Какие впечатляющие святыни хранятся в храмах Тутаева? Кто дал Вятскому статус самого красивого села страны? Из-за какой романтической истории в Ярославской губернии появился европейский замок? На эти и другие вопросы я отвечу, пока мы будем исследовать три живописных уголка, которые обычно не включены в стандартные туристические маршруты.

Описание экскурсии

9:00 — выезд из Рыбинска

10:00–11:00 — Тутаев. Увидите Воскресенский собор, панораму левого берега и «парад романовских церквей». Поговорим о современном Тутаеве, а ещё вы узнаете, почему два берега Волги, на которых он стоит, не связаны мостом

12:00 — село Вятское. Пройдёмся по набережной вдоль реки Ухтанки, и вы поймёте, что роднит Вятское и Баден-Баден. Посетим один или два музея. Также можно выделить время на купание в открытом бассейне с панорамным видом или катание на сапборде по Ухтанке

Я расскажу:

почему очаровательные домики Вятского так напоминают статусные питерские особняки

как эти места связаны с Некрасовым

почему российские знаменитости стремятся перебраться сюда на ПМЖ

14:00–15:00 — обед

15:30 — замок Понизовкиных. Посёлок Красный Профинтерн привлекает дореволюционным купеческим наследием, а замок внешне напоминает резиденции европейской аристократии. Внутри царит мистическая атмосфера: в гулких пустых залах замерло время, а его стены охраняет дух представителя семейства

17:00–19:00 — возвращение в Рыбинск

Организационные детали