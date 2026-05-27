Секрет успеха: квест для детей по Музею театра и кино в Рязани (8-15 лет)

Понять, что каждый путь начинается с первых шагов и маленьких побед
Главная героиня квеста — начинающая актриса, которая мечтает о славе, но пока ей совсем не везёт.

И вдруг ей снится странный сон: знаменитые актёры, поэты и режиссёры Рязанской земли готовы раскрыть ей четыре секрета успеха, но только если она найдёт их вместе со своей командой помощников.
Описание квеста

Ребятам предстоит:

  • найти скрытые знаки и подсказки
  • разгадать неоновые загадки
  • выполнить задания на внимательность и логику
  • собрать буквы и шифры
  • открыть секреты успеха известных людей
  • помочь героине поверить в себя и найти свой путь к мечте

Пример задания:

В чемодане участники находят фотографии и конверт с письмом: «На фотокарточках известные актёры, которые родились на Рязанской земле. Найдите их портреты в галерее и отыщите отпечатки пальцев, которые они оставили на своих портретах. На какие буквы попали их отпечатки? Именно из этих букв вы сможете составить первый секрет успеха. Удачи!»

Организационные детали

  • Можем провести квест для групп до 25 детей. Стоимость — 900 ₽ за чел.
  • Можно дополнить квест неоновым чаепитием — 350 ₽ за чел. Длительность квеста — 60 минут, длительность чаепития — 30 минут
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость квеста

Тип билетаСтоимость
Базовый билет900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Соборной площади
Когда и сколько длится?
Когда: по расписанию
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — ваша команда гидов в Рязани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Я актриса и театральный педагог. Создаю иммерсивные экскурсии - квесты. На такой экскурсии вы не просто слушаете, а полностью погружаетесь в сюжет с помощью актеров, звука, света, взаимодействия с окружением. Здесь вы становитесь героем истории!

Входит в следующие категории Рязани

