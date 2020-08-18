1 отзыв оставили туристы

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Городище Старая Рязань и село Исады

Познакомиться с тысячелетней историей Рязанщины и насладиться дивными видами

5
1 отзыв
Ольга
Ольга – Гид из Рязани
Расположенная на живописном берегу Оки, Старая Рязань пережила множество удивительных событий.

Вы узнаете о временах ее расцвета и о том, какие драматические эпизоды здесь произошли и почему ее называют местной Троей.

А в древнем селе Исады вспомните о Черчилле и раскроете детали одного знаменитого убийства!
Задать вопросОбычно отвечает за 7 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 1 500 ₽ за экскурсию

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Городище Старая Рязань и село Исады
Городище Старая Рязань и село Исады

Что вас ожидает

Путешествие во времени
Старая Рязань — столица ⭐️ Великого Рязанского княжества и крупнейший город 🏙️ Древней Руси. Вы погуляете по руинам оборонительных сооружений и узнаете, кто такие рязано-окцы, где находились древние палеолитические стоянки и как повлияли на историю 📖 Рязани Батый, Евпатий Коловрат и князья Юрий, Федор и Роман. А также загадаете желание у Алатырь-камня и насладитесь панорамой Оки.

Село Исады — родина героев
В древнем селе Исады вы узнаете о жизни бояр Ляпуновых и о том, как они боролись с польско-литовской интервенцией в Смутное время. А также раскроете детали произошедшего здесь убийства князьями Глебом и Константином своих братьев. Расскажу я и о менее трагических событиях. Например, почему Черчилль предпочитал лук именно из этих мест и как вышло, что здесь такие вкусные яблоки!

Организационные детали

Экскурсия проходит на вашем автомобиле 🚘. Также я могу помочь вам заказать машину (аренда оплачивается дополнительно).

Начало и место завершения
🚩 на Соборной площади
Городище Старая Рязань и село Исады
Городище Старая Рязань и село Исады
Городище Старая Рязань и село Исады
Городище Старая Рязань и село Исады
Городище Старая Рязань и село Исады
Городище Старая Рязань и село Исады

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ольга
Ольга
Меня зовут Ольга. Я всю жизнь живу в Рязани и очень ее люблю. Мне кажется, что столь богатого историей, природой и выдающимися людьми города больше нет. В жизни я много путешествовала, но по-настоящему увлеченные своим делом гиды мне встречались всего дважды — в Киеве и в Праге. Эти ребята заставили и меня полюбить их города. Я бы хотела, чтобы с моей помощью гости Рязани захотели приехать сюда еще раз и узнать о нашем крае побольше. По образованию я преподаватель, работала в Рязанском университете, далее была частным предпринимателем, открыла свое кафе. Сейчас я на пенсии и могу посвятить все свое время любимому занятию — рассказывать о Рязани и показывать ее удивительные места.
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1 отзыв оставили туристы

18 августа 2020
Не так давно ездили на экскурсию "Городище Старая Рязань и село Исады. Эта поездка произвела сильное впечатление. Красивые места, завораживающие своей историей, потрясающие, открытые, любящие свой край и свое дело люди, неожиданные приятные сюрпризы - посещение дома художника. Восторг! Обязательно приедем снова!

Ольга проводит ещё 2 экскурсии

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