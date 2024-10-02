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Окский биосферный заповедник — живописнейший уголок в юго-восточной части Рязанской области.



Константин Паустовский писал, что здесь «заключена вся прелесть и все незаметное на первый взгляд разнообразие русской природы». Вы увидите величественные боры, озёра с прозрачной, как слеза, водой и древнего исполина — зубра. А я помогу взглянуть на местность с точки зрения историков, этнографов и археологов.