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Приятно познакомиться! Обзорная экскурсия по Рязани.

5
3 отзыва
Ксения П.
Ксения П. – Гид из Рязани
Приятно познакомиться! Обзорная экскурсия по Рязани.
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Приятно познакомиться! Обзорная экскурсия по Рязани.
Приятно познакомиться! Обзорная экскурсия по Рязани.

Что вы увидите

  • Кремль
  • памятник С. А. Есенину
  • памятник Евпатию Коловрату
  • Торговые ряды
  • Дом дворянского собрания
  • Театр на Соборной
  • пешеходная улица Почтовая.
Вы впервые приехали в Рязань и хотите познакомиться? А может, вы уже бывали в нашем городе, но у вас совсем не было времени, чтобы оглядеться, остановиться, посмотреть по сторонам и перевести дух?
Если написанное выше – это о вас, значит обзорная экскурсия ⛳ по Рязани вам обязательно подойдет.
“Рязань есть первый истинно хороший город 🏙️, который я увидел. Правильное расположение улиц, их чистота, прекрасные строения, гостиные ряды, лавки – все это привело меня в крайнюю степень восторга и удивления. Я тут в первый раз, собственным опытом узнал, что в России есть прекрасные города. ” – так писал о нашем городе В. Г. Белинский, проезжавший в 1829 году через Рязань.
С тех пор многое изменилось, но улицы Рязани до сих пор остаются такими же уютными и располагающими к приятным прогулкам, а неповторимый облик нашего города все так же украшен прекрасными памятниками архитектуры.
Наша экскурсия начинается с прогулки в Соборном парке 🌳 и проходит по историческому центру города: Соборной улице, центральной площади, которая когда-то называлась Хлебной, пешеходной Почтовой, главной улице губернской Рязани – Астраханской, Лыбедскому бульвары.
Во время экскурсии 🧭 вы увидите старинные храмы, деревянную архитектуру, уникальные памятники и познакомитесь с повседневной жизнью провинциального города, узнаете о том, жизнь каких выдающихся людей была связана с Рязанью.

А еще на нашей экскурсии, длительностью 2, 5 часа, вы узнаете:

    ✔Почему современная Рязань и не Рязань вовсе
    ✔Чем рязанский кремль кардинально отличается от кремлей других древних городов
    ✔Как выглядит самый необычный памятник Есенину
    ✔Где жил сказочный король и король Голливуда.
    ✔Кого из исторических персонажей любят в Рязани больше всего
    ✔Какой роскошной была губернская Рязань
    ✔Где прячется одна из рязанских рек
    ✔Чем лакомились рязанцы в начале XX века
    ✔Какие приключения были у памятника Ленину
    Что входит
    • экскурсионное обслуживание
    Что не входит
    • трансфер
    • личные расходы
    Начало
    🚩 г. Рязань, ул. Соборная 14/2
    Место завершения
    🏁 Лыбедский бульвар
    Приятно познакомиться! Обзорная экскурсия по Рязани.
    Приятно познакомиться! Обзорная экскурсия по Рязани.
    Приятно познакомиться! Обзорная экскурсия по Рязани.
    Приятно познакомиться! Обзорная экскурсия по Рязани.
    Приятно познакомиться! Обзорная экскурсия по Рязани.

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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    Ксения П.
    Ксения П.
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    3 отзыва оставили туристы

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