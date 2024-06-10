Это тематическая познавательная экскурсия для детей и их родителей по местам, связанным с известными рязанцами, внёсшими весомый вклад в историю нашей страны.
Вы узнаете, кто из них попал в плен к японцам, кто чуть не завалил экзамен на звание учителя математики и кто говорил голосом ослика Иа в мультфильме про Винни-Пуха.
Вы узнаете, кто из них попал в плен к японцам, кто чуть не завалил экзамен на звание учителя математики и кто говорил голосом ослика Иа в мультфильме про Винни-Пуха.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 15:00, 19:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Театральная площадь, где находится памятник нашему земляку, основоположнику теоретической космонавтики К. Э. Циолковскому
- Ажурный деревянный дом Л. А. Загоскина, известного исследователя Аляски, в котором он жил во второй половине 19 века
- Дом, где родился и провёл детские и юношеские годы основоположник российской фармакологии и эндокринологии — учёный Н. П. Кравков
- Бюст народному поэту С. А. Есенину в Верхнем городском парке
- Аллея путешественников, где в бронзе представлена целая плеяда известных русских путешественников 19 века, выходцев из Рязанской губернии
- Памятник первому русскому лауреату Нобелевской премии И. П. Павлову, созданный известным советским скульптором М. Г. Манизером к 100-летию со дня рождения учёного
- Здание бывшей мужской гимназии № 1, где учился известный поэт Яков Полонский. На его стихи было написано множество романсов
- Старинный особняк в стиле классицизма, который был построен в конце 18 века известным рязанским купцом и меценатом Г. Рюминым, внёсшим значительный вклад в преобразование Рязани на рубеже 18 и 19 веков
- Памятник рязанскому богатырю Е. Коловрату, вступившему в неравный бой с татаро-монгольскими войсками, которые разграбили Старую Рязань в декабре 1237 года
- Арт-объект «Режиссёрское кресло» советского актёра и режиссера Э. П. Гарина рядом с домом, где он родился и провёл свое детство
Вы узнаете:
- Как рязанский воевода Евпатий Коловрат отомстил за разрушенный родной город
- Почему голос Э. П. Гарина стал голосом ослика ИА из мультфильма про Винни-Пуха
- Кто первым из учёных задолго до инсулина изобрел гормон, помогающим больным диабетом
- Где и когда Константин Циолковский чуть не завалил экзамен на звание учителя физики
- Почему мы чуть не оказались на грани войны с Японией в 1812 году, когда уже воевали с Наполеоном
Кому подойдёт программа
Экскурсия рассчитана на детей среднего школьного возраста (11–15 лет), проходит в игровой форме по станциям (например, «Циолковская» или «Есенинская»). В конце участников ждёт анализ самых интересных станций и вручение диплома о прохождении маршрута. Программа также будет интересна семейной аудитории — начиная от бабушек и дедушек и заканчивая внуками. Она будет интересна и гостям города, и местным жителям.
Организационные детали
Экскурсия полностью пешеходная, но по запросу могу организовать её на транспорте, стоимость уточняйте в переписке.
в понедельник в 10:00 и 19:00, во вторник, субботу и воскресенье в 09:00 и 19:30, в среду, четверг и пятницу в 15:00 и 19:30
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Театральной площади
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 10:00 и 19:00, во вторник, субботу и воскресенье в 09:00 и 19:30, в среду, четверг и пятницу в 15:00 и 19:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Инна — ваш гид в Рязани
Провела экскурсии для 264 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Инна, я профессиональный историк. Родилась и живу в Рязани, знаю о ней много удивительных фактов и легенд. С радостью поделюсь ими со всеми желающими.Задать вопрос
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