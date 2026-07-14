5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

От базы отдыха «Зеленый бор», недалеко от древней деревни, через хвойный лес мы проедем к озеру Ласковское — я расскажу, как это место с чистейшей водой и живописными мостками связано с легендой о Петре и Февронии Муромских. Здесь вы сможете искупаться, насладиться мещерской природой, а затем мы отправимся дальше — к красивейшему Сегденскому озеру, где лечил нос барсук из знаменитого рассказа Паустовского. А у озера Уржинского вас ждёт хорошо обустроенный пляж и зона для отдыха. В пути мы остановимся на перекус, выпьем горячего чаю или колодезной воды и, конечно, поговорим о Мещерском крае: вы услышите историю узкоколейной железной дороги, узнаете, как в этих местах добывали торф, и рассмотрите старые вагончики в поселке торфяных разработок.
Проехать по местам рассказов Паустовского
Для многих путешественников красоты Мещерского края знакомы с детства по рассказам Константина Паустовского. Мы попробуем посмотреть на сосновые леса и озерную гладь глазами писателя, пройдём тропинками, где Гайдар и Паустовский искали Поганое озеро, побываем в местах, где были написаны знаменитые рассказы. И, конечно, вспомним наиболее красочные и душевные отрывки, посвящённые Мещере:
«В Мещёрском крае нет никаких особенных красот и богатств, кроме лесов, лугов и прозрачного воздуха. Но все же край этот обладает большой притягательной силой. Он очень скромен — так же, как картины Левитана. Но в нем, как и в этих картинах, заключена вся прелесть и все незаметное на первый взгляд разнообразие русской природы».
Организационные детали
*Экскурсия проводится только в бесснежное, сухое время при положительной температуре *Доплата за аренду велосипеда — 1500 ₽ за чел.
За время велопрогулки мы посетим 2 или 3 озера и проедем от 12 до 20 км в зависимости от состава, подготовки участников и погодных условий
Доставка велосипедов к старту экскурсии и обратно, походный чай входят в стоимость
Экскурсия стартует от деревни Ласково (25 км от Рязани), куда вы добираетесь самостоятельно: на автобусе, маршрутке или машине.
Перед началом велопрогулки я проведу небольшой инструктаж для участников, чтобы сделать нашу поездку комфортной и безопасной, а также отвечу на все ваши вопросы
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваш гид в Рязани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1993 туристов
С удовольствием покажу вам Рязань и неброскую красоту Мещёрского края, воспетого Паустовским. Вырос в этих местах и с детства влюблён в сосновые леса и прозрачные озёра с лесными речушками и каналами. Хочу поделиться своими знаниями о Мещёре со всеми, кому интересна природа лесной стороны.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 45 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
44
4
1
3
–
2
–
1
–
Татьяна
Отличная прогулка по мещёрским тропам на велосипедах, подобраных индивидуально под каждую. Мы дышали сосновым лесным воздухом, ели яглды с куста, любовались озёрами, купались, пили горячий травяной чай и слушали истории о Мещере. Представляли немного другой формат. Хотелось бы больше историй, информации, Паустовского. Но в целом путешествие понравилось, спасибо Евгению.
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Елена
Исключительно приятные впечатления от прогулки. Рада была лицезреть скромную красоту России вдали от шумного города. Грибной дождь не помешал, даже усилил эффект. Спасибо, Евгений!
Вам был полезен этот отзыв?
Ольга
Прогулка с Евгением на велосипедах для меня и моей дочери стала одним из лучших переживаний в нашей поездке на Рязанскую землю.
Вам был полезен этот отзыв?
А
Александра
Впервые катались на велосипедах по такой местности. Если вы любите природу, ее ароматы, красоту, то определенно вам понравится. Велосипеды хорошие, ехать комфортно. Евгений по дороге очень интересно рассказывает экскурсию. Мне так понравилось, что когда экскурсия закончилась я расстроилась, что мало))) помимо езды на велосипеде, мы искупались, поели ягод с куста, умылись водой из колодца.
Вам был полезен этот отзыв?
О
Ольга
Велопрогулка с Евгением полностью оправдала мои ожидания и пожелания. Я не подготовленный велосипедист, а любитель. Велосипед очень удобный, проехав 15 км совсем не устала. Проехали по красивейшим местам, посмотрели озера, читать дальшеуменьшить
делали остановки и пили вкуснейший чай❤️. Евгений очень много знает об истории края. И как результат сейчас выбираю себе велосипед для прогулок в Москве😁. Так что однозначно рекомендую Евгения и спасибо.
Вам был полезен этот отзыв?
Анна
Спасибо огромное Евгению за такую душевную, невероятно интересную и полезную вело- экскурсию! Прекрасные виды, необычный формат и душевные рассказы про Константина нашего Паустовского! Очень рекомендую читающим и спортивным, а также всем остальным!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Рязани
Похожие экскурсии на «Велопрогулка к Мещерским озерам»