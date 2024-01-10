Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время можно максимально насладиться красотой архитектуры и природы, а также комфортно путешествовать по сельским дорогам.

Представляем вашему вниманию уникальную возможность познакомиться с архитектурными и историческими сокровищами Рязанской области.На протяжении этой индивидуальной экскурсии вы отправитесь в путешествие по затерянным уголкам глубинки, где каждый объект расскажет свою

уникальную историю. Вас ждут впечатляющие архитектурные шедевры, созданные великими мастерами прошлого - неоготический конный завод и усадьба фон Дервиза, работы архитекторов Красовского и Стасова, а также старейшая доменная печь в Восточной Европе. Каждое место хранит свои тайны и легенды, которыми мы с удовольствием поделимся с вами. Не упустите шанс увидеть эти сокровища своими глазами и услышать истории, передаваемые из поколения в поколение

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Из Рязани — к лошадям в Старожилово

За 40 минут мы доедем до села, где расположился конный завод в неоготическом стиле. Несмотря на полуразрушенное состояние некоторых его частей — завод пережил много невзгод, о которых я вам расскажу — творение Шехтеля впечатляет. Вы полюбуетесь не только архитектурой, но и грациозными лошадьми породы русская верховая.

Село Истье — центр металлургии

Здесь сохранилась древняя доменная печь, построенная во времена Петра I. Ходят легенды, что сам император приезжал сюда! Вы узнаете, сколько, по преданию, получил Петр, отработав под именем сталелитейщика Михайлова целую смену. В Истье вы также полюбуетесь храмом Рождества Христова архитектора Стасова, известного своими петербургскими творениями.

В Кирицы — к сказочной усадьбе фон Дервиза

Да, богата наша область на памятники архитектуры! В селе Кирицы вас ждет еще один шедевр Шехтеля — усадьба барона фон Дервиза. Здесь вы узнаете о древнем немецком дворянском роде и о русских патриотах. Я раскрою вам секрет успеха первого русского концессионера и расскажу о его судьбе. Со смотровой площадки вы полюбуетесь «дворцом принца» и парадной лестницей, где, по легенде, снимали фильм «Золушка». Также вы увидите арочный «Мост Любви», и я поделюсь, почему его переименовали в «Чертов Мост».

Организационные детали