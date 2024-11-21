Наслаждаясь архитектурными памятниками прошлого и настоящего, вы узнаете о судьбах предприимчивых крестьян и честных купцов, которые повлияли на развитие города. Вместе обсудим загадки истории и полюбуемся красотой старинных и современных сооружений
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Что можно увидеть
Описание экскурсии
Увлекательное путешествие по Рыбинску
Приглашаем вас в захватывающее путешествие по живописным и историческим уголкам Рыбинска. Этот уникальный маршрут проведет вас от истоков города к его главной жемчужине — Соборной площади.
Начало нашего путешествия
Мы начнем наше путешествие по старинной мостовой, пройдя вдоль современных набережных. Вас ждет погружение в атмосферу старинных улочек, которые до сих пор хранят дух минувших эпох.
История и судьбы города
Вы узнаете, как простые крестьяне и честные купцы повлияли на развитие Рыбинска. Мы обсудим судьбоносные решения, которые они принимали, и как их предприимчивость и любовь к своему делу сформировали город таким, каким мы его знаем сегодня.
Загадки истории и архитектурные памятники
Вместе мы поразмышляем над загадками истории и познакомимся с архитектурными памятниками, как былого, так и современности. Каждая деталь этих памятников рассказывает свою уникальную историю.
Следы людей, оставивших след в истории
Вас ждет погружение в мир людей, которые своим трудом и любовью к городу оставили значимый след в его истории. Не упустите возможность пройтись по следам истории и увидеть Рыбинск с новой, захватывающей стороны!
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Волжская набережная
- Усть Шексна
- Никольская часовня
- Памятник Льву Ошанину
- Старая и Новая хлебные биржи
- Гостиные дворы VIII - XIXв
- Красная площадь
- Ленин в зимнем
- Дом купца Попова
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Благодарю Вас за интерес к нашему удивительному городу и жду Вашего приезда. По всем возникающим вопросам с готовностью отвечу по телефону 89622046560