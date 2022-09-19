Авторская прогулка по эпохам Рязани с рэп-музыкантом

Добраться до сути города через его историю, архитектуру и стихи - культовые и современные

5
1 отзыв
Кремль, фасады Соборной и Почтовой, уютный сквер — приглашаю вас прогуляться по моему любимому маршруту Рязани.

Мы проникнем в глубины истории, поговорим о старинных иконах и богатырских подвигах, вспомним косметику Max Factor и петушка на палочке.

А лейтмотивом прогулки станут рязанские стихи: принадлежащие разным эпохам, но всегда прямые и душевные, как сама Рязань!
Авторская прогулка по эпохам Рязани с рэп-музыкантом
Авторская прогулка по эпохам Рязани с рэп-музыкантом
Авторская прогулка по эпохам Рязани с рэп-музыкантом
Авторская прогулка по эпохам Рязани с рэп-музыкантом
Авторская прогулка по эпохам Рязани с рэп-музыкантом
Авторская прогулка по эпохам Рязани с рэп-музыкантом
Авторская прогулка по эпохам Рязани с рэп-музыкантом
Авторская прогулка по эпохам Рязани с рэп-музыкантом
Авторская прогулка по эпохам Рязани с рэп-музыкантом
Авторская прогулка по эпохам Рязани с рэп-музыкантом
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Описание

Что вас ожидает

История длиной в 10 веков

Моя цель — раскрыть перед вами основные события истории Рязани за неполных 10 веков жизни города. Наша прогулка охватит ключевые точки центра — от построек кремля до Почтовой улицы: по каждому из этих уголков мною изучено около 10 разных источников информации и отобрано для вас самое интересное.

  • Поговорим об основании города, прогуливаясь по набережной, и выясним, кто жил здесь до славян и вятичей.
  • Вспомним о подвиге Евпатия Коловрата в войне в татаро-монголами.
  • Посмотрим на первый магазинчик Макса Фактора, основателя мирового бренда косметики.
  • Откроем всю правду о самом сладком рязанском «изобретении».
  • На территории кремля и центральных улицах не забудем о главных героях городской истории: князьях, архиереях, ученых и литераторах.

От Есенина до андеграунд-рэпа: стихи рязанских улиц

Тихий ветер. Вечер сине-хмурый. Я смотрю широкими глазами. В Персии такие ж точно куры, как у нас в соломенной Рязани.

Старый, великий город и его пейзажи — не гламур Лесси, а романтизм бродяжек… Я тут всё разукрашу, ум от тоски натаскан, вот разбавлю облака, и с туч покапают краски!

На нашей прогулке прозвучат стихи связанных с городом поэтов — Есенина, Полонского, Симонова, а также мои треки в стиле андеграунд-рэпа. Литературное творчество дополнит атмосферу рязанских улочек, проложит мост между прошлым и настоящим. Вы поймете, почему эти стихотворения могли родиться только в Рязани.

Почему стихи и рэп?

За стихами рязанских поэтов, классических и современных, легко рассмотреть сам характер города: простой и открытый, бунтарский и прямой. Именно поэтому мне пришла идея такого эксперимента — совместить профессию гида, чтение стихотворений знаменитых рязанцев и свое авторское рэп-творчество.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у памятника князю Олегу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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19 сен 2022
Александр провёл прекрасную экскурсию по Кремлю и центральным улицам Рязани. Он увлечённый историей и культурой родного города человек и в очень неформальной манере делится своими познаниями, сопровождая экскурсию чтением стихов русских поэтов, родившихся на Рязанской земле.

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