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Описание
Что вас ожидает
История длиной в 10 веков
Моя цель — раскрыть перед вами основные события истории Рязани за неполных 10 веков жизни города. Наша прогулка охватит ключевые точки центра — от построек кремля до Почтовой улицы: по каждому из этих уголков мною изучено около 10 разных источников информации и отобрано для вас самое интересное.
Поговорим об основании города, прогуливаясь по набережной, и выясним, кто жил здесь до славян и вятичей.
Вспомним о подвиге Евпатия Коловрата в войне в татаро-монголами.
Посмотрим на первый магазинчик Макса Фактора, основателя мирового бренда косметики.
Откроем всю правду о самом сладком рязанском «изобретении».
На территории кремля и центральных улицах не забудем о главных героях городской истории: князьях, архиереях, ученых и литераторах.
От Есенина до андеграунд-рэпа: стихи рязанских улиц
Тихий ветер. Вечер сине-хмурый. Я смотрю широкими глазами. В Персии такие ж точно куры, как у нас в соломенной Рязани.
Старый, великий город и его пейзажи — не гламур Лесси, а романтизм бродяжек… Я тут всё разукрашу, ум от тоски натаскан, вот разбавлю облака, и с туч покапают краски!
На нашей прогулке прозвучат стихи связанных с городом поэтов — Есенина, Полонского, Симонова, а также мои треки в стиле андеграунд-рэпа. Литературное творчество дополнит атмосферу рязанских улочек, проложит мост между прошлым и настоящим. Вы поймете, почему эти стихотворения могли родиться только в Рязани.
Почему стихи и рэп?
За стихами рязанских поэтов, классических и современных, легко рассмотреть сам характер города: простой и открытый, бунтарский и прямой. Именно поэтому мне пришла идея такого эксперимента — совместить профессию гида, чтение стихотворений знаменитых рязанцев и свое авторское рэп-творчество.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у памятника князю Олегу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Рязани
Здравствуйте, я Александр. Я живу в городе Рязань с рождения и увлекаюсь её историей, сколько себя помню. Всегда, где бы я ни работал, у меня под рукой были книжки об истории города. Поэтому однажды я занялся по-настоящему любимым делом! Провожу экскурсии с горящими глазами и большим удовольствием. Увлекаюсь творчеством, написанием рэп-музыки и рассказов, люблю путешествовать, футбол и мороженое.
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Дмитрий
19 сен 2022
Александр провёл прекрасную экскурсию по Кремлю и центральным улицам Рязани. Он увлечённый историей и культурой родного города человек и в очень неформальной манере делится своими познаниями, сопровождая экскурсию чтением стихов русских поэтов, родившихся на Рязанской земле.