный маршрут. Всю
- ИИрина14 сентября 2024В гости к природе: из Рязани - в Окский заповедникНам очень понравилось все.
Рекомендуем Анну!!
- ЕЕлена20 августа 2024В гости к природе: из Рязани - в Окский заповедникЕсли вы хотите отдохнуть душой и телом обязательно посетите эту экскурсию. Очень познавательно. Вы не устанете,а насладитесь чистотой природы,душевного отношения
- ВВера11 августа 2024В гости к природе: из Рязани - в Окский заповедникОчень душевно съездили. С Анной приятно пообщаться по дороге туда и обратно.
У зубров и журавлей интересно рассказывают и непосредственно про
- ООльга8 августа 2024В гости к природе: из Рязани - в Окский заповедникЗамечательная экскурсия к зубрам и журавлям с замечательным экскурсоводом Анной. Редко встречаешь человека, который искренне влюблен в свой край, его
- ССергей22 июня 2024В гости к природе: из Рязани - в Окский заповедникПоездка очень понравилась. Гид Анна всё прекрасно и доступно рассказывала, довольно интересно, в дороге не скучали. Покатались на лошадях, побывали в гостях у зубров и журавлей. Также посетили два музея. Поездка определённо понравилась!
- ММилла16 июня 2024В гости к природе: из Рязани - в Окский заповедникПоездка с Анной понравилась не только мне, но, что более ценно, двум моим подросткам)
Насладились красивейшей русской природой, надышались лесным воздухом,
- ттатьяна29 марта 2024В гости к природе: из Рязани - в Окский заповедникАнна - прекрасный экскурсовод, тонко чувствующий удивительную природа Мещерского леса. Она много знает об обитателях заповедника, да и вообще, о
