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встречается. Полное отстранение от "дня сегодняшнего" и вовлечение в повествование! Именно - повествование, а не "чтение лекции". Все складывается в единую картинку. Исторического материала много, но лирические отступления и почти "медитативные" установки, физкультуры минутки и творческие паузы, не дают мозгу устать от информации. Экскурсия прошла на одном дыхании и было жалко, что она закончилась. Хотелось продолжения. Большое спасибо, Юлии за заботу о нас! В начале экскурсии нам все очень подробно объяснили: про формат экскурсии, про технику безопасности на маршруте. Юлия обеспечил нас водичкой и батончиков доя подкрепление сил на маршруте, настроила на позитив, дала установку: расслабиться и получить удовольствие "здесь и сейчас"! На всем маршруте наш Экскурсовод заботился о нашей безопасности (экскурсия проводиться в наушниках, а вовлеченность в "действо" очень велика), бережно переводила нас через презжую часть, предупреждала о препятствиях под ногами, задавала темп движения и обращала наше внимание на акцентные точки на маршруте. Нам даже не было необходимости отвлекаться на фотографирование достопримечательностей. Фотосъёмку Юлия взяла на себя. По прошествии двух дней после экскурсии "поймала себя на мысли", что очень хочу приехать в Рыбинск ещё раз в компании со своими взрослыми детьми или друзьями и ещё раз попасть на экскурсию к Юлии.