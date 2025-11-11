Мои заказы

Полчаса от Рыбинска: птицы, перезагрузка и чай из самовара (на вашем авто)

Погрузитесь в атмосферу деревни Бесово, где совы и лебеди соседствуют с деревенским бытом. Испытайте коромысло и насладитесь чаем из самовара
В деревне Бесово, всего в получасе от Рыбинска, гостей ждёт уникальная экскурсия.

Здесь можно наблюдать за редкими птицами, включая сов и лебедей, и попробовать деревенский чай из самовара.

Местный гид расскажет о жизни птиц и истории деревни, а также предложит познакомиться с предметами старинного быта. Это идеальная возможность для семейного отдыха и знакомства с природой и культурой региона

5 причин купить эту экскурсию

  • 🦉 Уникальные птицы: совы и лебеди
  • 🚗 Поездка на вашем авто
  • ☕ Чай из самовара
  • 🏡 Деревенский быт и история
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
Полчаса от Рыбинска: птицы, перезагрузка и чай из самовара (на вашем авто)© Татьяна
Полчаса от Рыбинска: птицы, перезагрузка и чай из самовара (на вашем авто)© Татьяна
Полчаса от Рыбинска: птицы, перезагрузка и чай из самовара (на вашем авто)© Татьяна
Ближайшие даты:
15
ноя29
ноя30
ноя6
дек7
дек27
дек28
дек
Время начала: 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Что можно увидеть

  • Совы
  • Лебеди
  • Деревенский быт

Описание экскурсии

  • Поездка в деревню Бесово — бывший крупный населённый пункт, где время будто замедляется.
  • Наблюдение за птицами — совами, лебедями, гусями и утками редких пород.
  • Экскурсия от человека, посвятившего жизнь спасению пернатых.
  • Возможность увидеть и потрогать предметы старинного деревенского быта.
  • Чай из самовара, коромысло, коса и добрые конкурсы за столом.

Вы узнаете:

  • Какое место совы занимают в экосистеме и почему они не мигают.
  • Чем отличается нильский гусь от привычного и какие утки живут на деревьях.
  • Почему Рыбинск внезапно «состарился» на 200 лет.
  • Кто из купцов оставил след в истории города делами и благотворительностью.
  • Как жили в деревне сто лет назад — без пафоса и приукрашивания.

Организационные детали

  • Поездка проходит на автомобиле путешественников, в нём должно быть место для гида.
  • Экскурсия подходит для взрослых и детей школьного возраста.
  • Путевую экскурсию, чаепитие, игры и прочие развлечения провожу я. О птицах вам расскажет хозяин участка.
  • Дополнительно и по желанию оплачиваются блины к чаю.
  • Экскурсия длится 2,5 часа и включает в себя дорогу в Бесово и нахождение на территории. Время обратной дороги в экскурсии не учтено.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — ваш гид в Рыбинске
Провела экскурсии для 1540 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Татьяна. Я родилась и всю жизнь живу в прекрасном Рыбинске — уже больше 50 лет. Люблю свой город всей душой и с радостью показываю его гостям. В
читать дальше

ноябре 2023 года я стала одним из первых проводников смысла на выставке-форуме «Россия», а в 2024 году подтвердила этот статус. В 2025 году добилась особого признания — победила в конкурсе «Больше чем путешествия» и получила почётное звание «Эксперта Победы». Теперь с особым трепетом рассказываю о Рыбинске как о Городе трудовой доблести, раскрывая его героическую историю и неповторимую атмосферу. Приглашаю вас на прогулку по местам, где каждый камень дышит историей!

Задать вопрос

Входит в следующие категории Рыбинска

Похожие экскурсии из Рыбинска

Рыбинск и Молога: города живые и мёртвые
Пешая
2 часа
65 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
В тренде
Рыбинск и Молога: города живые и мёртвые
Узнайте о судьбе Рыбинска и исчезнувшей Мологи. Посетите исторические места и макет затопленного города, погрузитесь в атмосферу прошлого
Начало: На Волжской набережной
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Рыбинск для новичков
Пешая
1.5 часа
65 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Рыбинск для новичков: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Познакомьтесь с историей Рыбинска на индивидуальной экскурсии. Увидите ключевые достопримечательности города и узнаете интересные факты о его прошлом
Начало: На ул. Стоялой
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4600 ₽ за всё до 5 чел.
Исследуем Рыбинское водохранилище: прогулка на катере
На катере
2 часа
-
10%
46 отзывов
Водная прогулка
Индивидуальная водная прогулка по Рыбинскому водохранилищу
Отдохните на частном катере с опытным капитаном, наслаждаясь пейзажами и свежей рыбой на гриле. Прогулка по Рыбинскому водохранилищу ждёт вас
Начало: В яхт-клубе
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
14 400 ₽16 000 ₽ за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Рыбинске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Рыбинске