Мы познакомимся с домом известного рязанского мецената Г. Рюмина и откроем для себя очень необычный памятник рязанскому грибу, который расскажет вам свои тайны. Вы увидит учебные заведения, где учились психиатр П. В. Ганнушкин, фармаколог Н. Кравков, актер Э. Гарин, ученый с мировым именем И. Павлов и другие именитые рязанцы.
Наверняка вы не останетесь равнодушным к потрясающему памятнику рязанскому воеводе Е. Коловрату, который бесстрашно сражался с превосходящими силами татарского хана Батыя и погиб в неравной схватке. Во время минуты отдыха на Лыбедском бульваре узнаем, чем прославился ещё один наш богатырь — Иван Чуфистов и дойдем до очень уютного и приветливого музея И. П. Павлова с необыкновенно теплой атмосферой, который расположен в доме, где родился великий ученый.
По желанию можно посетить музей академика И. Павлова. На прощание я расскажу вам, какие ещё интересные места можно посетить в Рязани. Так же вы получите сувенир на память о нашем замечательном городе.
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь, возьмите с собой воду.
Цены на экскурсию
Для группы 1-8 человек
Групповой билет до 8 человек
3 000 ₽
Ответы на вопросы
Что входит
Экскурсионное обслуживание
Что не входит
Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр. )
Где начинаем и завершаем
Начало: пл. Театральная, Рязань
Завершение: ул. Павлова, Рязань
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 10:00 до 20:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.