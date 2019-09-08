5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Истории и дивные пейзажи Мещерских озер
Из деревни Кельцы через хвойный лес мы проедем к озеру Ласковское — я расскажу, как это место с чистейшей водой и живописным пирсом связано с легендой о Петре и Февронии Муромских. Здесь вы сможете искупаться, насладиться мещерской природой, а затем мы отправимся дальше — к красивейшему Сегденскому озеру, где лечил нос барсук из знаменитого рассказа Паустовского. А у озера Уржинского вас ждет хорошо обустроенный пляж и зона для отдыха. В пути мы остановимся на перекус, выпьем горячего чаю или колодезной воды и, конечно, поговорим о Мещерском крае: вы услышите историю узкоколейной железной дороги, узнаете, как в этих местах добывали торф, и рассмотрите старые вагончики в поселке торфяных разработок. А если сил и времени нам хватит на «расширенный маршрут», вы побываете на озере Черненькое и уникальном Поганом озере без берегов.
Проехать по местам рассказов Паустовского
Для многих путешественников красоты Мещерского края знакомы с детства по рассказам Константина Паустовского. Мы попробуем посмотреть на сосновые леса и озерную гладь глазами писателя, пройдем тропинками, где Гайдар и Паустовский искали Поганое озеро, побываем в местах, где были написаны знаменитые рассказы. И, конечно, вспомним наиболее красочные и душевные отрывки, посвященные Мещере:
«В Мещёрском крае нет никаких особенных красот и богатств, кроме лесов, лугов и прозрачного воздуха. Но все же край этот обладает большой притягательной силой. Он очень скромен — так же, как картины Левитана. Но в нем, как и в этих картинах, заключена вся прелесть и все незаметное на первый взгляд разнообразие русской природы».