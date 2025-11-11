Татьяна — ваш гид в Рыбинске

Провела экскурсии для 1540 туристов

читать дальше ноябре 2023 года я стала одним из первых проводников смысла на выставке-форуме «Россия», а в 2024 году подтвердила этот статус. В 2025 году добилась особого признания — победила в конкурсе «Больше чем путешествия» и получила почётное звание «Эксперта Победы». Теперь с особым трепетом рассказываю о Рыбинске как о Городе трудовой доблести, раскрывая его героическую историю и неповторимую атмосферу. Приглашаю вас на прогулку по местам, где каждый камень дышит историей!

Здравствуйте! Меня зовут Татьяна. Я родилась и всю жизнь живу в прекрасном Рыбинске — уже больше 50 лет. Люблю свой город всей душой и с радостью показываю его гостям. В