В деревне Бесово, всего в получасе от Рыбинска, гостей ждёт уникальная экскурсия.
Здесь можно наблюдать за редкими птицами, включая сов и лебедей, и попробовать деревенский чай из самовара.
Местный гид расскажет о жизни птиц и истории деревни, а также предложит познакомиться с предметами старинного быта. Это идеальная возможность для семейного отдыха и знакомства с природой и культурой региона
5 причин купить эту экскурсию
- 🦉 Уникальные птицы: совы и лебеди
- 🚗 Поездка на вашем авто
- ☕ Чай из самовара
- 🏡 Деревенский быт и история
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
Время начала: 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Что можно увидеть
- Совы
- Лебеди
- Деревенский быт
Описание экскурсии
- Поездка в деревню Бесово — бывший крупный населённый пункт, где время будто замедляется.
- Наблюдение за птицами — совами, лебедями, гусями и утками редких пород.
- Экскурсия от человека, посвятившего жизнь спасению пернатых.
- Возможность увидеть и потрогать предметы старинного деревенского быта.
- Чай из самовара, коромысло, коса и добрые конкурсы за столом.
Вы узнаете:
- Какое место совы занимают в экосистеме и почему они не мигают.
- Чем отличается нильский гусь от привычного и какие утки живут на деревьях.
- Почему Рыбинск внезапно «состарился» на 200 лет.
- Кто из купцов оставил след в истории города делами и благотворительностью.
- Как жили в деревне сто лет назад — без пафоса и приукрашивания.
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле путешественников, в нём должно быть место для гида.
- Экскурсия подходит для взрослых и детей школьного возраста.
- Путевую экскурсию, чаепитие, игры и прочие развлечения провожу я. О птицах вам расскажет хозяин участка.
- Дополнительно и по желанию оплачиваются блины к чаю.
- Экскурсия длится 2,5 часа и включает в себя дорогу в Бесово и нахождение на территории. Время обратной дороги в экскурсии не учтено.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Рыбинске
Провела экскурсии для 1540 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Татьяна. Я родилась и всю жизнь живу в прекрасном Рыбинске — уже больше 50 лет. Люблю свой город всей душой и с радостью показываю его гостям.
Входит в следующие категории Рыбинска
