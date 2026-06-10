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Экскурсии по воде в Рязани

Найдено 3 экскурсии в категории «Водные развлечения» в Рязани, цены от 4226 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Велопрогулка к Мещерским озерам
На велосипеде
2.5 часа
42 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Велопрогулка к Мещерским озерам
Погрузитесь в атмосферу Мещерского края, проехав на велосипеде через сосновые леса и живописные озера. Уникальная природа и истории ждут вас
4 июл в 10:00
5 июл в 10:00
от 4226 ₽ за всё до 5 чел.
Авторская прогулка по эпохам Рязани с рэп-музыкантом
Пешая
Музыкальные теплоходы
2 часа
65 отзывов
Индивидуальная
до 15 чел.
Авторская прогулка по эпохам Рязани с рэп-музыкантом
Узнайте историю Рязани через стихи и рэп, прогуливаясь по Кремлю и Почтовой улице. Уникальный маршрут ждёт вас
Начало: Почтовая 64. Памятник Ленину
Завтра в 08:00
4 июл в 08:00
от 6000 ₽ за всё до 15 чел.
Сап-прогулка по рекам Рязанского края
SUP-прогулки
8 часов
Групповая
до 20 чел.
Сап-прогулка по рекам Рязанского края
Сбежать из города на целый день и путешествовать по таинственной реке, любуясь первозданным лесом
Начало: У ТЦ «Круиз»
4 июл в 08:00
15 авг в 08:00
5000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

О
Авторская прогулка по эпохам Рязани с рэп-музыкантом
Наша поездка в Рязань стала открытием благодаря гиду Александру. Он с любовью и знанием показал город с живой душой и
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богатой историей. Александр – не только знаток истории, но и талантливый поэт. Его исполнение стихов Есенина и собственных произведений, перекликающихся с есенинским духом, поразило своей искренностью.

Обаяние, юмор и открытость Александра сделали экскурсию яркой. Городские байки, легенды и исторические факты подавались увлекательно. Неожиданное исполнение стихов и рэпа было невероятно крутым и запомнилось всей нашей семье (возраст участников от 16 до 50 лет). Два часа пролетели незаметно, оставив теплые воспоминания. Рекомендуем эту экскурсию всем, кто ценит искренность и талант!

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Н
Авторская прогулка по эпохам Рязани с рэп-музыкантом
Экскурсия понравилась. И город Рязань и гид произвели хорошее впечатление. Мы были в городе Рязань первый раз, и теперь знаем,
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что Рязань — город с душой и богатой историей. Отрадно, что Александр любит и знает свой родной город, его историю. В то же время Александр оказался ещё и талантливым поэтом (на мой вкус — не литератора). Понравилось и то, как Александр читал стихи Сергея Есенина. Единственное, хотелось бы, чтобы экскурсия была подольше. Двух часов явно недостаточно. Хочется пожелать Александру успехов в работе и творчестве, а также побольше хороших туристов, таких, как мы))

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Е
Авторская прогулка по эпохам Рязани с рэп-музыкантом
Два с лишним часа на одном дыхании. Так приятно, когда экскурсовод искренне любит свой город, плюс позитивность и открытость. Сложно
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представить, как во время экскурсии можно читать рэп, но это реально круто! Рекомендую, даже тем кто рэп не любит или не знает что это такое:). Экскурсия однозначно понравится всем путешественникам всех возрастов и точно оставит приятные воспоминания.

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Галина
Авторская прогулка по эпохам Рязани с рэп-музыкантом
Мы очень довольны прогулкой! Всем понравилось, необычно, еще и еще просили почитать нам и рэп и стихи и Александр не
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отказывал.

Счастливы были эмоциям детей и нашей бабушки от прогулки.

Услышать про грибы с глазами, про Евпатия Коловрата и Есенина речетативом - мощно и незабываемо. Настроение на плюсе!

Александру желаем добра и Божьей помощи!

Мы очень довольны прогулкой! Всем понравилось, необычно, еще и еще просили почитать нам и рэп и стихи и Александр не отказывал.
Мы очень довольны прогулкой! Всем понравилось, необычно, еще и еще просили почитать нам и рэп и стихи и Александр не отказывал.
Мы очень довольны прогулкой! Всем понравилось, необычно, еще и еще просили почитать нам и рэп и стихи и Александр не отказывал.
Мы очень довольны прогулкой! Всем понравилось, необычно, еще и еще просили почитать нам и рэп и стихи и Александр не отказывал.+1
Мы очень довольны прогулкой! Всем понравилось, необычно, еще и еще просили почитать нам и рэп и стихи и Александр не отказывал.
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О
Авторская прогулка по эпохам Рязани с рэп-музыкантом
Интересный формат и нетривиальная подача материала. Очень красивые локации! Экскурсовод вдохновляет своим творчеством и заряжает позитивом!
Интересный формат и нетривиальная подача материала. Очень красивые локации! Экскурсовод вдохновляет своим творчеством и заряжает позитивом!
Интересный формат и нетривиальная подача материала. Очень красивые локации! Экскурсовод вдохновляет своим творчеством и заряжает позитивом!
Интересный формат и нетривиальная подача материала. Очень красивые локации! Экскурсовод вдохновляет своим творчеством и заряжает позитивом!
Интересный формат и нетривиальная подача материала. Очень красивые локации! Экскурсовод вдохновляет своим творчеством и заряжает позитивом!+1
Интересный формат и нетривиальная подача материала. Очень красивые локации! Экскурсовод вдохновляет своим творчеством и заряжает позитивом!
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Е
Авторская прогулка по эпохам Рязани с рэп-музыкантом
В восторге от экскурсии! Очень позитивный и любящий свой город экскурсовод Александр! Причудливым и удивительным образом переплетаются стихи Есенина и
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рэп Александра с историями о Рязани. Не заметили, как закончилась экскурсия… Хотелось продолжения:) Искренне советую данную экскурсию к посещению и благодарю Александра за его работу!

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Т
Авторская прогулка по эпохам Рязани с рэп-музыкантом
Участвовали 29.11.2025 в экскурсии с Александром. Интересный молодой человек, хороший рассказчик, увлеченный своей профессией, неакадемический подход к подаче материала, без занудства и формализма. Живо и интересно преподносит историю города, отвечает на вопросы. Рекомендую!
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П
Авторская прогулка по эпохам Рязани с рэп-музыкантом
Большое спасибо Александру! Впервые в Рязани всей семьей с 2 детьми 11 и 15. Понравилось всем очень, рекомендуем от души! ❤️
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Е
Авторская прогулка по эпохам Рязани с рэп-музыкантом
Спасибо Александру за живой и познавательный диалог в формате экскурсии. Легкое переплетение истории прошлого и историй современного города делает экскурсию
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приятным знакомством с людьми и эпохами. Наша группа была разновозрастная от мамы 65 лет до сына 13, но всем было что послушать и что спросить, а главное, получить ответ). Микс стихов Есенина и собственного сочинения Александра придавал дополнительный шарм нашей встрече:)

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А
Авторская прогулка по эпохам Рязани с рэп-музыкантом
Выражаю Большую Благодарность гиду Александру!!!
Моим детям 7 класса и мне- всё очень понравилось!
Интересная — подача, контактность, манера, Знания, Эрудиция, Проникновенность!
Всё это — Александр!
… Хотим приехать повторно с другими детьми… С уважением, Андрей Николаевич. Раменское.
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Всего 107 отзывов в Рязани в категории "Водные развлечения"

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Ответы на вопросы от путешественников по Рязани в категории «Водные развлечения»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Рязани
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Велопрогулка к Мещерским озерам;
  2. Авторская прогулка по эпохам Рязани с рэп-музыкантом;
  3. Сап-прогулка по рекам Рязанского края.
Какие места ещё посмотреть в Рязани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Успенский Собор;
  2. Рязанский Кремль;
  3. Соборная площадь;
  4. Церковь Спаса-на-Яру;
  5. Набережная;
  6. Спасо-Преображенский монастырь;
  7. Кремль;
  8. Тропа Паустовского;
  9. Трубежная набережная;
  10. Солотча.
Сколько стоит экскурсия по Рязани в июле 2026
Сейчас в Рязани в категории "Водные развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 4226 до 6000. Туристы уже оставили гидам 107 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Водные экскурсии в Рязани на водном транспорте. Интересные обзорные экскурсии для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь 2026