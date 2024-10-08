Л Лаура Соль земли: истории о знаменитых рязанцах (в группе) Очень увлекательно! Сходите, не пожалеете.

В Виктор Экскурсия-квест «Грибы с глазами» Александр прекрасный гид. Очень непринужденно и комфортно. Спасибо за экскурсию! Все довольны

М Мария Соль земли: истории о знаменитых рязанцах (в группе) В целом познавательно, особенно тем, кто мало знаком с городом. Но экскурсия продолжалась 1час 15 минут, а не 2 часа. Передвижение в слишком быстром темпе. Домика Гарина и рассказа о нем не было.

А Александр Соль земли: истории о знаменитых рязанцах (в группе) читать дальше незабываемой, а интересные истории добавили ярких красок к посещаемым местам. Приятная атмосфера и внимание к деталям создали ощущение, что мы путешествуем с давним знакомым. Рекомендуем всем, кто хочет получить новые знания и позитивные эмоции! Спасибо! Хотим выразить огромную благодарность нашему экскурсоводу Инне за очень увлекательную и уютную экскурсию! Её профессионализм и увлечение темой сделали экскурсию

М Мария Экскурсия-квест «Грибы с глазами» Спасибо большое Александру за экскурсию! Творческий, весёлый, удивительный человек! Дочке 12 лет тоже очень понравился! Нестандартный маршрут, места, которые сами никогда бы не увидели и не нашли!