10 000 шагов по Рыбинску

Пройдите 10 000 шагов по Рыбинску, наслаждаясь архитектурными памятниками и узнавая интересные факты о судьбах крестьян и купцов
Вас ждет увлекательное путешествие по живописным улицам Рыбинска, где вы пройдете от его истоков к Соборной площади.

Наслаждаясь архитектурными памятниками прошлого и настоящего, вы узнаете о судьбах предприимчивых крестьян и честных купцов, которые повлияли на развитие города. Вместе обсудим загадки истории и полюбуемся красотой старинных и современных сооружений

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛 Погружение в историю города
  • 🚶‍♂️ Прогулка по живописным улицам
  • 📜 Интересные факты о крестьянских и купеческих судьбах
  • 🏙 Архитектурные памятники прошлого и настоящего
  • 🕵️‍♂️ Обсуждение загадок истории
    • 10 000 шагов по Рыбинску
    10 000 шагов по Рыбинску
    10 000 шагов по Рыбинску
    Ближайшие даты:
    Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00

    Что можно увидеть

  • Соборная площадь
  • Старинные улочки
  • Современные набережные

    • Описание экскурсии

    Увлекательное путешествие по Рыбинску

    Приглашаем вас в захватывающее путешествие по живописным и историческим уголкам Рыбинска. Этот уникальный маршрут проведет вас от истоков города к его главной жемчужине — Соборной площади.

    Начало нашего путешествия

    Мы начнем наше путешествие по старинной мостовой, пройдя вдоль современных набережных. Вас ждет погружение в атмосферу старинных улочек, которые до сих пор хранят дух минувших эпох.

    История и судьбы города

    Вы узнаете, как простые крестьяне и честные купцы повлияли на развитие Рыбинска. Мы обсудим судьбоносные решения, которые они принимали, и как их предприимчивость и любовь к своему делу сформировали город таким, каким мы его знаем сегодня.

    Загадки истории и архитектурные памятники

    Вместе мы поразмышляем над загадками истории и познакомимся с архитектурными памятниками, как былого, так и современности. Каждая деталь этих памятников рассказывает свою уникальную историю.

    Следы людей, оставивших след в истории

    Вас ждет погружение в мир людей, которые своим трудом и любовью к городу оставили значимый след в его истории. Не упустите возможность пройтись по следам истории и увидеть Рыбинск с новой, захватывающей стороны!

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    Ответы на вопросы

    Что можно увидеть на экскурсии?
    • Волжская набережная
    • Усть Шексна
    • Никольская часовня
    • Памятник Льву Ошанину
    • Старая и Новая хлебные биржи
    • Гостиные дворы VIII - XIXв
    • Красная площадь
    • Ленин в зимнем
    • Дом купца Попова
    Что включено
    • Услуги гида
    Что не входит в цену
    • Личные расходы
    Где начинаем и завершаем?
    Начало: Волжская набережная, 93, у якоря
    Завершение: Соборная площадь
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 2 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
    Важная информация
    • Благодарю Вас за интерес к нашему удивительному городу и жду Вашего приезда. По всем возникающим вопросам с готовностью отвечу по телефону 89622046560
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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