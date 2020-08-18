1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Путешествие во времени

Старая Рязань — столица ⭐️ Великого Рязанского княжества и крупнейший город 🏙️ Древней Руси. Вы погуляете по руинам оборонительных сооружений и узнаете, кто такие рязано-окцы, где находились древние палеолитические стоянки и как повлияли на историю 📖 Рязани Батый, Евпатий Коловрат и князья Юрий, Федор и Роман. А также загадаете желание у Алатырь-камня и насладитесь панорамой Оки.

Село Исады — родина героев

В древнем селе Исады вы узнаете о жизни бояр Ляпуновых и о том, как они боролись с польско-литовской интервенцией в Смутное время. А также раскроете детали произошедшего здесь убийства князьями Глебом и Константином своих братьев. Расскажу я и о менее трагических событиях. Например, почему Черчилль предпочитал лук именно из этих мест и как вышло, что здесь такие вкусные яблоки!

Организационные детали

Экскурсия проходит на вашем автомобиле 🚘. Также я могу помочь вам заказать машину (аренда оплачивается дополнительно).