Шедевры глубинки: затерянные сокровища Рязанской области (на вашем авто)
Погрузитесь в мир архитектурных и исторических сокровищ Рязанской области. Откройте для себя неизведанные уголки и легенды
Представляем вашему вниманию уникальную возможность познакомиться с архитектурными и историческими сокровищами Рязанской области.
На протяжении этой индивидуальной экскурсии вы отправитесь в путешествие по затерянным уголкам глубинки, где каждый объект расскажет свою читать дальшеуменьшить
уникальную историю.
Вас ждут впечатляющие архитектурные шедевры, созданные великими мастерами прошлого - неоготический конный завод и усадьба фон Дервиза, работы архитекторов Красовского и Стасова, а также старейшая доменная печь в Восточной Европе. Каждое место хранит свои тайны и легенды, которыми мы с удовольствием поделимся с вами.
Не упустите шанс увидеть эти сокровища своими глазами и услышать истории, передаваемые из поколения в поколение
Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время можно максимально насладиться красотой архитектуры и природы, а также комфортно путешествовать по сельским дорогам.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Неоготический конный завод
Усадьба фон Дервиза
Храм Рождества Христова
Доменная печь Петра I
Арочный Мост Любви
Описание экскурсии
Из Рязани — к лошадям в Старожилово
За 40 минут мы доедем до села, где расположился конный завод в неоготическом стиле. Несмотря на полуразрушенное состояние некоторых его частей — завод пережил много невзгод, о которых я вам расскажу — творение Шехтеля впечатляет. Вы полюбуетесь не только архитектурой, но и грациозными лошадьми породы русская верховая.
Село Истье — центр металлургии
Здесь сохранилась древняя доменная печь, построенная во времена Петра I. Ходят легенды, что сам император приезжал сюда! Вы узнаете, сколько, по преданию, получил Петр, отработав под именем сталелитейщика Михайлова целую смену. В Истье вы также полюбуетесь храмом Рождества Христова архитектора Стасова, известного своими петербургскими творениями.
В Кирицы — к сказочной усадьбе фон Дервиза
Да, богата наша область на памятники архитектуры! В селе Кирицы вас ждет еще один шедевр Шехтеля — усадьба барона фон Дервиза. Здесь вы узнаете о древнем немецком дворянском роде и о русских патриотах. Я раскрою вам секрет успеха первого русского концессионера и расскажу о его судьбе. Со смотровой площадки вы полюбуетесь «дворцом принца» и парадной лестницей, где, по легенде, снимали фильм «Золушка». Также вы увидите арочный «Мост Любви», и я поделюсь, почему его переименовали в «Чертов Мост».
Организационные детали
Во время экскурсии возможно перемещение на автобусе / такси, если вы не на машине
Иных дополнительных расходов не предусмотрено
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На пл. Победы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Рязани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 1 час
Провёл экскурсии для 2370 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Андрей, я живу в Рязани почти 50 лет, восемь из них работаю гидом. С радостью покажу вам главные и тайные места родного города и расскажу о них интересные факты.
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
–
3
–
2
–
1
1
Инна
Большое спасибо Андрею за такой увлекательный маршрут! Мы, конечно, бывалые путешественники, но доменная печь в Рязанской глубинке потрясла нас! Как много нам открытий чудных с такими замечательными гидами!
Вам был полезен этот отзыв?
В
Вадим
Экскурсия стоящая. Можно, конечно, сгонять самим, но тогда некому будет по дороге отвечать на вопросы про Рязань, область, архитектуру, историю города и так далее. На мой взгляд, экскурсовод при такой поездке необходим. Андрей обладает объёмным багажом знаний как по давней истории, так и по новейшим временам. Мне понравилось.
Вам был полезен этот отзыв?
И
Ирина
Экскурсия и экскурсовод нам очень понравились. Лилия увлеченный, доброжелательный и приятный человек, очень интересно все рассказывала. Организация и автобус все было на хорошем уровне. Мы большие поклонники архитектуры Шехтеля, Конезавод и читать дальшеуменьшить
усадьба фон Дервиза произвели огромное впечатление! Невероятная красота! Несмотря на метель наша группа с удовольствием прошла по всем сугробам к доменной печи Петра 1. Полюбовались на храм в псевдорусском стиле Петра и Павла в Старожилово. Прекрасный маршрут, очень познавательный и интересный, я бы сказала эти места обязательны для посещения, это туристические « изюминки», мы очень рады что побывали в этих местах.
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Наталия
Я давно мечтала увидеть шедевры Шехтеля - конный завод в Старожилово и замок Дервизов в Кирице. Поэтому меня не отпугнула запредельная цена экскурсии (11000+5000 за транспорт). Но увы - все читать дальшеуменьшить
пошло не так. Гид Андрей не смог провести ее в выбранный день и прислал гида Надежду Александровну. Такой беспомощности и неподготовленности я не встречала ни на одной экскурсии. Водитель не знал, куда ехать - пришлось ему помогать. В Старожилове нас никто не ждал, никакого кормления лошадей не было. Арочный мост в Кирицах нам тоже не показали - гид просто махнула рукой:"Он воон там". И самое печальное - гид была явно не готова к этому маршруту, все ее пояснения звучали как заученные цитаты из путеводителя. Она сама оговаривалась:"Здесь я была лет 20 назад, тут лет 5 назад". В результате я, конечно, увидела то, что хотела, но качество работы гида не выдерживает никакой критики.
Андрей
Ответ организатора:
Наталия, добрый день.
Мне очень жаль что Вам не понравилось путешествие. Пытался организовать его комфортно для Вас - сообщил о самых читать дальшеуменьшить
вкусных рязанских местах, рассказал про интересные музеи, составил увлекательный маршрут. К сожалению - не смог сам с Вами поехать в эту дату, предоставил замену(гид с официальной аккредитацией, ни одного нарекания за весь период работы). Катание на лошадях на Старожиловском конном заводе не проводится более нескольких лет, кормление запрещено прошлой осенью - лошадь пала (накормили свежим хлебом),. Территория усадьбы С. П. Фон Дервиза (Кирицы) - детский противотуберкулезный санаторий. Посещение запрещено, поэтому - только наружный осмотр(Золушка, Ф. Раневская," Чертов мост" -" вооон там"). Стоимость экскурсии средневзвешенная. Автомобиль - очень комфортная цена (170 км маршрут). Рад что Вы смогли насладиться рязанскими красотами. Жду Вас в гости! В Рязань можно возвращаться много раз! В следующий Ваш приезд буду принимать Вас сам.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Рязани
Похожие экскурсии на «Шедевры глубинки: затерянные сокровища Рязанской области (на вашем авто)»