Недалеко от Рыбинска появился на свет и провёл детские годы великий русский адмирал Фёдор Фёдорович Ушаков. Хопылёво — это место памяти и почитания.Сюда едут, чтобы увидеть храмы, связанные с его

именем, прикоснуться к истории его семьи и насладиться красотой волжских просторов. Я несколько лет была ведущим экскурсоводом в Рыбинском музее адмирала, глубоко изучила его биографию и расскажу вам не только о его морских победах, но и о том, каким человеком он был.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Памятные места семьи Ушаковых

Мы посетим место, где прошли детские годы Фёдора Фёдоровича, поговорим о его семье, воспитании и жизненном пути. Увидим могилу родителей адмирала, памятник самому флотоводцу и его дяде — преподобному Феодору Санаксарскому.

Храм Богоявления-на-Острову — здесь крестили будущего адмирала. Вы увидите старинные фрески, высокий красно-золотой иконостас и узнаете о духовных традициях, среди которых рос будущий непобедимый флотоводец. Также посетим храм Александра Невского.

Волжские просторы

Хопылёво удивительно в любое время года: летом кружится голова от медового аромата лугового разнотравья, а зимой окутывает почти осязаемая звенящая тишина. И всегда сердце радуется необъятным и свободным волжским просторам. Эта земля пропитана особой атмосферой покоя и умиротворения. Здесь время течёт по-другому, позволяя отвлечься от повседневной суеты и взглянуть на привычные вещи по-новому.

Также на нашем маршруте: левый берег Волги — район СЛИП — село Спасское — спортивный центр «Дёмино» (по желанию) — дом церковного причта.

Организационные детали

Хопылёво находится примерно в 30 км от Рыбинска. Едем на моём автомобиле на 4 чел. или на вашем — в нём должно быть место и для меня.