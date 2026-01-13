Лучшее время для прогулки - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная. Весной и осенью тоже приятно, но возможны дожди. Зимой прогулка будет менее комфортной из-за холода, но всё же возможна для любителей зимних пейзажей.

Погрузитесь в историю Рязани с рэп-музыкантом. Маршрут включает Кремль, Соборную и Почтовую улицы. Услышите стихи Есенина и андеграунд-рэп, узнаете о подвигах Евпатия Коловрата и посетите первый магазин Макса Фактора. Прогулка раскрывает характер города через литературу и музыку, соединяя прошлое и настоящее. Откройте для себя тайны Рязани, которые могли родиться только здесь

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Описание экскурсии

История длиной в 10 веков

Моя цель — раскрыть перед вами основные события истории Рязани за неполных 10 веков жизни города. Наша прогулка охватит ключевые точки центра — от построек кремля до Почтовой улицы: по каждому из этих уголков мною изучено около 10 разных источников информации и отобрано для вас самое интересное.

Поговорим об основании города, прогуливаясь по набережной, и выясним, кто жил здесь до славян и вятичей.

Вспомним о подвиге Евпатия Коловрата в войне в татаро-монголами.

Посмотрим на первый магазинчик Макса Фактора, основателя мирового бренда косметики.

Откроем всю правду о самом сладком рязанском «изобретении».

На территории кремля и центральных улицах не забудем о главных героях городской истории: князьях, архиереях, ученых и литераторах.

От Есенина до андеграунд-рэпа: стихи рязанских улиц

Тихий ветер. Вечер сине-хмурый. Я смотрю широкими глазами. В Персии такие ж точно куры, как у нас в соломенной Рязани.

Старый, великий город и его пейзажи — не гламур Лесси, а романтизм бродяжек… Я тут всё разукрашу, ум от тоски натаскан, вот разбавлю облака, и с туч покапают краски!

На нашей прогулке прозвучат стихи связанных с городом поэтов — Есенина, Полонского, Симонова, а также мои треки в стиле андеграунд-рэпа. Литературное творчество дополнит атмосферу рязанских улочек, проложит мост между прошлым и настоящим. Вы поймете, почему эти стихотворения могли родиться только в Рязани.

Почему стихи и рэп?

За стихами рязанских поэтов, классических и современных, легко рассмотреть сам характер города: простой и открытый, бунтарский и прямой. Именно поэтому мне пришла идея такого эксперимента — совместить профессию гида, чтение стихотворений знаменитых рязанцев и свое авторское рэп-творчество.