Вы впервые приехали в Рязань и хотите познакомиться? А может, вы уже бывали в нашем городе, но у вас совсем не было времени, чтобы оглядеться, остановиться, посмотреть по сторонам и перевести дух?

Если написанное выше – это о вас, значит обзорная экскурсия ⛳ по Рязани вам обязательно подойдет.

“Рязань есть первый истинно хороший город 🏙️, который я увидел. Правильное расположение улиц, их чистота, прекрасные строения, гостиные ряды, лавки – все это привело меня в крайнюю степень восторга и удивления. Я тут в первый раз, собственным опытом узнал, что в России есть прекрасные города. ” – так писал о нашем городе В. Г. Белинский, проезжавший в 1829 году через Рязань.

С тех пор многое изменилось, но улицы Рязани до сих пор остаются такими же уютными и располагающими к приятным прогулкам, а неповторимый облик нашего города все так же украшен прекрасными памятниками архитектуры.

Наша экскурсия начинается с прогулки в Соборном парке 🌳 и проходит по историческому центру города: Соборной улице, центральной площади, которая когда-то называлась Хлебной, пешеходной Почтовой, главной улице губернской Рязани – Астраханской, Лыбедскому бульвары.

Во время экскурсии 🧭 вы увидите старинные храмы, деревянную архитектуру, уникальные памятники и познакомитесь с повседневной жизнью провинциального города, узнаете о том, жизнь каких выдающихся людей была связана с Рязанью.

А еще на нашей экскурсии, длительностью 2, 5 часа, вы узнаете:

✔Почему современная Рязань и не Рязань вовсе

✔Чем рязанский кремль кардинально отличается от кремлей других древних городов

✔Как выглядит самый необычный памятник Есенину

✔Где жил сказочный король и король Голливуда.

✔Кого из исторических персонажей любят в Рязани больше всего

✔Какой роскошной была губернская Рязань

✔Где прячется одна из рязанских рек

✔Чем лакомились рязанцы в начале XX века

✔Какие приключения были у памятника Ленину