Авторская прогулка по эпохам Рязани с рэп-музыкантом
Узнайте историю Рязани через стихи и рэп, прогуливаясь по Кремлю и Почтовой улице. Уникальный маршрут ждёт вас
Погрузитесь в историю Рязани с рэп-музыкантом. Маршрут включает Кремль, Соборную и Почтовую улицы.
Услышите стихи Есенина и андеграунд-рэп, узнаете о подвигах Евпатия Коловрата и посетите первый магазин Макса Фактора. Прогулка раскрывает характер города через литературу и музыку, соединяя прошлое и настоящее. Откройте для себя тайны Рязани, которые могли родиться только здесь
Лучшее время для прогулки - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная. Весной и осенью тоже приятно, но возможны дожди. Зимой прогулка будет менее комфортной из-за холода, но всё же возможна для любителей зимних пейзажей.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Кремль
Соборная улица
Почтовая улица
Магазин Макса Фактора
Описание экскурсии
История длиной в 10 веков
Моя цель — раскрыть перед вами основные события истории Рязани за неполных 10 веков жизни города. Наша прогулка охватит ключевые точки центра — от построек кремля до Почтовой улицы: по каждому из этих уголков мною изучено около 10 разных источников информации и отобрано для вас самое интересное.
Поговорим об основании города, прогуливаясь по набережной, и выясним, кто жил здесь до славян и вятичей.
Вспомним о подвиге Евпатия Коловрата в войне в татаро-монголами.
Посмотрим на первый магазинчик Макса Фактора, основателя мирового бренда косметики.
Откроем всю правду о самом сладком рязанском «изобретении».
На территории кремля и центральных улицах не забудем о главных героях городской истории: князьях, архиереях, ученых и литераторах.
От Есенина до андеграунд-рэпа: стихи рязанских улиц
Тихий ветер. Вечер сине-хмурый. Я смотрю широкими глазами. В Персии такие ж точно куры, как у нас в соломенной Рязани.
Старый, великий город и его пейзажи — не гламур Лесси, а романтизм бродяжек… Я тут всё разукрашу, ум от тоски натаскан, вот разбавлю облака, и с туч покапают краски!
На нашей прогулке прозвучат стихи связанных с городом поэтов — Есенина, Полонского, Симонова, а также мои треки в стиле андеграунд-рэпа. Литературное творчество дополнит атмосферу рязанских улочек, проложит мост между прошлым и настоящим. Вы поймете, почему эти стихотворения могли родиться только в Рязани.
Почему стихи и рэп?
За стихами рязанских поэтов, классических и современных, легко рассмотреть сам характер города: простой и открытый, бунтарский и прямой. Именно поэтому мне пришла идея такого эксперимента — совместить профессию гида, чтение стихотворений знаменитых рязанцев и свое авторское рэп-творчество.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Почтовая 64. Памятник Ленину
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Рязани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 1716 туристов
Я аккредитованный гид-экскурсовод категории А. Писатель, рэп-музыкант, стендап-комик (очень плохой). Мечтаю стать таксистом! Люблю путешествовать, футбол, мороженое, родителей, кота и Рязань. Холост, избавился от вредных привычек. Не гид, а мечта!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 66 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
59
4
5
3
1
2
1
1
–
Галина
Мы очень довольны прогулкой! Всем понравилось, необычно, еще и еще просили почитать нам и рэп и стихи и Александр не отказывал.
Счастливы были эмоциям детей и нашей бабушки от прогулки.
Услышать про грибы с глазами, про Евпатия Коловрата и Есенина речетативом - мощно и незабываемо. Настроение на плюсе!
Александру желаем добра и Божьей помощи!
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Николай
Экскурсия понравилась. И город Рязань и гид произвели хорошее впечатление. Мы были в городе Рязань первый раз, и теперь знаем, что Рязань — город с душой и богатой историей. Отрадно, читать дальшеуменьшить
что Александр любит и знает свой родной город, его историю. В то же время Александр оказался ещё и талантливым поэтом (на мой вкус — не литератора). Понравилось и то, как Александр читал стихи Сергея Есенина. Единственное, хотелось бы, чтобы экскурсия была подольше. Двух часов явно недостаточно. Хочется пожелать Александру успехов в работе и творчестве, а также побольше хороших туристов, таких, как мы))
Александр
Ответ организатора:
Точно! Спасибо большое хорошим туристам))
Вам был полезен этот отзыв?
О
Ольга
Интересный формат и нетривиальная подача материала. Очень красивые локации! Экскурсовод вдохновляет своим творчеством и заряжает позитивом!
Вам был полезен этот отзыв?
О
Ольга
Наша поездка в Рязань стала открытием благодаря гиду Александру. Он с любовью и знанием показал город с живой душой и богатой историей. Александр – не только знаток истории, но и читать дальшеуменьшить
талантливый поэт. Его исполнение стихов Есенина и собственных произведений, перекликающихся с есенинским духом, поразило своей искренностью.
Обаяние, юмор и открытость Александра сделали экскурсию яркой. Городские байки, легенды и исторические факты подавались увлекательно. Неожиданное исполнение стихов и рэпа было невероятно крутым и запомнилось всей нашей семье (возраст участников от 16 до 50 лет). Два часа пролетели незаметно, оставив теплые воспоминания. Рекомендуем эту экскурсию всем, кто ценит искренность и талант!
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Елена
Экскурсия очень понравилась. 2 часа на одном дыхании, не смотря на пасмурную и дождливую погоду. Экскурсовод Александр человек творческий, читал рэп собственного производства и стихи Есенина, рассказывал интересно, с юмором, отвечал на все вопросы. Если хотите посетить экскурсию в не обычном новом формате - рекомендую!!! Спасибо Александру!
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Екатерина
Два с лишним часа на одном дыхании. Так приятно, когда экскурсовод искренне любит свой город, плюс позитивность и открытость. Сложно представить, как во время экскурсии можно читать рэп, но это реально круто! Рекомендую, даже тем кто рэп не любит или не знает что это такое:). Экскурсия однозначно понравится всем путешественникам всех возрастов и точно оставит приятные воспоминания.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Рязани
Похожие экскурсии на «Авторская прогулка по эпохам Рязани с рэп-музыкантом»