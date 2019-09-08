5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Прочувствовать глубину и красоту Мещерского края, услышать его истории и пройти тропами Паустовского

Евгений
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Евгений – ваш гид
Велопрогулка по Мещерским озерам — это пейзажи, сошедшие со страниц рассказов Паустовского, тропинки соснового бора и чистый, дурманящий воздух.

Вы проедете к Ласковскому, Сегденскому и Уржинскому озерам, искупаетесь в прохладной воде и услышите об истории этих мест.

Ведь именно в тишине мещерских лугов, легкой ряби на глади озер и аромате хвои скрыта русская природная красота Мещерского края.
2100 за человека
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
На велосипеде
Продолжительность 4.5 часов
До 8 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии5 отзывов
5
Велопрогулка к Мещерским озерам
Велопрогулка к Мещерским озерам

Что вас ожидает

Истории и дивные пейзажи Мещерских озер
Из деревни Кельцы через хвойный лес мы проедем к озеру Ласковское — я расскажу, как это место с чистейшей водой и живописным пирсом связано с легендой о Петре и Февронии Муромских. Здесь вы сможете искупаться, насладиться мещерской природой, а затем мы отправимся дальше — к красивейшему Сегденскому озеру, где лечил нос барсук из знаменитого рассказа Паустовского. А у озера Уржинского вас ждет хорошо обустроенный пляж и зона для отдыха. В пути мы остановимся на перекус, выпьем горячего чаю или колодезной воды и, конечно, поговорим о Мещерском крае: вы услышите историю узкоколейной железной дороги, узнаете, как в этих местах добывали торф, и рассмотрите старые вагончики в поселке торфяных разработок. А если сил и времени нам хватит на «расширенный маршрут», вы побываете на озере Черненькое и уникальном Поганом озере без берегов.

Проехать по местам рассказов Паустовского
Для многих путешественников красоты Мещерского края знакомы с детства по рассказам Константина Паустовского. Мы попробуем посмотреть на сосновые леса и озерную гладь глазами писателя, пройдем тропинками, где Гайдар и Паустовский искали Поганое озеро, побываем в местах, где были написаны знаменитые рассказы. И, конечно, вспомним наиболее красочные и душевные отрывки, посвященные Мещере:

«В Мещёрском крае нет никаких особенных красот и богатств, кроме лесов, лугов и прозрачного воздуха. Но все же край этот обладает большой притягательной силой. Он очень скромен — так же, как картины Левитана. Но в нем, как и в этих картинах, заключена вся прелесть и все незаметное на первый взгляд разнообразие русской природы».

Организационные детали

  • За время велопрогулки мы посетим 3-5 озер и проедем от 25 от 40 км в зависимости от состава, подготовки участников и погодных условий.
  • Аренда велосипедов и походный перекус входят в стоимость экскурсии.
  • Экскурсия стартует от досугового центра «Теремок» в деревне Кельцы (30 км от Рязани), куда вы добираетесь самостоятельно на автобусе, маршрутке или машине. Также я могу организовать для вас трансфер из Рязани за дополнительную плату: 700 рублей за легковую машину (1 — 4 участника) или 2000 за минивэн (5 — 7 участников) в обе стороны.
  • Перед началом велопрогулки я проведу небольшой инструктаж для участников, чтобы сделать нашу поездку комфортной и безопасной.
Велопрогулка к Мещерским озерам
Велопрогулка к Мещерским озерам
Велопрогулка к Мещерским озерам
Велопрогулка к Мещерским озерам
Велопрогулка к Мещерским озерам
Велопрогулка к Мещерским озерам
Велопрогулка к Мещерским озерам

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Евгений
Евгений
С удовольствием покажу неброскую красоту Мещерского края, воспетого Паустовским. Вырос в этих местах и с детства влюблен в сосновые леса и прозрачные озера с лесными речушками и каналами. Хочу поделиться своими знаниями о Мещере со всеми, кому интересна природа лесной стороны.
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5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

8 сентября 2019
Евгений - очень приятный в общении, позитивный человек. Велосипеды удобные, прекрасно настроенные. Маршрут построен очень грамотно: и асфальт, и лесные дороги, и тропинки. Темп передвижения неторопливый, доступен для любого уровня велоподготовки. Красивейшие места, чистейшие озера, интересный рассказ - о чем еще можно мечтать? 4 часа прогулки пролетели незаметно.
20 августа 2019
Коротко и по делу: это сказочный велопоход.

Протяженность его 24 км по рязанской земле - мон амур.
Выбрали себе романтическое путешествие для пары, нам немного уже 47 лет. А по пути мы решили совершать подвиги.

Ну, во-первых, я отказалась ехать из-за обложного дождя.
Казалось, что мы увязнем в грязи и замерзнем на ветру, промокшие и простуженные. Это только казалось.

Первый подвиг совершили, сев на велосипед, несмотря на дождь, шедший уже 13 часов подряд. И было чудо.
В сосновом лесу и на чёрных озерах, по всей трассе маршрута, мы ехали лучше, чем по асфальту.
Песок впитал всю влагу и стал лучшим покрытием для вело-передвижения, мы шли с приличной скоростью. А был ли дождь? Никто уже и не вспомнит.

Маневренность велосипедов, лёгкость в наборе скорости разгорячили нас. Стало изрядно тепло. Там мы вспомнили шутку про "молодость".

- Зайцы не состариваются, - сказал Заяц. - Зайцы умирают молодыми.
- Это почему же?
- Мы бежим, понимаешь? А движение - это жизнь.

Но, шутки в сторону.
Мы,едва ли не впервые для себя самих, столкнулись с загадочной красотой леса и миром торфяных болот.
Ковры сфанговых мхов, травы и цветы невероятных оттенков поражали наше воображение.
Под ногами лежала то красно-желтая песчаная тропинка с упавшими на неё сосновыми шишками,
то устланная неожиданно пушистыми мшарами плоскость земли.
Над головами, в вышине, нас укрывали дерева своими тихими ветвями, а стук дятла заставлял вздрагивать.
Посередине этого дивного мира был воздух. И знаете, что с этим воздухом было не так?
Он был густым и текучим, казалось, ложкой можно зачерпнуть его сосновый аромат.

Душевный инструктор Евгений, историк по образованию, многое в пути нам поведал о Древней Рязани и Мещере.
Наш маршрут разработал и организовал он так, что мы захотели проехать в гуще леса и среди луговых цветов ещё дальше, испытали единение с Природой и без малейшей усталости преодолели 15 км по лесу и болотам.
Нам выпала возможность испытать себя: проехать больше запланированного, и мы с восторгом прошли весь маршрут в 24км.

Но был и привал на берегу озера Урженское. Евгений организовал чаепитие.
Горячий чай в дождливую погоду, да с листом малины, да с брусничным листом - хотелось выбежать на озёрную полянку и закричать: "Е-е-е-жи-и-и-к!", и услышать в ответ: "Медвежоно-о-о-к!.." Вот.

Третий подвиг, и последний. Наконец-то сотовая связь местами не ловила.
Телеграм не работает, Вотсап молчит. Мы остались как есть, сами по себе, три человечка посреди леса, болот и озёр.
Мы видели Князя Тишины, он шёл мимо нас, а мы затаились. Жутко совершать такой подвиг: пережить отсутствие мобильной связи.
Зато голова разгрузилась. Слава вам, боги Радио!

Всем рекомендуем.

P.S.
Сейчас в планах поход для дружной семьи - наш ребёнок собрался на велопокатушки с нами по Великой древней рязанской земле. Ну, а мы второй раз пойдем, уже не боимся ничего.
12 августа 2019
Были на экскурсии вдвоем 8 августа2019. Все очень понравилось. Классно провели день. У Евгения продуманная программа и выверенный маршрут. Легко нашли с ним общий язык, узнали много нового. Маршрут проходит по красивейшим местам. Проехали 20 км, хотя подготовка слабая. Рекомендуем велопрогулку к Мещерским озерам с Евгением!
29 июля 2019
Покатались с Евгением по окрестностям Рязани, искупались по пути в озерах, увидели много красивых живописных мест. Маршрут пролегал и по лесу и по асфальтированной дороге, катиться было легко и приятно и взрослым и ребенку. Увидели старую узкоколейку, по которой Паустовский приехал в мещерский край; некоторые ее участки действуют до сих пор. Интересно было узнать об истории местных лесов и названии Мещера. Евгений очень приятный и интересный собеседник. Спасибо за замечательную прогулку!
3 июня 2019
Это была просто отличная экскурсия. Обо всем по порядку.
1) за небольшую сумму Евгений довез нас с комфортом на своей машине до гостевого домика в селе Кельцы, там же начиналось наше путешествие.
2) велосипеды - крепкие, удобные, даже если у вас нет какой-то особой спортивной подготовки, будет хорошо ехать по лесу. Нам еще повезло, что за день до поездки прошел дождь, который прибил песок к земле.
3) мы были на трех озерах; никуда не спеша, купались. После того как час крутишь педали, нырнуть в воду - тот еще кайф.
4) с собой наш гид взял термос и вкусную еду, а еще мы набрали холодной воды из колодца. Мы пили кофе, зеленый чай, ели бутерброды, на свежем воздухе еда всегда вкуснее)
5) по пути Евгений рассказывал про места, где мы побывали, про их прошлое. Вовсе не долго и не занудно, а будто между делом.
6) отдельно про общение - мы сразу нашли общий язык.

Мы живем в Рязани уже больше года, но никогда и не были в тех местах. Чистые озера, зеленые болота, лесные дорожки, сосны, березы, чистый и вкусный воздух, хорошее настроение - за эти 5 часов этого всего будет много-много. В общем, оно того стоит на 100%.

Экскурсии по пригородам Рязани

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5500 за экскурсию
5 часов
11 отзывов
Взглянуть на Есенина с новой стороны в путешествии на «малую Родину» поэта
Жизнь Сергея Есенина плотно связана с Рязанской областью: здесь поэт родился и рос и возвращался сюда неоднократно — сначала в годы учебы из недальних Спас-Клепиков на каникулы, потом — из европейских и заокеанских столиц. Уехав в июле 1912 года в Москву, поэт всегда помнил о своей «малой Родине» и не уставал воспевать ее в стихах. В этом путешествии вы посетите родной поселок Есенина Константиново, места, в которых он выступал, узнаете Сергея Александровича не как героя сериала и скандальных публикаций, а как близкого, домашнего, родного человека.

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