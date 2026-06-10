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Индивидуальная
до 5 чел.
Велопрогулка к Мещерским озерам
Погрузитесь в атмосферу Мещерского края, проехав на велосипеде через сосновые леса и живописные озера. Уникальная природа и истории ждут вас
4 июл в 10:00
5 июл в 10:00
от 4226 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
Авторская прогулка по эпохам Рязани с рэп-музыкантом
Узнайте историю Рязани через стихи и рэп, прогуливаясь по Кремлю и Почтовой улице. Уникальный маршрут ждёт вас
Начало: Почтовая 64. Памятник Ленину
Завтра в 08:00
4 июл в 08:00
от 6000 ₽ за всё до 15 чел.
Групповая
до 20 чел.
Сап-прогулка по рекам Рязанского края
Сбежать из города на целый день и путешествовать по таинственной реке, любуясь первозданным лесом
Начало: У ТЦ «Круиз»
4 июл в 08:00
15 авг в 08:00
5000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
О
Наша поездка в Рязань стала открытием благодаря гиду Александру. Он с любовью и знанием показал город с живой душой и
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Н
Экскурсия понравилась. И город Рязань и гид произвели хорошее впечатление. Мы были в городе Рязань первый раз, и теперь знаем,
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Е
Два с лишним часа на одном дыхании. Так приятно, когда экскурсовод искренне любит свой город, плюс позитивность и открытость. Сложно
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Мы очень довольны прогулкой! Всем понравилось, необычно, еще и еще просили почитать нам и рэп и стихи и Александр не
+1
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О
Интересный формат и нетривиальная подача материала. Очень красивые локации! Экскурсовод вдохновляет своим творчеством и заряжает позитивом!
+1
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Е
В восторге от экскурсии! Очень позитивный и любящий свой город экскурсовод Александр! Причудливым и удивительным образом переплетаются стихи Есенина и
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Т
Участвовали 29.11.2025 в экскурсии с Александром. Интересный молодой человек, хороший рассказчик, увлеченный своей профессией, неакадемический подход к подаче материала, без занудства и формализма. Живо и интересно преподносит историю города, отвечает на вопросы. Рекомендую!
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П
Большое спасибо Александру! Впервые в Рязани всей семьей с 2 детьми 11 и 15. Понравилось всем очень, рекомендуем от души! ❤️
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Е
Спасибо Александру за живой и познавательный диалог в формате экскурсии. Легкое переплетение истории прошлого и историй современного города делает экскурсию
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А
Выражаю Большую Благодарность гиду Александру!!!
Моим детям 7 класса и мне- всё очень понравилось!
Интересная — подача, контактность, манера, Знания, Эрудиция, Проникновенность!
Всё это — Александр!
… Хотим приехать повторно с другими детьми… С уважением, Андрей Николаевич. Раменское.
Моим детям 7 класса и мне- всё очень понравилось!
Интересная — подача, контактность, манера, Знания, Эрудиция, Проникновенность!
Всё это — Александр!
… Хотим приехать повторно с другими детьми… С уважением, Андрей Николаевич. Раменское.
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Всего 107 отзывов в Рязани в категории "Водные развлечения"
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Ответы на вопросы от путешественников по Рязани в категории «Водные развлечения»
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Сейчас в Рязани в категории "Водные развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 4226 до 6000. Туристы уже оставили гидам 107 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Водные экскурсии в Рязани на водном транспорте. Интересные обзорные экскурсии для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь 2026