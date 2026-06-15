Об экскурсии

Рыбинск — уютный город на Волге. В разные исторические периоды он был и маленькой рыбацкой слободой, и крупным купеческим центром, имеющим статус особой торговой значимости, и даже промышленным «полузакрытым» городом. Вы увидите не только знаковые достопримечательности города — величественный Спасо-Преображенский собор, напоминающее русский терем здание бывшей Новой хлебной биржи, грандиозное сооружение советского периода — мост через Волгу, но и откроете неожиданные для себя архитектурные и исторические памятники.

Подробнее о программе

Вы прогуляетесь по Волжской набережной, познакомитесь с историческим сердцем Рыбинска — Красной площадью, посетите старейшую часть Рыбинска — Казанский район, где увидите дом семьи Сигсона, великолепный памятник Людвигу Нобелю и аллею Нобелевских лауреатов. Побываете на Соборной площади, пройдетесь по Крестовой с её необычными вывесками в стиле XIX века и сохранившимися купеческими домами, улице Стоялой, которая была «биржей труда» для бурлаков, по красивейшей улице Бульварной. В то же время вы услышите удивительные истории о местных купцах, узнаете на чем они разбогатели и куда вкладывали свои немалые капиталы. Кто был самым богатым человеком в городе, и какое рыбинское сооружение самое высокое в России. В ходе экскурсии по Рыбинску вы также получите ценные советы о том, как провести здесь свободное время и где можно вкусно перекусить.