места Есенина – экскурсии в Рязани

Найдено 4 экскурсии в категории «места Есенина» в Рязани, цены от 3 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Экскурсия в Константиново и Пощупово на транспорте туристов
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
16 отзывов
Путешествие по святым местам Рязанской области: Константиново и Пощупово
Вас ждет увлекательное путешествие по местам, связанным с жизнью великого поэта и древней русской историей
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
7 000 за всё до 10 чел.
«Коллекция красоты» Рязани
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
25 отзывов
«Коллекция красоты» Рязани
Начало: Почтовая 64
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
4 500 за всё до 10 чел.
Кремль со стихами Есенина
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
5 отзывов
Кремль со стихами Есенина
Начало: Ул. Соборная, 16, коллонада
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
3 500 за всё до 10 чел.
Легенды и истории сквозь века
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Легенды и истории сквозь века
Начало: Ул. Почтовая, д. 49
18 июня в 09:00
19 июня в 09:00
3 500 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    26 мая 2024
    Легенды и истории сквозь века
    Экскурсию по Рязани проводила чудесная гид Светлана. Она показала такие удивительные места этого города, что захотелось вернуться ещё раз. Красивейшая деревянная и каменная архитектура. А сколько знаменитых людей связано с Рязанью. Прекрасный город, профессиональный гид Светлана.
  • Л
    Лыжина
    13 мая 2024
    Легенды и истории сквозь века
    Очень содержательно и интересно!!! Ольга, большое спасибо!!!
  • Ю
    Юлия
    3 мая 2024
    Кремль со стихами Есенина
    Замена экскурсовода. Считаю это неправильным
  • О
    Оксана
    2 мая 2024
    Кремль со стихами Есенина
    Гид Александр отлично провел экскурсию по городу. Прекрасно знает историю и не только Рязани. Потрясающе читает стихи С. А. Есенина и свои!
  • К
    Ковалева
    2 апреля 2024
    «Коллекция красоты» Рязани
    На экскурсии с Александром за 2 часа мы посмотрели культовые памятники и здания Рязани, послушали историю города с 1095 года. И узнали, почему здесь грибы с глазами. Хотите тоже узнать? Запишитесь на экскурсию!!!
  • О
    Ольга
    7 марта 2024
    Экскурсия в Константиново и Пощупово на транспорте туристов
    Самый лучший Гид Рязани-Людмила Сергеевна! Рекомендую с уверенностью! 25 февраля 2024 года, находясь в санатории "Старица", мне были организованы две
    читать дальше

    экскурсии, а моим экскурсоводом была удивительный, замечательный, добрый, внимательный Гид - Людмила Сергеевна. Её профессионализм достоин уважения без всяких сомнений! В доступной увлекательной форме экскурсовод удерживала моё внимание на протяжении всего времени. Плотность и объем информации, радушие и улыбка, заставляли ловить каждое слово, затаив дыхание. Людмила Сергеевна встретила меня, как родного человека. И начала удивлять! Радушие и улыбка Людмилы остается в моей памяти навсегда. Я была поражена столь глубокими знаниями, активностью и позитивом, исходящих от сердца. И она не только светила своими знаниями, но и зарядила атмосферой добра, радостью в глазах, а так же правильным образом жизни. Материала было столько, что ещё долго буду переваривать. Искренне благодарна ей за внимание, понимание, за неизгладимое впечатление! Ко мне подстроились случайные слушатели, потому как их тоже увлекло. История, даты, имена и цитаты сыпались на нас," как из рога изобилия". Для себя вынесла столько интересного об этом прекрасном городе Рязань и его окрестностях. Познакомилась с удивительной историей рязанского края. Узнала о самых интересных страницах его прошлой и нынешней жизни. С Людмилой Сергеевной посчастливилось побывать и насладиться чудесными местами. Это незабываемо! Благодать! Сердечно благодарю Людмилу

  • L
    Liliumwhite13
    13 июня 2023
    Экскурсия в Константиново и Пощупово на транспорте туристов
    Отличный экскурсовод Сергей! Не заметили вообще, как прошло время. Брали экскурсию на машине гида, все комфортно. Гид отвечал на все вопросы, был очень вежливым и дружелюбным! Однозначно рекомендую и приедем ещё!)
  • М
    Марина
    11 июня 2023
    «Приятно познакомиться!»: обзорная экскурсия по Рязани
    Прекрасная экскурсия, гид очень интересно рассказывал.

Ответы на вопросы от путешественников по Рязани в категории «места Есенина»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Рязани
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Экскурсия в Константиново и Пощупово на транспорте туристов
  2. «Коллекция красоты» Рязани
  3. Кремль со стихами Есенина
  4. Легенды и истории сквозь века
Какие места ещё посмотреть в Рязани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Рязанский Кремль
  2. Самое главное
  3. Успенский Собор
  4. Памятник Есенину
  5. Кремль
  6. Церковь Спаса-на-Яру
  7. Соборная площадь
  8. Дворец князя Олега
  9. Спасо-Преображенский монастырь
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Рязани в июне 2024
Сейчас в Рязани в категории "места Есенина" можно забронировать 4 экскурсии от 3 500 до 7 000. Туристы уже оставили гидам 48 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Забронируйте экскурсию в Рязани на 2024 год по теме «места Есенина», 48 ⭐ отзывов, цены от 3500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам