2.5 часа
Квест
до 10 чел.
Грибной квест по центру Рязани с элементами экскурсии
Погрузитесь в мир необычных грибов с глазами на улицах Рязани. Увлекательная экскурсия-квест, знакомство с историей и культурой города
Начало: Памятник ленину, площадь ленина
23 ноя в 08:00
24 ноя в 08:00
5 340₽ за всё до 10 чел.
2 часа
Групповая
до 25 чел.
Соль земли: истории о знаменитых рязанцах (в группе)
Отправиться в путешествие по станциям и в игровой форме познакомиться с городом и его жителями
Начало: На Театральной площади
Расписание: во вторник, среду, четверг и пятницу в 15:00, в субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
15 ноя в 15:00
800₽ за человека
1.5 часа
Квест
до 10 чел.
Семейный квест в историческом центре Рязани «7 заветов князя»
Разобрать надпись на старославянском, подержать древнюю гривну и найти место с картины художника
Начало: На Соборной улице
10 ноя в 10:00
11 ноя в 10:00
от 5 000₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛаура8 октября 2024Очень увлекательно! Сходите, не пожалеете.
- ВВиктор5 октября 2024Александр прекрасный гид. Очень непринужденно и комфортно. Спасибо за экскурсию! Все довольны
- ММария10 сентября 2024В целом познавательно, особенно тем, кто мало знаком с городом. Но экскурсия продолжалась 1час 15 минут, а не 2 часа. Передвижение в слишком быстром темпе. Домика Гарина и рассказа о нем не было.
- ААлександр3 сентября 2024Хотим выразить огромную благодарность нашему экскурсоводу Инне за очень увлекательную и уютную экскурсию! Её профессионализм и увлечение темой сделали экскурсию
- ММария8 июля 2024Спасибо большое Александру за экскурсию! Творческий, весёлый, удивительный человек! Дочке 12 лет тоже очень понравился! Нестандартный маршрут, места, которые сами никогда бы не увидели и не нашли!
- ММихаил11 мая 2024Отличная увлекательная экскурсия от Александра, рекомендую к посещению👍👍👍
Ответы на вопросы от путешественников по Рязани в категории «Развлечения для детей»
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