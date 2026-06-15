Рыбинск — уютный город на Волге.
В разные исторические периоды он был и маленькой рыбацкой слободой, и крупным купеческим центром, имеющим статус особой торговой значимости, и даже промышленным «полузакрытым» городом.
Вы увидите
В разные исторические периоды он был и маленькой рыбацкой слободой, и крупным купеческим центром, имеющим статус особой торговой значимости, и даже промышленным «полузакрытым» городом.
Вы увидите
Описание экскурсии
Об экскурсии
Рыбинск — уютный город на Волге. В разные исторические периоды он был и маленькой рыбацкой слободой, и крупным купеческим центром, имеющим статус особой торговой значимости, и даже промышленным «полузакрытым» городом. Вы увидите не только знаковые достопримечательности города — величественный Спасо-Преображенский собор, напоминающее русский терем здание бывшей Новой хлебной биржи, грандиозное сооружение советского периода — мост через Волгу, но и откроете неожиданные для себя архитектурные и исторические памятники.
Подробнее о программе
Вы прогуляетесь по Волжской набережной, познакомитесь с историческим сердцем Рыбинска — Красной площадью, посетите старейшую часть Рыбинска — Казанский район, где увидите дом семьи Сигсона, великолепный памятник Людвигу Нобелю и аллею Нобелевских лауреатов. Побываете на Соборной площади, пройдетесь по Крестовой с её необычными вывесками в стиле XIX века и сохранившимися купеческими домами, улице Стоялой, которая была «биржей труда» для бурлаков, по красивейшей улице Бульварной. В то же время вы услышите удивительные истории о местных купцах, узнаете на чем они разбогатели и куда вкладывали свои немалые капиталы. Кто был самым богатым человеком в городе, и какое рыбинское сооружение самое высокое в России. В ходе экскурсии по Рыбинску вы также получите ценные советы о том, как провести здесь свободное время и где можно вкусно перекусить.
Согласно расписанию в календаре
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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Памятник Бурлаку
- Старая хлебная биржа
- Новая хлебная биржа
- Красная площадь
- Мучной и Красный гостиные дворы
- Мост через Волгу
- Дом cемьи Сигсона
- Памятник Людвигу Нобелю
- Спасо-Преображенский собор
- Купеческие особняки
- Пожарная каланча
- Памятник Ф.Ф. Ушакову
- Часовня Югской Дорофеевой Пустыни
- Никольская часовня
- Скульптурная пара: Остап Бендер и беспризорный
- Памятник Л. Ошанину
Что включено
- Пешая прогулка по историческому центру в сопровождении гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Памятник Бурлаку (ул. Волжская наб.)
Завершение: Ул. Бульварная, у пожарной каланчи
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 36 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Прекрасный экскурсовод. Хорошая подача информации. Маршрут по самым интересным архитектурным локациям города. Узнали много интересного про исторических личностей, имеющих отношение или приживающих в Рыбинске. Экскурсовода рекомендую
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D
Экскурсия очень понравилась. Елена – это гид, главным для которого, по нашему мнению, является не стремление заработать при сообщении за установленное время сухой, статичной, взятой из справочников информации, а погрузить
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Д
Великолепная экскурсия!!! Нам очень понравилось! Елена с любовью рассказывала о родном городе и о знаменитых земляках. Экскурсия растянулась почти на 4 часа (с перерывом на ланч), но мы не устали
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Д
Великолепная экскурсия!!! Нам очень понравилось! Елена с любовью рассказывала о родном городе и о знаменитых земляках. Экскурсия растянулась почти на 4 часа (с перерывом на ланч), но мы не устали
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О
Великолепная экскурсия!!! Нам очень понравилось! Елена с любовью рассказывала о родном городе и о знаменитых земляках. Экскурсия растянулась почти на 4 часа (с перерывом на ланч), но мы не устали
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В
Познакомились с городом, узнали кучу новых фактов. Экскурсию провела замечательная Елена, которая знает о родном городе буквально все! Патриот Рыбинска, она иногда даже не смотрит на время экскурсии!
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