читать дальше уменьшить

что Рязань — город с душой и богатой историей. Отрадно, что Александр любит и знает свой родной город, его историю. В то же время Александр оказался ещё и талантливым поэтом (на мой вкус — не литератора). Понравилось и то, как Александр читал стихи Сергея Есенина. Единственное, хотелось бы, чтобы экскурсия была подольше. Двух часов явно недостаточно. Хочется пожелать Александру успехов в работе и творчестве, а также побольше хороших туристов, таких, как мы))