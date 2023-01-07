Не все знают, какая диковинная архитектура кроется в селах недалеко от Рязани. Вы отправитесь в путешествие, чтобы увидеть ее своими глазами и услышать интересные истории. Шедевры архитектора Шехтеля — неоготический конный завод и усадьба фон Дервиза, церкви по проектам Красовского и Стасова, старейшая доменная печь в Восточной Европе — всё это будет на экскурсии, присоединяйтесь!

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Описание

Что вас ожидает

Из Рязани — к лошадям в Старожилово

За 40 минут мы доедем до села, где расположился конный завод в неоготическом стиле. Несмотря на полуразрушенное состояние некоторых его частей — завод пережил много невзгод, о которых я вам расскажу — творение Шехтеля впечатляет. Вы полюбуетесь не только архитектурой, но и грациозными лошадьми породы русская верховая. Возьмите с собой морковку — скакуны будут рады угощению!

Село Истье — центр металлургии

Здесь сохранилась древняя доменная печь, построенная во времена Петра I. Ходят легенды, что сам император приезжал сюда! Вы узнаете, сколько, по преданию, получил Петр, отработав под именем сталелитейщика Михайлова целую смену. В Истье вы также полюбуетесь храмом Рождества Христова архитектора Стасова, известного своими петербургскими творениями.

В Кирицы — к сказочной усадьбе фон Дервиза

Да, богата наша область на памятники архитектуры! В селе Кирицы вас ждет еще один шедевр Шехтеля — усадьба барона фон Дервиза. Здесь вы узнаете о древнем немецком дворянском роде и о русских патриотах. Я раскрою вам секрет успеха первого русского концессионера и расскажу о его судьбе. Со смотровой площадки вы полюбуетесь «дворцом принца» и парадной лестницей, где, по легенде, снимали фильм «Золушка». Также вы увидите арочный «Мост Любви», и я поделюсь, почему его переименовали в «Чертов Мост».

Организационные детали