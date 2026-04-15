Очарование провинции, «парад романовских церквей», купеческое наследие и мистический замок
Какие впечатляющие святыни хранятся в храмах Тутаева? Кто дал Вятскому статус самого красивого села страны? Из-за какой романтической истории в Ярославской губернии появился европейский замок? На эти и другие вопросы я отвечу, пока мы будем исследовать три живописных уголка, которые обычно не включены в стандартные туристические маршруты.
Описание экскурсии
9:00 — выезд из Рыбинска
10:00–11:00 — Тутаев. Увидите Воскресенский собор, панораму левого берега и «парад романовских церквей». Поговорим о современном Тутаеве, а ещё вы узнаете, почему два берега Волги, на которых он стоит, не связаны мостом
12:00 — село Вятское. Пройдёмся по набережной вдоль реки Ухтанки, и вы поймёте, что роднит Вятское и Баден-Баден. Посетим один или два музея. Также можно выделить время на купание в открытом бассейне с панорамным видом или катание на сапборде по Ухтанке
Я расскажу:
почему очаровательные домики Вятского так напоминают статусные питерские особняки
как эти места связаны с Некрасовым
почему российские знаменитости стремятся перебраться сюда на ПМЖ
14:00–15:00 — обед
15:30 — замок Понизовкиных. Посёлок Красный Профинтерн привлекает дореволюционным купеческим наследием, а замок внешне напоминает резиденции европейской аристократии. Внутри царит мистическая атмосфера: в гулких пустых залах замерло время, а его стены охраняет дух представителя семейства
17:00–19:00 — возвращение в Рыбинск
Организационные детали
Экскурсия проходит на автомобиле Toyota RAV4
Можем завершить программу в Ярославле или построить маршрут из Красного Профинтерна в Тутаево
Возможна поездка без рассказа экскурсовода, с общительным и вежливым водителем — в таком случае предоставлю скидку
Дополнительно оплачивается: вход в музеи села Вятского — от 450 ₽/чел., билеты в Замок Понизовкиных — 250 ₽/чел. + 1000 ₽ за экскурсию, посещение spa-комплекса с открытым бассейном, катание на лодках и сапбордах, обед
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Рыбинске
Провела экскурсии для 3047 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Наталья. Я дипломированный гид, выпускница школы экскурсоводов ММТИ. История Рыбинска для меня не просто объект изучения, это сама жизнь. Любовь к родному городу мне прививали с детства: рассказами о прошлом нашей купеческой семьи, чтением литературы о Рыбинске и длительными прогулками по самым красивым уголкам исторического центра. И теперь всем этим я хотела бы поделиться с вами!
Похожие экскурсии на «Из Рыбинска - в Тутаев и Вятское»