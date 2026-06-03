Побывать в месте, где родился великий флотоводец, и почувствовать особую атмосферу волжской глубинки
Недалеко от Рыбинска появился на свет и провёл детские годы великий русский адмирал Фёдор Фёдорович Ушаков. Хопылёво — это место памяти и почитания.
Сюда едут, чтобы увидеть храмы, связанные с его читать дальшеуменьшить
именем, прикоснуться к истории его семьи и насладиться красотой волжских просторов.
Я несколько лет была ведущим экскурсоводом в Рыбинском музее адмирала, глубоко изучила его биографию и расскажу вам не только о его морских победах, но и о том, каким человеком он был.
Описание экскурсии
Памятные места семьи Ушаковых
Мы посетим место, где прошли детские годы Фёдора Фёдоровича, поговорим о его семье, воспитании и жизненном пути. Увидим могилу родителей адмирала, памятник самому флотоводцу и его дяде — преподобному Феодору Санаксарскому.
Храм Богоявления-на-Острову — здесь крестили будущего адмирала. Вы увидите старинные фрески, высокий красно-золотой иконостас и узнаете о духовных традициях, среди которых рос будущий непобедимый флотоводец. Также посетим храм Александра Невского.
Волжские просторы
Хопылёво удивительно в любое время года: летом кружится голова от медового аромата лугового разнотравья, а зимой окутывает почти осязаемая звенящая тишина. И всегда сердце радуется необъятным и свободным волжским просторам. Эта земля пропитана особой атмосферой покоя и умиротворения. Здесь время течёт по-другому, позволяя отвлечься от повседневной суеты и взглянуть на привычные вещи по-новому.
Также на нашем маршруте: левый берег Волги — район СЛИП — село Спасское — спортивный центр «Дёмино» (по желанию) — дом церковного причта.
Организационные детали
Хопылёво находится примерно в 30 км от Рыбинска. Едем на моём автомобиле на 4 чел. или на вашем — в нём должно быть место и для меня.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Рыбинске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провела экскурсии для 995 туристов
Приветствую всех путешественников! Я гид по зову сердца. Родилась и живу в старинном Рыбинске. Люблю свой город и горжусь его славной историей. На своих экскурсиях делюсь накопленными знаниями в лёгкой форме, доступным грамотным языком. Приезжайте в Рыбинск! Он всегда превосходит все ожидания.
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