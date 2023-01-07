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Описание
Что вас ожидает
Из Рязани — к лошадям в Старожилово
За 40 минут мы доедем до села, где расположился конный завод в неоготическом стиле. Несмотря на полуразрушенное состояние некоторых его частей — завод пережил много невзгод, о которых я вам расскажу — творение Шехтеля впечатляет. Вы полюбуетесь не только архитектурой, но и грациозными лошадьми породы русская верховая. Возьмите с собой морковку — скакуны будут рады угощению!
Село Истье — центр металлургии
Здесь сохранилась древняя доменная печь, построенная во времена Петра I. Ходят легенды, что сам император приезжал сюда! Вы узнаете, сколько, по преданию, получил Петр, отработав под именем сталелитейщика Михайлова целую смену. В Истье вы также полюбуетесь храмом Рождества Христова архитектора Стасова, известного своими петербургскими творениями.
В Кирицы — к сказочной усадьбе фон Дервиза
Да, богата наша область на памятники архитектуры! В селе Кирицы вас ждет еще один шедевр Шехтеля — усадьба барона фон Дервиза. Здесь вы узнаете о древнем немецком дворянском роде и о русских патриотах. Я раскрою вам секрет успеха первого русского концессионера и расскажу о его судьбе. Со смотровой площадки вы полюбуетесь «дворцом принца» и парадной лестницей, где, по легенде, снимали фильм «Золушка». Также вы увидите арочный «Мост Любви», и я поделюсь, почему его переименовали в «Чертов Мост».
Организационные детали
Если вы не на своей машине, то доплата за седан (я за рулем, вместимость 4 человека) — 5000 руб. Стоимость микроавтобуса рассчитывается по запросу.
Иных дополнительных расходов не предусмотрено
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
на пл. Победы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Рязани
Провёл 370 экскурсий для 1071 туриста
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Андрей, я живу в Рязани почти 50 лет, восемь из них работаю гидом. С радостью покажу вам главные и тайные места родного города и расскажу о них интересные факты.