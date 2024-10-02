Окский биосферный заповедник — живописнейший уголок в юго-восточной части Рязанской области.
Константин Паустовский писал, что здесь «заключена вся прелесть и все незаметное на первый взгляд разнообразие русской природы». Вы увидите величественные боры, озёра с прозрачной, как слеза, водой и древнего исполина — зубра. А я помогу взглянуть на местность с точки зрения историков, этнографов и археологов.
Константин Паустовский писал, что здесь «заключена вся прелесть и все незаметное на первый взгляд разнообразие русской природы». Вы увидите величественные боры, озёра с прозрачной, как слеза, водой и древнего исполина — зубра. А я помогу взглянуть на местность с точки зрения историков, этнографов и археологов.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Описание экскурсии
Рязанская область — словно Россия в миниатюре. Знакомство с её историей, природой и памятниками принесёт вам немало интересных открытий!
Мы посетим
- природные достопримечательности Мещёрского края: сосновый лес и карстовое озеро Святое
- Окский биосферный заповедник, питомники чистокровных зубров — животных каменного века — а также питомник журавлей и музей природы заповедника
- развалины Зеркальной фабрики русско-бельгийского общества и бывшей фирмы Беклемишевых
- археологический памятник Старая Рязань — столицу Рязанского княжества 12 века
- город Спасск-Рязанский, хранящий тайны деревянных кружев
- местные села: с богатой историей — Ижевское и красивой природой — Киструс
- один из музеев — космонавтики, каллиграфии, ретротехники, русского быта — или старинную пивоварню (на ваш выбор)
И обсудим местные истории и легенды
- про экзотику флоры и фауны Окского заповедника
- про городище Старая Рязань, клады и судьбу былинного героя Евпатия Коловрата
- про подземное царство атамана Крысана и озеро Святое
- про умельцев, ладивших брусчатку Красной площади
- про род Беклемишевых и зеркальную фабрику в глубинке
- про родину интеллигентов среднего сословия — малый город Спасск-Рязанский
Организационные детали
- В стоимость экскурсии входит: сопровождение гида и путевая экскурсия, экскурсии при посещении музеев
- Если вы не на своем транспорте, за дополнительную плату можно арендовать легковой автомобиль (до 3 человек), маршрутку или автобус
Дополнительные расходы
- Входные билеты в питомники — 100/70/50 ₽, музей природы — 90/70/50 ₽ (по категориям)
- Посещение музея сельского быта и поход в гости к устроителю музея — 300-500 ₽/чел.
- Билеты в музей космонавтики — 100 ₽/взрослые, 70 ₽/студенты, 50 ₽/дети
- Вход на территорию Окского государственного заповедника — 200 ₽/чел. Есть льготы, берите соответствующие документы.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 55 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лариса — ваша команда гидов в Рязани
Хорошо знаю свой город, в котором живу с рождения. Буду стараться, чтобы и вы узнали Рязань или открыли её по-новому. Увлекаюсь экскурсиями по родному краю, имею образование, опыт работы, разрешение на ведение экскурсионной деятельности на территории Рязанской области. Работаю вместе с командой.Задать вопрос
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