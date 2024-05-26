1 чел.
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Индивидуальная
5 часов
Путешествие по святым местам Рязанской области: Константиново и Пощупово
Вас ждет увлекательное путешествие по местам, связанным с жизнью великого поэта и древней русской историей
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
7 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
«Коллекция красоты» Рязани
Начало: Почтовая 64
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
4 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1 час
Кремль со стихами Есенина
Начало: Ул. Соборная, 16, коллонада
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
3 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Легенды и истории сквозь века
Начало: Ул. Почтовая, д. 49
18 июня в 09:00
19 июня в 09:00
3 500₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана26 мая 2024Экскурсию по Рязани проводила чудесная гид Светлана. Она показала такие удивительные места этого города, что захотелось вернуться ещё раз. Красивейшая деревянная и каменная архитектура. А сколько знаменитых людей связано с Рязанью. Прекрасный город, профессиональный гид Светлана.
- ЛЛыжина13 мая 2024Очень содержательно и интересно!!! Ольга, большое спасибо!!!
- ЮЮлия3 мая 2024Замена экскурсовода. Считаю это неправильным
- ООксана2 мая 2024Гид Александр отлично провел экскурсию по городу. Прекрасно знает историю и не только Рязани. Потрясающе читает стихи С. А. Есенина и свои!
- ККовалева2 апреля 2024На экскурсии с Александром за 2 часа мы посмотрели культовые памятники и здания Рязани, послушали историю города с 1095 года. И узнали, почему здесь грибы с глазами. Хотите тоже узнать? Запишитесь на экскурсию!!!
- ООльга7 марта 2024Самый лучший Гид Рязани-Людмила Сергеевна! Рекомендую с уверенностью! 25 февраля 2024 года, находясь в санатории "Старица", мне были организованы две
- LLiliumwhite1313 июня 2023Отличный экскурсовод Сергей! Не заметили вообще, как прошло время. Брали экскурсию на машине гида, все комфортно. Гид отвечал на все вопросы, был очень вежливым и дружелюбным! Однозначно рекомендую и приедем ещё!)
- ММарина11 июня 2023«Приятно познакомиться!»: обзорная экскурсия по РязаниПрекрасная экскурсия, гид очень интересно рассказывал.
Ответы на вопросы от путешественников по Рязани в категории «места Есенина»
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