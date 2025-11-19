Мои заказы

Групповой трансфер из Рязани в музей Есенина, село Пощупово и Иоанно-Богословский монастырь

По следам знаменитого поэта и дорогам к древним святыням Рязанской земли
Этот день подарит встречу с природной тишиной, поэзией и историей. Сначала мы отправимся из Рязани в село Константиново — на родину Сергея Есенина. Следующая остановка — село Пощупово и Свято-Иоанно-Богословский монастырь.

После такого путешествия Рязанская земля навсегда останется в памяти — как тёплая, поэтичная и настоящая.
Описание трансфер

9:30 — путь в село Константиново

Я заберу вас из удобного места в Рязани на легковом автомобиле. Дорога до села Константиново пройдёт быстро и приятно — по пути будет включён аудиогид с рассказами о ярких местах и событиях Рязанского края.

10:20–13:00 — музей-заповедник С. А. Есенина

В Константинове вы посетите основные локации музея-заповедника:
• центральную площадь села
• дом родителей Сергея Есенина
• земскую школу, где он учился
• дом священника Смирнова
• церковь Казанской иконы Божией Матери
• усадьбу Лидии Ивановны Кашиной
• летнюю эстраду
• экологическую тропу «Константиновское подгорье»
• чайную (дом Минковых и Дорожкиных)
• литературный музей

Экскурсию проводят сотрудники музея-заповедника. Можно выбрать формат с гидом (бронируется заранее) или самостоятельное посещение с аудиогидом. Во время поездки я помогу со всеми организационными вопросами — чтобы вы могли просто наслаждаться путешествием.

13:00–14:00 — прогулка и обед

После экскурсии — свободное время для прогулки по Константинову, покупки сувениров и обед в одном из местных кафе или ресторанов (за отдельную плату).

14:00–16:30 — село Пощупово

Далее мы отправимся в старинное место с богатой духовной историей. И осмотрим Свято-Иоанно-Богословский монастырь — один из древнейших в Рязанском крае. Вы:

  • узнаете историю монастыря
  • увидите уникальный фаянсовый иконостас в Успенском соборе
  • при желании сможете совершить омовение в святом источнике

17:20 — возвращение в Рязань

Организационные детали

  • Поездка проходит на двух автомобилях класса Hyundai Solaris и выше, если группа от 1 до 8 человек. Если группа от 9 до 14 человек, то поедем на автобусе класса Renault Master и выше. Пожалуйста, заранее предупредите, если нужно детское кресло
  • Экскурсию в селе Константиново проведут работники музея-заповедника (если вы выберете билет с экскурсией)

Дополнительные расходы

  • Входные билеты в музей-заповедник (без гида): взрослые или иностранные граждане — 600 ₽, школьники и пенсионеры — 300 ₽
  • Экскурсионное обслуживание: от 400 ₽ (в зависимости от количества объектов осмотра)
  • Аудиогид: 500 ₽
  • Обед: от 700 ₽ с чел.

Стоимость трансфер

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет3900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Ул. Завражного
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — ваш гид в Рязани
Я персональный водитель, гид. Буду рад проехать вместе с вами по достопримечательностям Рязанского края. Сделаю поездку комфортной и порекомендую интересные места.

