Рыбинск - застывшая история

Рыбинск - уютный город на Волге

5
1 отзыв
Рыбинск – уютный город на Волге.

В разные исторические периоды он был и маленькой рыбацкой слободой, и крупным купеческим центром, имеющим статус особой торговой значимости, и даже промышленным «полузакрытым» городом.

Вы увидите не только знаковые достопримечательности города – красивейший Спасо-Преображенский собор, напоминающую русский терем Новую хлебную биржу, грандиозное сооружение советского периода — мост через Волгу, но и откроете неожиданные для себя архитектурные и исторические памятники.
Рыбинск - застывшая история
Рыбинск - застывшая история
Рыбинск - застывшая история
Рыбинск - застывшая история
Рыбинск - застывшая история
Рыбинск - застывшая история

Что вы увидите 🤩

  • Памятник Бурлаку
  • Лоцманская биржа
  • Новая хлебная биржа
  • Красная площадь
  • Мучной и Красный гостиные дворы
  • Мост через Волгу
  • Дом Быковых-Клементьевых
  • Волжско-Камский банк
  • Мельница Калашникова
  • Покровско-Воскресенский приют
  • Дом Сигсона
  • Памятник Нобелю
  • Спасо-Преображенский собор
  • Дом Соборного причта
  • Рыбинский драматический театр
  • Дом Седова
  • Дом Попова
  • Пожарная каланчу
  • Памятник Ф. Ушакову
  • Часовня Югской Дорофеевой Пустыни
  • Никольская часовня
  • Памятник Л. Ошанину
Об экскурсии
Рыбинск – уютный город на Волге. В разные исторические периоды он был и маленькой рыбацкой слободой, и крупным купеческим центром, имеющим статус особой торговой значимости, и даже промышленным «полузакрытым» городом. Вы увидите не только знаковые достопримечательности города – красивейший Спасо-Преображенский собор, напоминающую русский терем Новую хлебную биржу, грандиозное сооружение советского периода — мост через Волгу, но и откроете неожиданные для себя архитектурные и исторические памятники.
Подробнее о программе
Вы прогуляетесь по Волжской набережной, познакомитесь с историческим сердцем Рыбинска – Красной площадью, посетите старейшую часть Рыбинска – Казанский конец, познакомитесь с Волжско-Камским банком – первым банком в Рыбинске, паровой мельницей Калашникова, которая напоминает средневековый замок и великолепным памятником Людвигу Нобелю. Побываете на Соборной площади, пройдетесь по Крестовой с её необычными вывесками в стиле XIX века и сохранившимися купеческими домами, улице Стоялой, которая была «биржей труда» для бурлаков.
В то же время вы услышите удивительные истории о местных купцах, узнаете на чем они разбогатели и куда вкладывали свои капиталы. Кто был самым богатым человеком в городе, и какое рыбинское сооружение самое высокое в России.
В ходе экскурсии по Рыбинску вы также получите ценные советы о том, как провести здесь свободное время и где можно вкусно перекусить.

Цены на экскурсию

Для группы 1-8 человек
Взрослый
2 950 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Пешая прогулка по историческому центру в сопровождении гида
Где начинаем и завершаем
Начало: Памятник Бурлаку (ул. Волжская наб. )
Завершение: Памятник Льву Ошанину (ул. Волжская наб. )
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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Согласно расписанию в календаре

Елена С.
Елена С.
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