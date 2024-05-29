1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
«Росписи затопленных земель»: экскурсия по историческому Рыбинску
Приглашаем на уникальное путешествие по Рыбинску, где вы окунетесь в мир мологских традиций и узоров
Начало: Исторический центр
Завтра в 11:30
10 июня в 15:30
9 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
1 час
Иммерсивная обзорная прогулка по Рыбинску
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Рыбинску, проходя через 12 ключевых достопримечательностей и погружаясь в историю города
Начало: У чугунной беседки-ротонды
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
от 2 600₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
«Рыба вашей мечты»: экскурсия и мастер-класс в Рыбинске
Погрузитесь в мир рыбацких традиций Рыбинска, создайте собственную деревянную рыбу и откройте для себя уникальные истории города
Начало: На Волжской набережной
Завтра в 11:00
10 июня в 09:30
5 000₽ за всё до 10 чел.
Квест
1.5 часа
Увлекательный квест в Рыбинске «Кто украл мешок с зерном?»
Погрузитесь в историю Рыбинска и раскройте тайну пропавшего мешка с зерном. Увлекательный квест для всей семьи, подходящий для детей и взрослых
Начало: У Старой Хлебной биржи
10 июня в 11:00
11 июня в 10:00
3 100₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Поэзия и проза Рыбинска: прогулка с посещением литературного музея
Прогулка по Рыбинску с посещением литературного музея, где узнаете о жизни и творчестве известных писателей, связанных с этим городом
Начало: Возле памятника Ушакову
Сегодня в 19:00
11 июня в 09:30
от 3 600₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия29 мая 2024Алексей- Великолепный знаток города и не только, знает историю страны в целом, прекрасно даёт материал, вниманием детей тоже смог завладеть!) спасибо большое, Алексей!
- ЮЮлия26 мая 2024Экскурсия просто шикарная!!!! Всё настолько понравилось, что слов не хватает!!! Одни только хорошие эмоции, восторг и радость, что мы взяли
- ЮЮлия24 мая 2024Спасибо Юле за запоминающуюся прогулку по Рыбинску. Легко, познавательно, с юмором. На мой взгляд, имерсивные прогулки - идеальный вариант, если
- ЮЮлия18 мая 2024Необычный формат, но нам понравилось!
- ЕЕлена17 мая 2024Была с друзьями на экскурсии у Юлии 15-ого мая. Экскурсия выше всяких похвал. Очень необычный формат, который пока ещё редко
- ЕЕвгений5 мая 2024Интересная экскурсия с мастер-классом по изготовлению глиняных табличек. Мастер-класс увлёк и детей и взрослых. Сама экскурсия не столько про Мологу, сколько про историю страны и конкретного региона. Красивые места, интересный рассказ. Спасибо Алексею!
- ААлексей11 января 2024Остались более, чем довольны данной экскурсией. Алексей отличный эрудированный рассказчик и экскурсовод. Если приезжаете с детьми, да и даже если нет, советую взять мастер-класс, будет лучший сувенир, который Вы привезете с Рыбинска. Надеюсь получится еще вернуться летом.
Ответы на вопросы от путешественников по Рыбинску в категории «Необычные»
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