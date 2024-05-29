Необычные экскурсии по Рыбинску

Найдено 5 экскурсий в категории «Необычные» в Рыбинске, цены от 2 600 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
«Росписи затопленных земель» - экскурсия с автором проекта
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
4 часа
20 отзывов
«Росписи затопленных земель»: экскурсия по историческому Рыбинску
Приглашаем на уникальное путешествие по Рыбинску, где вы окунетесь в мир мологских традиций и узоров
Начало: Исторический центр
Завтра в 11:30
10 июня в 15:30
9 000 за всё до 7 чел.
Иммерсивная обзорная прогулка по Рыбинску
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
11 отзывов
Иммерсивная обзорная прогулка по Рыбинску
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Рыбинску, проходя через 12 ключевых достопримечательностей и погружаясь в историю города
Начало: У чугунной беседки-ротонды
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
от 2 600 за всё до 10 чел.
Рыба вашей мечты. Авторская экскурсия с мастер-классом
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
«Рыба вашей мечты»: экскурсия и мастер-класс в Рыбинске
Погрузитесь в мир рыбацких традиций Рыбинска, создайте собственную деревянную рыбу и откройте для себя уникальные истории города
Начало: На Волжской набережной
Завтра в 11:00
10 июня в 09:30
5 000 за всё до 10 чел.
Квест в Рыбинске «Кто украл мешок с зерном?»
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
Увлекательный квест в Рыбинске «Кто украл мешок с зерном?»
Погрузитесь в историю Рыбинска и раскройте тайну пропавшего мешка с зерном. Увлекательный квест для всей семьи, подходящий для детей и взрослых
Начало: У Старой Хлебной биржи
10 июня в 11:00
11 июня в 10:00
3 100 за всё до 4 чел.
Поэзия и проза Рыбинска: прогулка с посещением литературного музея
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
Поэзия и проза Рыбинска: прогулка с посещением литературного музея
Прогулка по Рыбинску с посещением литературного музея, где узнаете о жизни и творчестве известных писателей, связанных с этим городом
Начало: Возле памятника Ушакову
Сегодня в 19:00
11 июня в 09:30
от 3 600 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    29 мая 2024
    «Росписи затопленных земель» - экскурсия с автором проекта
    Алексей- Великолепный знаток города и не только, знает историю страны в целом, прекрасно даёт материал, вниманием детей тоже смог завладеть!) спасибо большое, Алексей!
  • Ю
    Юлия
    26 мая 2024
    «Росписи затопленных земель» - экскурсия с автором проекта
    Экскурсия просто шикарная!!!! Всё настолько понравилось, что слов не хватает!!! Одни только хорошие эмоции, восторг и радость, что мы взяли
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    такую экскурсию!!! Нам рассказали про что было, что стало, какие МАСШТАБНЫЕ РАБОТЫ проводились по этому проекту, посетили дамбу и посмотрели на памятник "Мать-Волга". На мастер-классе тоже всё понравилось, всё наши" подделки" пришли в целости и сохранности!!!! В общем, советую всём, не пожалеете!!! Жалко, что можно загрузить только 10 фотографий😅

    Экскурсия просто шикарная!!!! Всё настолько понравилось, что слов не хватает!!! Одни только хорошие эмоции, восторг иЭкскурсия просто шикарная!!!! Всё настолько понравилось, что слов не хватает!!! Одни только хорошие эмоции, восторг иЭкскурсия просто шикарная!!!! Всё настолько понравилось, что слов не хватает!!! Одни только хорошие эмоции, восторг иЭкскурсия просто шикарная!!!! Всё настолько понравилось, что слов не хватает!!! Одни только хорошие эмоции, восторг иЭкскурсия просто шикарная!!!! Всё настолько понравилось, что слов не хватает!!! Одни только хорошие эмоции, восторг иЭкскурсия просто шикарная!!!! Всё настолько понравилось, что слов не хватает!!! Одни только хорошие эмоции, восторг иЭкскурсия просто шикарная!!!! Всё настолько понравилось, что слов не хватает!!! Одни только хорошие эмоции, восторг иЭкскурсия просто шикарная!!!! Всё настолько понравилось, что слов не хватает!!! Одни только хорошие эмоции, восторг иЭкскурсия просто шикарная!!!! Всё настолько понравилось, что слов не хватает!!! Одни только хорошие эмоции, восторг иЭкскурсия просто шикарная!!!! Всё настолько понравилось, что слов не хватает!!! Одни только хорошие эмоции, восторг и
  • Ю
    Юлия
    24 мая 2024
    Иммерсивная обзорная прогулка по Рыбинску
    Спасибо Юле за запоминающуюся прогулку по Рыбинску. Легко, познавательно, с юмором. На мой взгляд, имерсивные прогулки - идеальный вариант, если
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    собирается разновозрастная компания. Прекрасный звук, текст. Нам повезло с погодой - был хоть и прохладный, но солнечный вечер. Этим же вечером получили прекрасные фото с экскурсии. Действительно здорово, когда не нужно фотографировать во время мероприятия. Просто гуляешь и получаешь удовольствие! Юля - очень приятный в общении, коммуникабельный человек. Рекомендую!

  • Ю
    Юлия
    18 мая 2024
    Иммерсивная обзорная прогулка по Рыбинску
    Необычный формат, но нам понравилось!
  • Е
    Елена
    17 мая 2024
    Иммерсивная обзорная прогулка по Рыбинску
    Была с друзьями на экскурсии у Юлии 15-ого мая. Экскурсия выше всяких похвал. Очень необычный формат, который пока ещё редко
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    встречается. Полное отстранение от "дня сегодняшнего" и вовлечение в повествование! Именно - повествование, а не "чтение лекции". Все складывается в единую картинку. Исторического материала много, но лирические отступления и почти "медитативные" установки, физкультуры минутки и творческие паузы, не дают мозгу устать от информации. Экскурсия прошла на одном дыхании и было жалко, что она закончилась. Хотелось продолжения. Большое спасибо, Юлии за заботу о нас! В начале экскурсии нам все очень подробно объяснили: про формат экскурсии, про технику безопасности на маршруте. Юлия обеспечил нас водичкой и батончиков доя подкрепление сил на маршруте, настроила на позитив, дала установку: расслабиться и получить удовольствие "здесь и сейчас"! На всем маршруте наш Экскурсовод заботился о нашей безопасности (экскурсия проводиться в наушниках, а вовлеченность в "действо" очень велика), бережно переводила нас через презжую часть, предупреждала о препятствиях под ногами, задавала темп движения и обращала наше внимание на акцентные точки на маршруте. Нам даже не было необходимости отвлекаться на фотографирование достопримечательностей. Фотосъёмку Юлия взяла на себя. По прошествии двух дней после экскурсии "поймала себя на мысли", что очень хочу приехать в Рыбинск ещё раз в компании со своими взрослыми детьми или друзьями и ещё раз попасть на экскурсию к Юлии.

    Была с друзьями на экскурсии у Юлии 15-ого мая. Экскурсия выше всяких похвал. Очень необычный форматБыла с друзьями на экскурсии у Юлии 15-ого мая. Экскурсия выше всяких похвал. Очень необычный форматБыла с друзьями на экскурсии у Юлии 15-ого мая. Экскурсия выше всяких похвал. Очень необычный формат
  • Е
    Евгений
    5 мая 2024
    «Росписи затопленных земель» - экскурсия с автором проекта
    Интересная экскурсия с мастер-классом по изготовлению глиняных табличек. Мастер-класс увлёк и детей и взрослых. Сама экскурсия не столько про Мологу, сколько про историю страны и конкретного региона. Красивые места, интересный рассказ. Спасибо Алексею!
    Интересная экскурсия с мастер-классом по изготовлению глиняных табличек. Мастер-класс увлёк и детей и взрослых. Сама экскурсияИнтересная экскурсия с мастер-классом по изготовлению глиняных табличек. Мастер-класс увлёк и детей и взрослых. Сама экскурсияИнтересная экскурсия с мастер-классом по изготовлению глиняных табличек. Мастер-класс увлёк и детей и взрослых. Сама экскурсия
  • А
    Алексей
    11 января 2024
    Рыба вашей мечты. Авторская экскурсия с мастер-классом
    Остались более, чем довольны данной экскурсией. Алексей отличный эрудированный рассказчик и экскурсовод. Если приезжаете с детьми, да и даже если нет, советую взять мастер-класс, будет лучший сувенир, который Вы привезете с Рыбинска. Надеюсь получится еще вернуться летом.

Ответы на вопросы от путешественников по Рыбинску в категории «Необычные»

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Сколько стоит экскурсия по Рыбинску в июне 2024
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