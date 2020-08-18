1 отзыв оставили туристы

Путешествие во времени Старая Рязань — столица ⭐️ Великого Рязанского княжества и крупнейший город 🏙️ Древней Руси. Вы погуляете по руинам оборонительных сооружений и узнаете, кто такие рязано-окцы, где находились древние палеолитические стоянки и как повлияли на историю 📖 Рязани Батый, Евпатий Коловрат и князья Юрий, Федор и Роман. А также загадаете желание у Алатырь-камня и насладитесь панорамой Оки.
Село Исады — родина героев В древнем селе Исады вы узнаете о жизни бояр Ляпуновых и о том, как они боролись с польско-литовской интервенцией в Смутное время. А также раскроете детали произошедшего здесь убийства князьями Глебом и Константином своих братьев. Расскажу я и о менее трагических событиях. Например, почему Черчилль предпочитал лук именно из этих мест и как вышло, что здесь такие вкусные яблоки!
Организационные детали
Экскурсия проходит на вашем автомобиле 🚘. Также я могу помочь вам заказать машину (аренда оплачивается дополнительно).
Начало и место завершения
🚩 на Соборной площади
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Меня зовут Ольга. Я всю жизнь живу в Рязани и очень ее люблю. Мне кажется, что столь богатого историей, природой и выдающимися людьми города больше нет. В жизни я много путешествовала, но по-настоящему увлеченные своим делом гиды мне встречались всего дважды — в Киеве и в Праге. Эти ребята заставили и меня полюбить их города. Я бы хотела, чтобы с моей помощью гости Рязани захотели приехать сюда еще раз и узнать о нашем крае побольше. По образованию я преподаватель, работала в Рязанском университете, далее была частным предпринимателем, открыла свое кафе. Сейчас я на пенсии и могу посвятить все свое время любимому занятию — рассказывать о Рязани и показывать ее удивительные места.
Не так давно ездили на экскурсию "Городище Старая Рязань и село Исады. Эта поездка произвела сильное впечатление. Красивые места, завораживающие своей историей, потрясающие, открытые, любящие свой край и свое дело люди, неожиданные приятные сюрпризы - посещение дома художника. Восторг! Обязательно приедем снова!