5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Коротко и по делу: это сказочный велопоход.



Протяженность его 24 км по рязанской земле - мон амур.

Выбрали себе романтическое путешествие для пары, нам немного уже 47 лет. А по пути мы решили совершать подвиги.



Ну, во-первых, я отказалась ехать из-за обложного дождя.

Казалось, что мы увязнем в грязи и замерзнем на ветру, промокшие и простуженные. Это только казалось.



Первый подвиг совершили, сев на велосипед, несмотря на дождь, шедший уже 13 часов подряд. И было чудо.

В сосновом лесу и на чёрных озерах, по всей трассе маршрута, мы ехали лучше, чем по асфальту.

Песок впитал всю влагу и стал лучшим покрытием для вело-передвижения, мы шли с приличной скоростью. А был ли дождь? Никто уже и не вспомнит.



Маневренность велосипедов, лёгкость в наборе скорости разгорячили нас. Стало изрядно тепло. Там мы вспомнили шутку про "молодость".



- Зайцы не состариваются, - сказал Заяц. - Зайцы умирают молодыми.

- Это почему же?

- Мы бежим, понимаешь? А движение - это жизнь.



Но, шутки в сторону.

Мы,едва ли не впервые для себя самих, столкнулись с загадочной красотой леса и миром торфяных болот.

Ковры сфанговых мхов, травы и цветы невероятных оттенков поражали наше воображение.

Под ногами лежала то красно-желтая песчаная тропинка с упавшими на неё сосновыми шишками,

то устланная неожиданно пушистыми мшарами плоскость земли.

Над головами, в вышине, нас укрывали дерева своими тихими ветвями, а стук дятла заставлял вздрагивать.

Посередине этого дивного мира был воздух. И знаете, что с этим воздухом было не так?

Он был густым и текучим, казалось, ложкой можно зачерпнуть его сосновый аромат.



Душевный инструктор Евгений, историк по образованию, многое в пути нам поведал о Древней Рязани и Мещере.

Наш маршрут разработал и организовал он так, что мы захотели проехать в гуще леса и среди луговых цветов ещё дальше, испытали единение с Природой и без малейшей усталости преодолели 15 км по лесу и болотам.

Нам выпала возможность испытать себя: проехать больше запланированного, и мы с восторгом прошли весь маршрут в 24км.



Но был и привал на берегу озера Урженское. Евгений организовал чаепитие.

Горячий чай в дождливую погоду, да с листом малины, да с брусничным листом - хотелось выбежать на озёрную полянку и закричать: "Е-е-е-жи-и-и-к!", и услышать в ответ: "Медвежоно-о-о-к!.." Вот.



Третий подвиг, и последний. Наконец-то сотовая связь местами не ловила.

Телеграм не работает, Вотсап молчит. Мы остались как есть, сами по себе, три человечка посреди леса, болот и озёр.

Мы видели Князя Тишины, он шёл мимо нас, а мы затаились. Жутко совершать такой подвиг: пережить отсутствие мобильной связи.

Зато голова разгрузилась. Слава вам, боги Радио!



Всем рекомендуем.



P.S.

Сейчас в планах поход для дружной семьи - наш ребёнок собрался на велопокатушки с нами по Великой древней рязанской земле. Ну, а мы второй раз пойдем, уже не боимся ничего.