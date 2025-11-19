Групповой трансфер из Рязани в музей Есенина, село Пощупово и Иоанно-Богословский монастырь

Этот день подарит встречу с природной тишиной, поэзией и историей. Сначала мы отправимся из Рязани в село Константиново — на родину Сергея Есенина. Следующая остановка — село Пощупово и Свято-Иоанно-Богословский монастырь. После такого путешествия Рязанская земля навсегда останется в памяти — как тёплая, поэтичная и настоящая.

Описание трансфер

9:30 — путь в село Константиново

Я заберу вас из удобного места в Рязани на легковом автомобиле. Дорога до села Константиново пройдёт быстро и приятно — по пути будет включён аудиогид с рассказами о ярких местах и событиях Рязанского края.

10:20–13:00 — музей-заповедник С. А. Есенина

В Константинове вы посетите основные локации музея-заповедника:

• центральную площадь села

• дом родителей Сергея Есенина

• земскую школу, где он учился

• дом священника Смирнова

• церковь Казанской иконы Божией Матери

• усадьбу Лидии Ивановны Кашиной

• летнюю эстраду

• экологическую тропу «Константиновское подгорье»

• чайную (дом Минковых и Дорожкиных)

• литературный музей

Экскурсию проводят сотрудники музея-заповедника. Можно выбрать формат с гидом (бронируется заранее) или самостоятельное посещение с аудиогидом. Во время поездки я помогу со всеми организационными вопросами — чтобы вы могли просто наслаждаться путешествием.

13:00–14:00 — прогулка и обед

После экскурсии — свободное время для прогулки по Константинову, покупки сувениров и обед в одном из местных кафе или ресторанов (за отдельную плату).

14:00–16:30 — село Пощупово

Далее мы отправимся в старинное место с богатой духовной историей. И осмотрим Свято-Иоанно-Богословский монастырь — один из древнейших в Рязанском крае. Вы:

узнаете историю монастыря

увидите уникальный фаянсовый иконостас в Успенском соборе

при желании сможете совершить омовение в святом источнике

17:20 — возвращение в Рязань

Организационные детали

Поездка проходит на двух автомобилях класса Hyundai Solaris и выше, если группа от 1 до 8 человек. Если группа от 9 до 14 человек, то поедем на автобусе класса Renault Master и выше. Пожалуйста, заранее предупредите, если нужно детское кресло

Экскурсию в селе Константиново проведут работники музея-заповедника (если вы выберете билет с экскурсией)

Дополнительные расходы