Мы встретимся чтобы посетить места связанные с именами известных рязанцев — родоначальником фармакологии Кравковым, поэтом Есениным, народным артистом СССР Гариным, основоположником космонавтики Циолковским, первым российским Нобелевским лауреатом Павловым, рязанским меценатом Рюминым и другими.



Наш путь будет лежать по исторической части города и вы так же узнаете много интересных подробностей о нашей Рязани.