Об экскурсии

Рыбинск – уютный город на Волге. В разные исторические периоды он был и маленькой рыбацкой слободой, и крупным купеческим центром, имеющим статус особой торговой значимости, и даже промышленным «полузакрытым» городом. Вы увидите не только знаковые достопримечательности города – красивейший Спасо-Преображенский собор, напоминающую русский терем Новую хлебную биржу, грандиозное сооружение советского периода — мост через Волгу, но и откроете неожиданные для себя архитектурные и исторические памятники.

Подробнее о программе

Вы прогуляетесь по Волжской набережной, познакомитесь с историческим сердцем Рыбинска – Красной площадью, посетите старейшую часть Рыбинска – Казанский конец, познакомитесь с Волжско-Камским банком – первым банком в Рыбинске, паровой мельницей Калашникова, которая напоминает средневековый замок и великолепным памятником Людвигу Нобелю. Побываете на Соборной площади, пройдетесь по Крестовой с её необычными вывесками в стиле XIX века и сохранившимися купеческими домами, улице Стоялой, которая была «биржей труда» для бурлаков.

В то же время вы услышите удивительные истории о местных купцах, узнаете на чем они разбогатели и куда вкладывали свои капиталы. Кто был самым богатым человеком в городе, и какое рыбинское сооружение самое высокое в России.

В ходе экскурсии по Рыбинску вы также получите ценные советы о том, как провести здесь свободное время и где можно вкусно перекусить.