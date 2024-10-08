Развлечения для детей – экскурсии в Рязани

Найдено 3 экскурсии в категории «Развлечения для детей» в Рязани, цены от 800 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Экскурсия-квест «Грибы с глазами»
Пешая
12 отзывов
2.5 часа
Квест
до 10 чел.
Грибной квест по центру Рязани с элементами экскурсии
Погрузитесь в мир необычных грибов с глазами на улицах Рязани. Увлекательная экскурсия-квест, знакомство с историей и культурой города
Начало: Памятник ленину, площадь ленина
23 ноя в 08:00
24 ноя в 08:00
5 340 за всё до 10 чел.
Соль земли: истории о знаменитых рязанцах (в группе)
Пешая
6 отзывов
2 часа
Групповая
до 25 чел.
Соль земли: истории о знаменитых рязанцах (в группе)
Отправиться в путешествие по станциям и в игровой форме познакомиться с городом и его жителями
Начало: На Театральной площади
Расписание: во вторник, среду, четверг и пятницу в 15:00, в субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
15 ноя в 15:00
800 за человека
Семейный квест в историческом центре Рязани «7 заветов князя»
Пешая
1.5 часа
Квест
до 10 чел.
Семейный квест в историческом центре Рязани «7 заветов князя»
Разобрать надпись на старославянском, подержать древнюю гривну и найти место с картины художника
Начало: На Соборной улице
10 ноя в 10:00
11 ноя в 10:00
от 5 000 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лаура
    8 октября 2024
    Соль земли: истории о знаменитых рязанцах (в группе)
    Очень увлекательно! Сходите, не пожалеете.
  • В
    Виктор
    5 октября 2024
    Экскурсия-квест «Грибы с глазами»
    Александр прекрасный гид. Очень непринужденно и комфортно. Спасибо за экскурсию! Все довольны
  • М
    Мария
    10 сентября 2024
    Соль земли: истории о знаменитых рязанцах (в группе)
    В целом познавательно, особенно тем, кто мало знаком с городом. Но экскурсия продолжалась 1час 15 минут, а не 2 часа. Передвижение в слишком быстром темпе. Домика Гарина и рассказа о нем не было.
  • А
    Александр
    3 сентября 2024
    Соль земли: истории о знаменитых рязанцах (в группе)
    Хотим выразить огромную благодарность нашему экскурсоводу Инне за очень увлекательную и уютную экскурсию! Её профессионализм и увлечение темой сделали экскурсию
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    незабываемой, а интересные истории добавили ярких красок к посещаемым местам. Приятная атмосфера и внимание к деталям создали ощущение, что мы путешествуем с давним знакомым. Рекомендуем всем, кто хочет получить новые знания и позитивные эмоции! Спасибо!

  • М
    Мария
    8 июля 2024
    Экскурсия-квест «Грибы с глазами»
    Спасибо большое Александру за экскурсию! Творческий, весёлый, удивительный человек! Дочке 12 лет тоже очень понравился! Нестандартный маршрут, места, которые сами никогда бы не увидели и не нашли!
    Спасибо большое Александру за экскурсию! Творческий, весёлый, удивительный человек! Дочке 12 лет тоже очень понравился! Нестандартный
  • М
    Михаил
    11 мая 2024
    Экскурсия-квест «Грибы с глазами»
    Отличная увлекательная экскурсия от Александра, рекомендую к посещению👍👍👍

Ответы на вопросы от путешественников по Рязани в категории «Развлечения для детей»

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В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Экскурсия-квест «Грибы с глазами»
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  3. Семейный квест в историческом центре Рязани «7 заветов князя»
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Рязанский Кремль
  2. Самое главное
  3. Успенский Собор
  4. Памятник Есенину
  5. Кремль
  6. Соборная площадь
  7. Церковь Спаса-на-Яру
  8. Спасо-Преображенский монастырь
  9. Солотча
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Рязани в ноябре 2024
Сейчас в Рязани в категории "Развлечения для детей" можно забронировать 3 экскурсии от 800 до 5 340. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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