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Рыбинск - застывшая история

Уютный город на Волге: экскурсия по Рыбинску для любителей истории и архитектуры
Рыбинск — уютный город на Волге.

В разные исторические периоды он был и маленькой рыбацкой слободой, и крупным купеческим центром, имеющим статус особой торговой значимости, и даже промышленным «полузакрытым» городом.

Вы увидите
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не только знаковые достопримечательности города – красивейший Спасо-Преображенский собор, напоминающую русский терем Новую хлебную биржу, грандиозное сооружение советского периода — мост через Волгу, но и откроете неожиданные для себя архитектурные и исторические памятники.

5
36 отзывов
Рыбинск - застывшая история
Рыбинск - застывшая история
Рыбинск - застывшая история

Описание экскурсии

Об экскурсии

Рыбинск — уютный город на Волге. В разные исторические периоды он был и маленькой рыбацкой слободой, и крупным купеческим центром, имеющим статус особой торговой значимости, и даже промышленным «полузакрытым» городом. Вы увидите не только знаковые достопримечательности города — величественный Спасо-Преображенский собор, напоминающее русский терем здание бывшей Новой хлебной биржи, грандиозное сооружение советского периода — мост через Волгу, но и откроете неожиданные для себя архитектурные и исторические памятники.

Подробнее о программе

Вы прогуляетесь по Волжской набережной, познакомитесь с историческим сердцем Рыбинска — Красной площадью, посетите старейшую часть Рыбинска — Казанский район, где увидите дом семьи Сигсона, великолепный памятник Людвигу Нобелю и аллею Нобелевских лауреатов. Побываете на Соборной площади, пройдетесь по Крестовой с её необычными вывесками в стиле XIX века и сохранившимися купеческими домами, улице Стоялой, которая была «биржей труда» для бурлаков, по красивейшей улице Бульварной. В то же время вы услышите удивительные истории о местных купцах, узнаете на чем они разбогатели и куда вкладывали свои немалые капиталы. Кто был самым богатым человеком в городе, и какое рыбинское сооружение самое высокое в России. В ходе экскурсии по Рыбинску вы также получите ценные советы о том, как провести здесь свободное время и где можно вкусно перекусить.

Согласно расписанию в календаре

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Памятник Бурлаку
  • Старая хлебная биржа
  • Новая хлебная биржа
  • Красная площадь
  • Мучной и Красный гостиные дворы
  • Мост через Волгу
  • Дом cемьи Сигсона
  • Памятник Людвигу Нобелю
  • Спасо-Преображенский собор
  • Купеческие особняки
  • Пожарная каланча
  • Памятник Ф.Ф. Ушакову
  • Часовня Югской Дорофеевой Пустыни
  • Никольская часовня
  • Скульптурная пара: Остап Бендер и беспризорный
  • Памятник Л. Ошанину
Что включено
  • Пешая прогулка по историческому центру в сопровождении гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Памятник Бурлаку (ул. Волжская наб.)
Завершение: Ул. Бульварная, у пожарной каланчи
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 36 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
36
4
3
2
1
К
Прекрасный экскурсовод. Хорошая подача информации. Маршрут по самым интересным архитектурным локациям города. Узнали много интересного про исторических личностей, имеющих отношение или приживающих в Рыбинске. Экскурсовода рекомендую
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D
Экскурсия очень понравилась. Елена – это гид, главным для которого, по нашему мнению, является не стремление заработать при сообщении за установленное время сухой, статичной, взятой из справочников информации, а погрузить
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туристов в наполненную различными событиями, живую историю любимого ею города, состоящую из фактов бытовой, культурной, промышленной жизни жителей Рыбинска разных эпох и слоев. И такая информация становится особенно ценной от понимания того, что для ее сбора требуется время для поиска в различных источниках, а также желание сделать свой рассказ интересным и запоминающимся. У нашей группы после общения с Еленой возникло желание еще раз посетить этот замечательный город, чтобы походить по его улицам, полюбоваться сохранившимися и отреставрированными заданиями, а также оформленными в старом стиле вывесками. Приятным бонусом от Елены для нашей группы стали памятка с информацией об адресах и номерах телефонах музеев Рыбинска, мест, где можно отдохнуть и перекусить во время прогулок по городу, а также небольшой подарок с Новым годом.

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Д
Великолепная экскурсия!!! Нам очень понравилось! Елена с любовью рассказывала о родном городе и о знаменитых земляках. Экскурсия растянулась почти на 4 часа (с перерывом на ланч), но мы не устали
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- было ощущение, что нам не хочется расставаться!
Подача материала была легкой, информация прекрасно усваивалась! Закончилась экскурсия у памятника Льву Ошанину совместным исполнением одной из его известных песен Нам уже хочется снова вернуться в Рыбинск и услышать новый рассказ Елены

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Д
Великолепная экскурсия!!! Нам очень понравилось! Елена с любовью рассказывала о родном городе и о знаменитых земляках. Экскурсия растянулась почти на 4 часа (с перерывом на ланч), но мы не устали
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- было ощущение, что нам не хочется расставаться!
Подача материала была легкой, информация прекрасно усваивалась! Закончилась экскурсия у памятника Льву Ошанину совместным исполнением одной из его известных песен Нам уже хочется снова вернуться в Рыбинск и услышать новый рассказ Елены

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О
Великолепная экскурсия!!! Нам очень понравилось! Елена с любовью рассказывала о родном городе и о знаменитых земляках. Экскурсия растянулась почти на 4 часа (с перерывом на ланч), но мы не устали
читать дальшеуменьшить

- было ощущение, что нам не хочется расставаться!
Подача материала была легкой, информация прекрасно усваивалась! Закончилась экскурсия у памятника Льву Ошанину совместным исполнением одной из его известных песен Нам уже хочется снова вернуться в Рыбинск и услышать новый рассказ Елены

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В
Познакомились с городом, узнали кучу новых фактов. Экскурсию провела замечательная Елена, которая знает о родном городе буквально все! Патриот Рыбинска, она иногда даже не смотрит на время экскурсии!
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