Это тематическая познавательная экскурсия для детей и их родителей по местам, связанным с известными рязанцами, внёсшими весомый вклад в историю нашей страны. Вы узнаете, кто из них попал в плен к японцам, кто чуть не завалил экзамен на звание учителя математики и кто говорил голосом ослика Иа в мультфильме про Винни-Пуха.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Театральная площадь, где находится памятник нашему земляку, основоположнику теоретической космонавтики К. Э. Циолковскому

Ажурный деревянный дом Л. А. Загоскина, известного исследователя Аляски, в котором он жил во второй половине 19 века

Дом, где родился и провёл детские и юношеские годы основоположник российской фармакологии и эндокринологии — учёный Н. П. Кравков

Бюст народному поэту С. А. Есенину в Верхнем городском парке

Аллея путешественников, где в бронзе представлена целая плеяда известных русских путешественников 19 века, выходцев из Рязанской губернии

Памятник первому русскому лауреату Нобелевской премии И. П. Павлову, созданный известным советским скульптором М. Г. Манизером к 100-летию со дня рождения учёного

Здание бывшей мужской гимназии № 1, где учился известный поэт Яков Полонский. На его стихи было написано множество романсов

Старинный особняк в стиле классицизма, который был построен в конце 18 века известным рязанским купцом и меценатом Г. Рюминым, внёсшим значительный вклад в преобразование Рязани на рубеже 18 и 19 веков

Памятник рязанскому богатырю Е. Коловрату, вступившему в неравный бой с татаро-монгольскими войсками, которые разграбили Старую Рязань в декабре 1237 года

Арт-объект «Режиссёрское кресло» советского актёра и режиссера Э. П. Гарина рядом с домом, где он родился и провёл свое детство

Вы узнаете:

Как рязанский воевода Евпатий Коловрат отомстил за разрушенный родной город

Почему голос Э. П. Гарина стал голосом ослика ИА из мультфильма про Винни-Пуха

Кто первым из учёных задолго до инсулина изобрел гормон, помогающим больным диабетом

Где и когда Константин Циолковский чуть не завалил экзамен на звание учителя физики

Почему мы чуть не оказались на грани войны с Японией в 1812 году, когда уже воевали с Наполеоном

Кому подойдёт программа

Экскурсия рассчитана на детей среднего школьного возраста (11–15 лет), проходит в игровой форме по станциям (например, «Циолковская» или «Есенинская»). В конце участников ждёт анализ самых интересных станций и вручение диплома о прохождении маршрута. Программа также будет интересна семейной аудитории — начиная от бабушек и дедушек и заканчивая внуками. Она будет интересна и гостям города, и местным жителям.

Организационные детали

Экскурсия полностью пешеходная, но по запросу могу организовать её на транспорте, стоимость уточняйте в переписке.